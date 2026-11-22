Казват, че великото актьорско майсторство проличава в погледа, и датчанинът неведнъж е доказвал това в работата си

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Датската звезда Мадс Микелсен е снимал филми на пет различни езика и развива успешна кариера едновременно в Европа и Холивуд, но е невъзможно да бъде поставен в рамка. Той е превъплъщавал най-различни образи - от злодеи във филмови поредици до романтични герои и персонажи в комедии.

От датското крайбрежие, северно от Копенхаген, в ясен ден ясно се вижда Швеция. Тя е само на пет мили разстояние, а дотам води и мост. Именно там, близо до град Шарлотенлунд, живее Мадс Микелсен. Датската звезда, известна със силните си превъплъщения, както в главни роли, така и в образи на злодеи, се радва на живот далеч от градската суматоха и често се разхожда в близката гора. Разбира се, това важи за времето, когато не е на испанския остров Майорка през зимните месеци.

По-големият брат на Мадс Микелсен - Ларс, също е невероятен актьор, участва с ролята на гранд адмирал Траун в сериала от вселената на "Междузвездни войни" - "Асока". Дали в семейство Микелсен има нещо, което създава толкова добри актьори? Актьорската професия невинаги е била предначертана за Мадс. В началото той се занимава с гимнастика. Състезава се на юношеско ниво, като понякога крие този факт от приятелите си от улицата, опасявайки се, че ще му се подиграват. След това става танцьор - професия, на която посвещава десет години от живота си.

"Брат ми завърши театрално училище година преди аз да постъпя в такова", спомня си той. "Но някак си се подразбираше, че в крайна сметка може да направя тази промяна. Наистина обичах танците. Смятах ги за нещо фантастично. Но ме привличаше повече драматизмът в танца, отколкото неговата естетика. Понякога се появяваше хореограф, който създаваше нещо изключително драматично, в такива моменти се чувствах истински жив. Да изпълняваш движения в синхрон с останалите може да бъде забавно, но за мен това беше някак твърде класическо. Така че, макар да обичах танците, знаех, че сърцето ми принадлежи повече на драмата. В крайна сметка реших да опитам. Просто така се случи, че направих тази стъпка година след брат си." Човек може да се запита дали между двамата братя е имало някакво съревнование, особено като се има предвид, че и двамата са участвали във вселената на "Междузвездни войни": Мадс във филма "Rogue One: История от Междузвездни войни" в ролята на добър герой, а Ларс - в сериала "Асока" като злодей. "Между нас няма съперничество", казва той със смях. "Между братя винаги ще има приятелско съревнование. Като личности сме доста различни и се фокусираме върху различни неща. Аз наистина обичам театъра, но съм по-силно привързан към киното, докато при брат ми нещата стоят малко по-различно - той е по-силно привързан към театъра. Но той също работи в киното и много му харесва. Така че, мисля, че подхождаме към нещата по доста различен начин. Рядко се е стигало до сравнения помежду ни. Почти никога не сме се борили за една и съща роля. Имаме няколко съвместни проекта. За съжаление - не достатъчно. Би било чудесно да направим повече неща заедно."

16 ноември 2023 г. Мадс Микелсен позира с германската награда за кино и телевизия "Бамби" в категорията "Международно актьорско майсторство" в Баварските филмови студия в Мюнхен Снимка: Felix Hoerhager/AP/БТА

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Мадс Микелсен става известен в Дания още с първия си филм - "Pusher", част от едноименната трилогия, режисирана от Николас Виндинг Рефн. В него той играе Тони - помощник на дребен наркодилър. Филмът се смята за първата датска гангстерска лента, постига световен успех и дава тласък на кариерата на Мадс. "През средата на 90-те години Дания се появи на картата на световното кино - точно тогава започнах и аз", споделя той. "Хора от други държави започнаха да обръщат внимание на нашите филми и да търсят контакт с Дания!"

16 ноември 2023 г. Мадс Микелсен получава германската награда за кино и телевизия "Бамби" в категорията "Международно актьорско майсторство" в Баварските филмови студия в Мюнхен Снимка: Peter Kneffel/AP/БТА

Това е доста необичаен дебют за актьор. Но Мадс познава добре квартала в Копенхаген, в който се развива действието. "Това беше моят квартал, там израснах", обяснява той. "Това се оказа полезно, тъй като режисьорът не го познаваше. Той идваше от съвсем различна социална среда, ако разбирате какво имам предвид. Беше човек от средната класа, живял е в Ню Йорк... Но имаше силен вътрешен импулс да разкаже история, чието действие се развива именно в тази среда. Беше и много отворен - молеше ни да му помогнем с интерпретацията, защото директно си призна: "Това не е моят свят, не е моето място. Помогнете ми, просто искам да вдъхна живот на тази история". Затова решава да остави само трима актьори във филма - останалите персонажи са хора от квартала: истински престъпници, истински наркозависими и т.н. Получава се своеобразна смесица, нещо, което той винаги е обичал да прави. Беше в духа на: "Хайде, да вдигаме шум!". Нямахме много пари. "Да заснемем филм!", и точно така го направихме."

Снимка: Peter Kneffel/AP/БТА

Между "Pusher" и "Индиана Джоунс и Реликвата на съдбата" има огромна дистанция - близо 30 години актьорска кариера на пет различни езика, включително роли на злодеи в няколко филма за Джеймс Бонд. В "Индиана Джоунс" той влиза в образа на нацисткия учен Юрген Волер. Мадс, който винаги е бил прагматичен човек, поглежда на ролята си от по-общ ъгъл. "Нацистите във филмите за Индиана Джоунс са там главно за това Харисън да ги натупа здраво", смее се той. "Той иска да направи света по-добро място. Не се смята за лош човек, а за герой в собствения си свят."

Кадър от филма "Обетованата земя", в която участва Мадс Микелсен Източник: Киномания

Забележителното в кариерата на Микелсен е, че той би могъл да се премести в Холивуд и да участва единствено в американски продукции, което със сигурност би било много доходоносно, но държи да редува работата си в Холивуд с тази в датското кино. Във филма "Обетованата земя", епична историческа драма по сценарий и режисура на датчанина Николай Арсел, той влиза в ролята на Лудвиг Кален, пенсиониран ветеран със скромна пенсия, който живее във ферма на полуостров Ютланд. "Той е човек, който се опитва да отглежда картофи върху изключително неплодородна земя, един от пионерите на датското земеделие", обяснява актьорът. Този път Мадс е в ролята на героя. Това обаче не означава, че харесва всичко у своя персонаж. "Изборите му ме вбесяват", казва той. "Да бъдеш толкова упорит и готов да разрушиш всичко около себе си, дори онова, което обичаш, само за да постигнеш целта си... това е завладяващо. Той тръгва от нищото, но иска да стане част от нещо, което всъщност презира - аристокрацията. В крайна сметка, става въпрос за това да приемеш онова, което стои пред теб, а което понякога просто не забелязваш." Филмът е доста необичаен за скандинавското кино. "В Дания вече много рядко правим подобни филми", споделя той. "Ние сме възпитаници на школата на битовия реализъм. Това е епична творба, пълна с изненади, но въпреки това фокусът остава върху персонажите."

Мадс Микелсен стана световна звезда с ролята на Ханибал Лектър в едноименния сериал Снимка: БНТ

"Изненадващ" - може би това е най-точното определение за кариерата на Мадс Микелсен, който превъплъщава невероятно разнообразие от образи, обхващащи различни епохи и места. Това важи и за личния му живот. Съществува една страна на Мадс, която хората може би не познават: Мадс като семеен човек. От няколко години той вече е щастлив дядо. Дъщеря му Виола ражда момиченце в началото на 2024 г. - внучката му Мария. "По-добре е да си млад дядо", обяснява той, разсъждавайки практично. "Така все още можеш да тичаш наоколо с внуците."

Казват, че великото актьорско майсторство проличава в погледа, и Мадс Микелсен неведнъж е доказвал това в работата си. Личи си също, че той не приема успеха си за даденост. Всъщност, той все още донякъде не може да повярва. "Беше едно фантастично пътешествие и съм изненадан, че изобщо се случи!"

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