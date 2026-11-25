Независимо дали ще изберем нова играчка, уютно легло, вкусни лакомства или практичен аксесоар, най-важното е изненадата да бъде съобразена с характера и нуждите на нашето куче или котка

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За едни Коледа означава украсяване на елхата, за други - планиране на празничното меню, а за собствениците на кучета и котки празниците са още един повод да зарадват най-верните си спътници. И макар домашните любимци невинаги да разбират какво точно се случва около тях, със сигурност усещат специалното внимание, новите играчки и допълнителните лакомства.

Черният петък е чудесен момент да подготвим празничните изненади, но и да се погрижим за покупки, които отдавна отлагаме - по-удобно и меко легло, нова дрешка, качествена храна или аксесоари за разходка. Ето кои покупки си заслужават и как да превърнем празничния шопинг в добре обмислена инвестиция за комфорта на любимеца ни.

Играчки, които не омръзват след пет минути

Ако има нещо, което почти всяко куче или котка обича, това е новата играчка. Но вместо да избираме поредната плюшена фигурка, която ще бъде забравена или още по-лошо, разпарчетосана, още на следващия ден, можем да заложим на нещо, което стимулира любопитството и активността.

За кучетата добър избор са интерактивните играчки, топките за лакомства, играчките за дърпане и пъзелите, които ги предизвикват да откриват скрити награди. За котките пък интересни варианти са тунелите, интерактивните мишки, играчките с пера и пътечките с топчета.

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Тези покупки са особено подходящи за студените зимни дни, когато разходките и игрите навън понякога са по-кратки. А ако попаднем на добра оферта по време на Черния петък, можем да вземем няколко различни играчки и да ги редуваме, за да поддържаме интереса на животното.

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По-уютно място за почивка

Коледа е празникът на уюта и домашните любимци също заслужават своето специално място в него. По-удобно легло е сред покупките, които имат значение не само за комфорта, но и за качеството на почивката на кучето или котката ви.

При избора е добре да съобразим размера на животното, предпочитаната от него поза за сън и материалите, от които е изработено леглото. За по-възрастните кучета ортопедичните модели могат да бъдат добър вариант, докато котките често предпочитат затворени легълца, меки къщички или места, от които могат да наблюдават всичко наоколо.

Към списъка можем да добавим топло одеяло, калъф, който се пере лесно, или меко легло за пътуване. Това са покупки, които се използват ежедневно и си заслужава да бъдат избрани внимателно.

А когато става дума за по-големи придобивки, като ново легло или цялостно оборудване за домашния любимец, е добре да помислим и за разпределението на разходите. През ноември и декември например покупките с карта neon на tbi bank могат да бъдат разделени на три или шест равни месечни вноски без лихви и такси.

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Празнично меню с любими лакомства

Няма как да говорим за коледни изненади, без да споменем храната. За домашните любимци празничното настроение може да дойде под формата на любими лакомства, нов вкус или специално подбрана храна.

Можем да подготвим малък подаръчен комплект с лакомства за обучение, дентални пръчици, сушено месо или специални бисквитки за кучета. За котките подходящи изненади са пастетите, лакомствата с любими вкусове и специалните кремообразни хапки.

Важно е обаче да не споделяме с тях от празничната трапеза. Традиционната коледна, "човешка" храна обаче може да бъде опасна за животните. Най-добрият избор си остава храната, съобразена с техните нужди. Черният петък е подходящ момент и за зареждане с по-големи опаковки от обичайната храна, стига да сме сигурни, че продуктът е подходящ и срокът му на годност е достатъчно дълъг.

Стилен зимен гардероб за разходки

Макар че не всички домашни любимци имат нужда от дрехи, за някои породи и по-малки кучета зимните аксесоари могат да бъдат наистина полезни. Топло яке, непромокаем дъждобран или обувки за защита на лапите са сред практичните покупки за студените месеци.

Към тях можем да добавим светлоотразителен повод, нагръдник, светещ нашийник или малка лампичка за вечерните разходки. Така подаръкът ще бъде не само красив, но и функционален.

Ако планираме да подменим няколко аксесоара наведнъж, си струва да сравним предложенията на различните магазини. В Шопинг мола в приложението на tbi bank могат да бъдат открити оферти от над 250 онлайн магазина, а при покупки от избрани търговци клиентите могат да получат до 25% обратно по сметката си. Това е още една възможност да потърсим изгодни предложения, докато подготвяме празничните покупки.

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Подаръци за любопитните и приключенците

За животните, които обичат да изследват света, има цяла категория подаръци, които могат да направят ежедневието им по-интересно. Сред тях са транспортните чанти и раници за малки кучета и котки, автомобилните предпазни колани, сгъваемите купички, бутилките за вода и аксесоарите за пътуване. Ако планираме зимна ваканция или повече разходки извън града, тези покупки могат да се окажат особено полезни.

За котките пък чудесна идея е нова катерушка или драскалка. Тя осигурява възможност за игра, движение и естествено точене на ноктите, като същевременно предпазва мебелите у дома.

Това са и част от по-сериозните покупки, при които предварителното планиране на бюджета е от значение. Възможността да разделим плащането на няколко вноски може да бъде удобна, когато искаме да осигурим необходимото на любимеца си, без да натоварваме целия семеен бюджет в един момент.

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Малки неща, които правят голяма разлика

Понякога най-полезните подаръци не са най-впечатляващите. Комплект за грижа за козината, четка, шампоан, нокторезачка, почистващи кърпички, фонтан за вода или автоматична хранилка могат да улеснят ежедневието както на животното, така и на неговия стопанин.

Ако имаме котка, можете да помислите за по-удобна тоалетна, постелка за събиране на разпилената постелка или нова драскалка. За кучетата практични подаръци са диспенсърите за торбички, комплектите за почистване на лапи и аксесоарите за поддържане на хигиената след разходка. Точно тези покупки често остават на заден план, но Черният петък е добра възможност да ги включим в списъка си.

Как да пазаруваме разумно за празниците?

Когато става дума за домашни любимци, лесно можем да се увлечем по сладките играчки, красивите аксесоари и празничните комплекти. За да не се окаже, че сме купили повече, отколкото ни е необходимо, е добре да започнем с кратък списък.

Първо, проверете от какво действително има нужда животното. След това определете бюджет и сравнете цените на няколко места. Не се подвеждайте само по размера на отстъпката - важни са качеството, безопасността и реалната полза от продукта.

Полезно е също да следим предложенията в различните онлайн магазини. Например Шопинг молът в приложението на tbi bank обединява оферти от над 250 търговци и дава възможност да открием интересни предложения на едно място.

А ако сме избрали по-скъпа покупка, картата neon предлага възможност през ноември и декември плащането да бъде разделено на три или шест равни месечни вноски без лихви и такси. Така можем да планираме разходите си по-спокойно, без да се отказваме от нещо наистина необходимо.

Коледа е по-хубава, когато всички са част от нея

Независимо дали ще изберем нова играчка, уютно легло, вкусни лакомства или практичен аксесоар, най-важното е подаръкът да бъде съобразен с характера и нуждите на нашия домашен любимец.

Защото празниците не са само в опакованите кутии под елхата. Те са в радостта от играта, в дългите разходки, в спокойните следобеди у дома и в малките моменти, които споделяме с онези, които ни посрещат с най-искрена обич всеки ден.

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