Снимка: VELUX Да откриеш щастието сред изобилие от светлина и свеж въздух

75 Снимка: VELUX

Изборът на ново жилище без съмнение е сред най-важните решения в живота на всяко семейство. Още повече днес, когато търсенето на по-добро качество на живот и здравословна среда у дома е от първостепенно значение. И въпреки че е избрало големия град, семейството, с което ще ви запознаем в следващите редове, е открило перфектния баланс между спокойствие, удобство и динамична градска среда - в своя мансарден апартамент в столичния квартал Борово.

Основното желание на собствениците било да намерят пространство, изпълнено с много светлина и простор. Вдъхновени от предишния си дом, разположен непосредствено под покрива, те бързо насочили вниманието си към високите етажи на жилищните сгради. Именно там открили идеалните условия за реализиране на модерен и уютен дом с неповторима архитектура, светли помещения и впечатляващи гледки.

Покривните прозорци - неразделна част от уникалния облик на дома

За да осигури най-добрите условия на живот за себе си и малката си дъщеря, собственичката решава да направи няколко архитектурни промени. Започва от основното помещение, където скосяването на тавана било значително, а полезното пространство във всекидневната - ограничено. Най-удачното решение за разширяване на площта се оказва монтирането на системата VELUX Капандура в комбинация с 6 покривни прозореца. Резултатът - дневна, облята в светлина, с усещане за повече въздух и свобода.

Снимка: VELUX

"За мен е много важна светлината, която осигуряват покривните прозорци. Ако живеехме на нисък етаж, би било невъзможно да постигнем толкова добра осветеност. След монтирането на капандурата вече можем да се наслаждаваме на чудесни гледки и непрекъснато да се любуваме на синьото небе" - споделя собственичката. Според нея допълнителното пространство е позволило и реализирането на различни архитектурни решения, сред които обособяване на кът за хранене точно под покривните прозорци.

Специфичният дизайн, продиктуван от наклоните на покрива, създава особено топла атмосфера във всекидневната. Дървесните елементи, които ненатрапчиво напомнят за живота сред природата, присъстват в целия интериор. Всяко кътче е оползотворено осмислено, а собственичката признава, че се радва на възможността да декорира дори пространството под прозорците с красиви саксийни растения.

В най-горещите дни от годината семейството регулира вътрешния климат чрез външните сенници, с които са оборудвани покривните прозорци. Те намаляват притока на топлина, като същевременно запазват оптималното количество жизненоважна светлина и позволяват свободното навлизане на свеж въздух. Освен че помагат за поддържане на желаната температура, сенниците не закриват и гледката навън. А лесното им управление гарантира безпроблемна и дълготрайна употреба.

Снимка: VELUX

Да поканиш в дома си светлина и свеж въздух

Спалнята и детската стая са със западно изложение. Затова комбинацията от по два покривни прозореца VELUX с вертикални елементи се оказва чудесно решение - гарантира по-голяма осветеност и позволява да се използват максимално предимствата на вертикалния и на скатния прозорец.

"Моето основно изискване беше в детската стая да има и вертикални прозорци. Така дъщеря ми сама може да проветрява своята стая, когато е необходимо. Освен това нейният ръст не позволяваше да се любува на цялата гледката, която се разкрива от покривните прозорци, а благодарение на вертикалните елементи малката вече получава лесен достъп до изгледа навън" - коментира собственичката.

Слънчевата светлина и свежият въздух имат изключително значение за детето. Те не само създават здравословна среда, но и повишават производителността и концентрацията, особено по време на учебния процес. Неслучайно бюрото е поставено точно под прозорците.

Снимка: VELUX

Непосредствено до детската стая се намира и спалнята. Освен за почивка, помещението изпълнява и още една функция - на домашен офис. А това прави светлината още по-ценна за собственичката, която по професия е дизайнер. Тя споделя, че прозорците създават по-уютна обстановка и стимулират нейната креативност. Белият цвят на стените и мебелите визуално разширява пространството, а прозорците, изработени от първокласна борова дървесина, естествено се вписват в интериора.

Във всички помещения на апартамента предстои да бъдат монтирани и VELUX щори, които ще предоставят възможност за регулиране на светлината и ще гарантират спокойствието и качествената почивка на семейството през нощта. Помислено е и за удобството на най-малките - VELUX предлага телескопични пръчки за задвижване на щори с ръчно управление, с които лесно и бързо могат да се отварят и затварят.

Снимка: VELUX

Спокойствие и комфорт - дори в сърцето на големия град

Да живееш в непосредствена близост до един от най-натоварените булеварди в столицата първоначално изглеждало сериозно предизвикателство за семейството. След монтирането на покривните прозорци обаче всички притеснения отпаднали - отличните им изолационни качества напълно елиминират шума от улицата. Семейството дори признава, че когато прозорците във всекидневната са отворени, се чува единствено песента на птиците - нещо, което мигновено ги пренася сред природата и ги зарежда с настроение.

Друго голямо предимство е възможността за поддържане на подходяща температура през цялата година. В пролетно-летния сезон семейството разчита на външните сенници за намаляване на топлината, както и на вградената вентилационна система в покривните прозорци - за прохлада и естествено проветрение. През студените месеци слънчевата топлина, която навлиза през прозорците, подпомага затоплянето и създава уютна атмосфера. Така намалява и нуждата от непрекъсната употреба на отоплителни и охлаждащи уреди.

Снимка: VELUX

"Покривните прозорци носят една неповторима атмосфера, която не може да бъде заменена. В последните месеци прекарваме много време у дома и въпреки че ни предстоят довършителни дейности по новото жилище, се чувстваме прекрасно сред изобилието от толкова много светлина" - разказва собственичката.

Сгушено в тази очарователна мансарда, едно семейство е открило своето мечтано кътче под покрива. А не е ли домът именно онова място, където се чувстваме истински щастливи?

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.