Илюстрация: mashabear.ru 7 любопитни факта за света на Маша и Мечока

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Маша и Мечока от години са сред любимите анимационни герои на децата. И родителите нямат нищо против - те са забавни и добри, щури и мили, създават приятното усещане за спокоен селски живот, но и неочаквани приключения в гората. И ако пускате филмчето на детето си, но нямате време изгледате всички серии заедно, може да ви е интересно да научите тези любопитни факти около момиченцето и нейния огромен, добродушен приятел.

Историята е по-стара, отколкото очаквате

Ако детето ви е малко и тепърва открива героите, сигурно ви се струва, че Маша и Мечока са толкова популярни, защото са се появили наскоро. Но това съвсем не е така. Първата серия излиза през далечната 2009 година в анимационното студио Animaccord. Но в главата на създателя Олег Кузовков идеята живее от десетилетие по-рано.

Маша е истинска

През 1996 година Кузовков прекарва лятната си почивка в Крим. По плажа тича енергично и любопитно момиченце, което измисля нови пакости, заговаря непознати и се включва в разговорите на възрастните. И ако в началото всички му се усмихват, скоро то се превръща в изпитание за нервите им. Какво да правиш с такова дете?

В отговор на този въпрос Кузовков създава Маша, която е също толкова любопитна и непредсказуема. И, нека си признаем, на моменти направо досадно изнервяща. Но кой може да ѝ се сърди?

Едва през 2007 той събира екип и започва да работи по историята на своята героиня, която, като начало, се изгубва в гората и намира къщата на Мечока. Точно като в класическа приказка. Но съвременната история се различава.

Миналото на Мечока

Мечока се появява изцяло във въображението на автора си. И това се оказва златна идея: контрастът между техните характери е истинската причина да се смеем до сълзи, а децата да учат ценни уроци за приятелството и толерантността, добротата и обичта.

Всъщност Мечока е бивш цирков артист, който вече мечтае за спокойствие, тишина и кротки занимания. Но, както знаете, не му се получава точно така.

Останалите герои са точно толкова симпатични

Около двамата главни герои има още куп интересни персонажи: Заека, който обича моркови и игри; Вълците, живеещи в стара линейка; Тигъра, стар приятел от цирка; Пандата, племенникът със състезателен дух; Прасето Розичка, което търпеливо влиза в ролята на бебето на "мама" Маша.

Всеки от тях е колоритен и има отличителен характер, който помага на децата да опознаят типовете хора.

Дължината на епизодите

Повечето епизоди са дълги около 7 минути и всяка секунда е наситена с динамика, емоции, морални предизвикателства и изненадващи ситуации, които винаги завършват с щастлив край.

Епизодът със световен рекорд

Няма как да не сте гледали поне епизода "Рецепта за бедствие", познат още като "Маша и каша". На 18 декември 2018 година той има над 3,35 милиарда гледания в YouTube и това го вписва в Книгата за рекордите на Гинес.

Колко държави са влюбени в Маша и Мечока

Разбира се, такъв рекорд означава, че Маша и Мечока отдавна са излезли от собствената си държава. Според Animaccord поредицата се излъчва и харесва в над 150 държави и това не е никак трудно - хуморът често се предава с универсалния език на жестовете, мимиките и музиката. Така лесно стига до сърцето на всяко дете.