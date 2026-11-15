Към днешна дата може би е трудно да си представим актьора в друга професия, но пътят му към киното започва доста далеч от снимачните площадки

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Джерард Бътлър започва филмовата си кариера в края на 90-те години с кратка роля във филм от поредицата за Джеймс Бонд - "Винаги ще има утре" на Роджър Спотисууд. Постепенно си проправя път в сложната холивудска индустрия благодарение на поддържащи роли във филми като "Царството на огъня" на Роб Боуман, където си партнира с Матю Макконъхи и Крисчън Бейл, и "Лара Крофт: Томб Рейдър - Люлката на живота" на Ян де Бонт, в който се появява редом с Анджелина Джоли.

През този период филмът, който му носи най-голяма популярност, е екранизацията на "Фантомът от операта" на Джоел Шумахер. В нея Бътлър влиза в ролята на Ерик - мъж с обезобразено лице, който се крие в подземните лабиринти на Парижката опера и е обсебен от младата певица Кристин.

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Но ако има един филм, който се откроява във филмографията му и допринася за окончателното му издигане, това е "300" на Зак Снайдър. Екранизацията по популярния роман на Франк Милър разказва за битката при Термопилите, а Бътлър изпълнява главната роля на Леонид.

Успехът на филма му отваря вратите към още големи продукции. Малко по-късно Гай Ричи му поверява главната роля в "Рокенрола", където Бътлър се превъплъщава в шотландски бандит.

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Към днешна дата може би е трудно да си представим актьора в друга професия, но пътят му към киното започва доста далеч от снимачните площадки. Бътлър е роден на 13 ноември 1969 г. в Пейзли, Шотландия, и е най-малкото от трите деца в семейството на Маргарет и Едуард Бътлър. Когато е съвсем малък, родителите му се местят в Канада, но бракът им се разпада и майка му се връща в Шотландия с децата. Там той израства, а като ученик вече проявява интерес към театъра и посещава Шотландския младежки театър.

Въпреки това избира по-сигурния път. Записва право в Университета в Глазгоу, където става президент на студентското юридическо дружество. След дипломирането си започва стаж в адвокатска кантора в Единбург. За семейството му това е повод за гордост, а и самият Бътлър първоначално приема, че така ще изглежда бъдещето му.

Нещата обаче не вървят добре. Актьорът признава, че в онези години прекалява с алкохола и често не успява да се справи с отговорностите си. В крайна сметка от кантората се отказват от услугите му и го уволняват само седмица преди да се квалифицира като адвокат. По-късно той разказва, че хората често определят решението му да смени професията като смело, но истината е доста по-различна.

Джерард Бътлър присъства на прожекцията на филма "Как да си дресираш дракон" на 3 юни 2025 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images

"Хората често ми казват: "О, бил си толкова смел, че си сменил кариерата си". Но не беше така. Бях уволнен една седмица преди да се квалифицирам, след като бях посветил седем години от живота си на юридическото образование. Когато ме уволниха, ми казаха: "Смятаме, че мечтите ти са другаде". И бяха прави. На следващия ден се качих в кола и се преместих в Лондон. Обадих се на майка ми и ѝ казах: "През всичките тези години си мислила, че ще стана адвокат. Е, няма да стане така. Току-що ме уволниха. Знам, че е унизително, но знаеш ли какво? Всичко е наред, защото ще стана актьор", казва актьорът. "Спомням си, че се чувствах съкрушен и унизен, но в същото време си помислих: "Свободен съм, мога да правя каквото си искам. В момента нямам нищо, защо да не се стремя към звездите?" И така и направих", допълва Бътлър.

Решението да замине за Лондон не означава, че веднага получава роли и започва да гради кариера. В началото се издържа с каквато работа намери. Занимава се с телефонни продажби, обикаля търговски центрове, за да предлага компютри, и се опитва да намери начин да се доближи до театралния свят. Самият той по-късно разказва с чувство за хумор за този период, в който понякога трябвало да продава неща, от които почти нищо не разбирал.

Актьорът Джерард Бътлър пристига на фотосесията за филма "Кориолан" по време на петия ден от 61-ия Берлински международен филмов фестивал на 14 февруари 2011 г. в Берлин, Германия Снимка: Getty Images

Шансът идва чрез позната кастинг директорка, която му предлага да помага при подготовката на театрална постановка на режисьора Стивън Беркоф. Бътлър се възползва от възможността и пита дали може да се яви на прослушване. Така получава роля в "Кориолан" на Шекспир. Следва още едно прослушване и главната роля на Рентън в сценичната адаптация на "Трейнспотинг". Точно това е произведението, което вече го е впечатлило и го е накарало да си помисли, че може да бъде актьор.

Тази постановка му носи и един доста любопитен момент. Когато играе в "Трейнспотинг" на Единбургския фестивал, сред публиката са бившите му колеги от адвокатската кантора, включително хората, които са го уволнили. След представлението те отиват при него, поздравяват го и му казват колко се гордеят с него. Бътлър по-късно описва случката като особено красив обрат в историята си.

Първата му филмова роля идва в "Госпожа Браун" на режисьора Джон Мадън, където си партнира с Джуди Денч и Били Конъли. Началото пред камерата обаче не е особено приятно. Една от сцените изисква актьорите да влязат в студените води край Северно море, а снимачният екип непрекъснато ги облива с вода, за да изглеждат мокри.

Снимките продължават с часове и Бътлър започва да проявява признаци на хипотермия. Налага се на снимачната площадка да чакат линейки, в случай че състоянието му се влоши.

Следващото голямо предизвикателство е ролята на Фантома в мюзикъла на Джоел Шумахер. Бътлър няма сериозна подготовка по пеене, но трябва да изпълнява едни от най-известните песни на Андрю Лойд Уебър.

Режисьорът Джоел Шумахер (вляво) и актьорът Джерард Бътлър позират на фотосесия за филма на Андрю Лойд Уебър "Фантомът oт операта" по време на 57-ия Международен филмов фестивал в Кан на 17 май 2004 г. в Кан, Франция Снимка: Getty Images

На прослушването присъстват самият композитор и режисьорът. Актьорът по-късно си спомня колко неподготвен се е почувствал и как е бил убеден, че не е направил добро впечатление. Въпреки това получава ролята, която се оказва важна стъпка към голямата му популярност.

Години по-късно Бътлър вече може да погледне на уволнението си от друг ъгъл. В интервю за People през януари 2026 г. той признава, че ако беше останал адвокат, вероятно щеше да печели добре, но професията нямаше да му носи удовлетворение. Разказва и за периода, в който е пиел много, докато работи в кантората.

Екшън ролите обаче си имат своята цена. Снимките на филми като "300" и многобройните каскади оставят след себе си травми и постоянни болки. Бътлър не крие, че понякога се чуди какво ли би било, ако беше останал зад бюрото. Но когато сравнява физическите последствия от актьорската професия с живота, който вероятно би водил като адвокат, не съжалява за избора си. Както сам признава, можеше да не куца толкова, но пък може би щеше да се пропие.

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