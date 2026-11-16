Или 24 дни, 2 акита ину и една мяукаща философия за празника...

3837 Снимка: Личен архив на Криси Димитрова

В нашето семейство има две напълно различни представи за идеалната Коледа. Едната включва пълна къща, смях, музика и аромат на нещо вкусно от кухнята. Другата - меко одеяло, тишина, разходка в снега и продължителна дрямка пред камината. Любопитното е, че и двете принадлежат на кучета. При това от една и съща порода.

Кая и Таро са Акита Ину - майка и син, които очевидно не са наследили еднакви разбирания за празничното настроение. За Таро това ще бъде втората Коледа и той вече има съвсем ясна представа как трябва да изглежда тя. Всички да са вкъщи, някой да си пее, друг да се смее, а от кухнята да се носи неустоим аромат. Ако хората са щастливи, Таро започва да танцува с опашка, сякаш лично е организирал празника.

Кая, от друга страна, е убедена, че най-хубавото нещо, което човек може да направи по Коледа, е да не я безпокои. Особено ако вече се е настанила върху любимото си одеяло. За нея празничното щастие не се измерва в броя гости, а в качеството на дрямката. Количеството сняг навън също има значение.

Таро Шогун и Кая се радват на снега Сникма: Личен архив на Криси Димитрова

Трима самураи и един холивудски мит

Отгледала съм три кученца на Кая през първите три месеца от живота им. Таро Шогун, Юдай Джун и Йоши Хоши. Без да го планирам, имената им се оказаха почти пророчески за характерите им. Таро - първородният син, водач по природа; Юдай - благородният воин; Йоши Хоши - красивата, нежна звезда. Три различни темперамента, три малки вселени и един общ японски инат.

Юдай Джун, Йоши Хоши и Таро като бебета (отляво надясно) Сникма: Личен архив на Криси Димитрова

Повечето хора познават Акита Ину от историята на Хачико и филма с Ричард Гиър. Холивуд ни показа предаността, но пропусна трудната част - възпитанието на едно силно, независимо куче, което невинаги е склонно да изпълнява команди. Акитите са интелигентни, със силни инстинкти, често резервирани към непознати и невинаги дружелюбни към други кучета. Без ранна социализация, последователно обучение и правилен подход характерът им може да се превърне в сериозно предизвикателство.

Моите трима малки самураи ме научиха на нещо, което никой филм не може да покаже за два часа. Предаността не означава безусловно послушание, а любовта сама по себе си не възпитава. За щастие, понякога пътят към взаимното разбирателство започва с нещо съвсем малко. Например едно лакомство.

Любов, доверие и малко подкуп

Ако има нещо, което животът с две Акита Ину ме е научил, то е, че лакомството никога не е просто лакомство. Понякога е мотивация, понякога е похвала, а друг път е най-краткият път към разбирателството между два вида, които говорят различни езици. Особено когато единият от тях е решил, че командата "Ела" всъщност означава "Предложи ми нещо интересно и ще помисля".

Кая например е прекрасен преговарящ. Без лакомство понякога е практически невъзможно да я убедя, че трябва да се премести от мястото си. Таро е обратното - раздава се с такъв ентусиазъм, че може да седне, да даде лапа и да изпълни още нещо, преди да е разбрал какво точно съм поискала. Наградата и в двата случая е част от нашия малък ежедневен език.

Специалистите по поведение на животните препоръчват обучението чрез положително подкрепление. Американското ветеринарно дружество по поведение на животните (AVSAB) посочва, че методите, основани на награди, са ефективни и щадящи благосъстоянието на кучетата. Когато желаното поведение бъде последвано от нещо приятно, животното по-лесно разбира какво се очаква от него. Спокойното, последователно общуване може да укрепи и връзката със стопанина.

Затова малката торбичка с награди, която много стопани носят по време на разходка, не е просто запас от кучешки бисквитки. Тя е част от общуването, особено при младите кучета, които тепърва усвояват правилата. Наградата може да бъде и похвала или игра, а лакомствата трябва да са съобразени с храненето на животното. Зад детското желание "Може ли да му дам нещо да си хапне?" често стои възможността за истинско общуване.

24 дни до Коледа и 24 малки повода за радост

Може би затова идеята за адвент календар за домашни любимци ми се струва толкова симпатична. Ние, хората, отваряме малки прозорчета с шоколад, козметика или други изненади, докато отброяваме дните до Коледа. Защо и домашните любимци да нямат свой декемврийски ритуал? Те може да не разбират календара, но бързо научават кои моменти от деня носят нещо приятно.

В dm тази година празничното обратно броене включва и DEIN BESTES Коледен календар за кучета Merry Christmas. Лимитираната серия предлага 24 изненади с лакомства за пораснали кучета, които могат да превърнат всеки декемврийски ден в малък празник. Календарът е без добавена захар, а съдържанието му е предназначено за допълване, не за заместване на обичайното хранене.

Снимка: dm

Вече си представям как Таро би посрещал всяко отваряне на прозорче с цялото си празнично въодушевление. Кая вероятно би проявила интерес едва след като се увери, че предложението заслужава прекъсването на дрямката. Две кучета, два характера и два съвсем различни начина да покажат, че се радват.

Котката не чака Коледа. Коледа чака нея.

Котката не чака Коледа... Коледа чака котката Снимка: IStock by Getty Images

Би било несправедливо да оставим котките извън празничната история. Особено като се има предвид, че те вероятно първи ще инспектират елхата, ще проверят стабилността на украсата и ще решат коя подаръчна кутия заслужава да бъде превърната в ново легло. Докато кучето чака одобрението на стопанина си, котката често изглежда така, сякаш очаква одобрение от него. В тази семейна йерархия има известен чар.

Котките също могат да бъдат мотивирани чрез награди, игра и приятни преживявания. Някои предпочитат вкусно лакомство, други - любимата играчка или спокойния контакт със своя човек. Всичко зависи от характера, а котките определено не страдат от липса на такъв. Особено когато става дума за храна.

За котешките представители на семейството dm предлага DEIN BESTES Коледен календар за котки Merry Christmas. Зад неговите 24 вратички се крият разнообразни лакомства за пораснали котки, без добавена захар и без добавени зърнени култури. Така и те могат да имат своя малка ежедневна изненада в дните преди празника.

Снимка: dm

Дали котката ще оцени коледната концепция, остава философски въпрос. Дали ще прояви интерес към вкусното съдържание, зависи от нейния вкус. А дали накрая ще предпочете самата картонена опаковка - това е напълно възможен сюжет, за който всеки стопанин на котка би могъл да разкаже поне една история.

Двата коледни календара могат да бъдат потърсени във физическите магазини на dm, както и онлайн нa https://www.dm-drogeriemarkt.bg/ и в приложението Моят dm. Така празничните изненади за домашните любимци могат да влязат в списъка за коледно пазаруване заедно с подаръците за останалите членове на семейството.

Най-хубавите подаръци невинаги са под елхата

Може би истинската магия на подобни празнични ритуали е, че ни карат да спрем за момент - между работните ангажименти, коледното пазаруване и семейните вечери откриваме още един повод за радост у дома. Нещо съвсем обикновено, което постепенно се превръща в традиция.

Любимата изненада е... играта с подаръчните кутии Снимка: IStock by Getty Images

Домашните любимци не се интересуват дали елхата е в правилната цветова гама, дали вечерята ще изглежда добре в Instagram и дали подаръците са опаковани с еднакви панделки. Те имат своите малки радости, навици и очаквания. За едни това е играта, за други - спокойствието, за трети - любимото лакомство, поднесено от познатата ръка.

Тази година Таро вероятно отново ще посреща празничното настроение с танцуваща опашка, а Кая ще наблюдава събитията от стратегическата позиция на коледното си одеяло. Двамата ще чакат снега, сякаш някой е обещал да поръси целия свят с любимия им десерт. А аз вече знам, че най-хубавите коледни подаръци невинаги стоят под елхата.

Понякога лежат до нея. Понякога се опитват да я подушат. Понякога просто чакат някой да запее, за да започнат да танцуват с опашка.