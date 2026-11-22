Следвайте сърцето, съвестта си и правете добро, казва Доли и предупреждава, че сугестията е велика сила. "Внушете на някого, че има магия или че е болен от нещо и вижте резултата. Това е един от най-големите капани, в които хората попадат"

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Много срещи приличат на случайност, докато годините не им придадат друг смисъл и не разкрият истинската причина. Преди 22 години млада актриса получава от своя колежка-астроложка тесте карти Таро и едно предсказание, което тогава звучи по-скоро като загадка, отколкото като път. "Каза, ти си маг и ако се съпротивляваш на силите, които имаш, няма да си удовлетворена. Тарото постави началото, астрологията разви способностите ми и ме накара да разбирам един вълшебен небесен език, а вроденото ми умение да съм добър психолог допълни способностите ми. Всеки ден се уча, разбирам, усещам и приемам енергията, с която общуваме един с друг. Всичко, от което се нуждаем, е вътре в нас. Но за да го открием, понякога минаваме през големи изпитания, споделя астрологът Доротея Хъшовска.

Днес Доли, както е известна сред всички, на които е помогнала с прогнозите си, "чете небето" така, както някога се е подготвяла за роли: внимателно, с усет за подтекста и за онова, което остава неизречено между редовете.

В епоха, в която технологиите обещават отговор на всеки въпрос, а все повече хора търсят посоката си в звездите, разговаряме с нея за границата между съдба и воля. Говорим за това защо зодията казва за човека толкова, колкото цветът на очите му, и как една безпощадна прогноза може да се превърне в капан. Доли открехва и вратата към 2027 година, в която небето, по думите ѝ, ще изпитва нашето търпение и издръжливост.

Астрологията все по-често служи като "оправдание" да предприемем или да не предприемем действия. Не са малко хората, които определят живота и всекидневието си от това, което им "показват" звездите. До каква степен астрологията и личната ни натална карта могат да бъдат пътеводители и да ни представят едно реалистично бъдеще?

За мен волята на човек е от основно значение. Винаги казвам, че някой може да има карта на крал или кралица, но ако седи на един диван и яде пуканки, там ще си остане. Това, разбира се, в кръга на шегата. Истината е, че хората, които се оправдават със съдбата, правят същото по отношение на всичко в живота си - винаги са жертви на обстоятелствата, семейството, колегите, средата, държавата. Човек, ако може да носи отговорност, той ще поеме и контрол върху живота си. В това отношение, астрологията помага. Като разкрива възможности и показва къде е вятърът за платната на вашите желания. Също така, ще ви покаже неприятното ви лице, което обикновено криете. Ако се познавате добре, ще вземете и правилните решения.

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Астрологията говори за цикли, за събития и истории ,които се повтарят. Учи ли ни тя, че нищо не е окончателно, нито щастието, нито болката.

Няма нищо трайно и постоянно в живота. Това е хубавото да си смъртен. Няма как да се закотвиш в едно състояние. Както казваше Брад Пит в "Троя" - боговете ни завиждат за това, че сме смъртни. Всеки миг е важен и никога няма да бъде същият. Астрологията стъпва върху математически правила, но разгръща възможности за избори и повторения, които носят нова структура. Ведическата астрология вярва в предопределеността. Западната астрология фокусира изборът.

Разликата между това да знаеш бъдещето и това да си готов за него е огромна. Как помагате на хората, които идват при вас за съвет?

Като ги карам да видят цялата картина. Да видят себе си в голямото. Да разберат колко е важен изборът. Да сложат себе си в центъра. Да престанат да виждат любовта като притежание. Да усетят крилата си. Да повярват, че могат. Да се приемат такива, каквито са. И да направят всичко възможно да станат, каквито искат да бъдат.

Нашата епоха е рационална и технологична, а интересът към астрологията расте. Какво ни липсва, че го търсим там, в звездите?

Каквото винаги сме търсили. Отговори. Най-много започваме да търсим отговори, когато не ни е добре. Във всякакъв смисъл. То е на принципа на извънредната ситуация. Тогава характерът на човек се разкрива светкавично. Дали е силен, има ли кураж, обвинява или поема отговорност, страхлив ли е или е лидер. Затова казват, че това, което не ни убива, ни прави по-силни. Но и по-сами.

Твърди се, че не можем да опознаем един човек само по неговия слънчев знак, или т.нар. зодия, а е нужно да се видят и други планети и аспекти в наталната карта. Каква е разликата между Слънчев знак, Асцендент и Лунен знак? Кой от тези елементи на астрологията е най-важен? Какво разкриват те за различните аспекти на личността ни?

Когато някой ме попита за зодията, си представям, че ме пита какви очи имам. Аз казвам "кафяви" и този човек ми казва, че знае всичко за мен. Същото е. В астрологията всяко нещо води към друго. Като дантела, която се плете. Асцендентът дава възможност картата да се намести в "леглото" си. Всички планети да се подредят в домовете, да намерят аспектите, по които си взаимодействат. Ще дам пример, който лесно ще се разбере. Много хора имат 38 номер обувки, нали? А колко милиона различни крака. Това е същото. Всеки от зодия Телец или Дева, или която и да е зодия, има абсолютно различен поглед към света. Заради своята лична, натална карта. Дори близнаците, родени през няколко минути, имат съвсем различни гледни точки. Може да се потвърди с опит.

Аз владея поне 5 професии в живота си, различни. Някои търсят цял живот призванието си. Други имат един талант и го използват добре. Да кажем, да се женят за богат човек. И това е талант, споделя Доли Снимка: личен архив

Знаем, че да имаме реална представа за личния си хороскоп трябва да знаем часа на раждането си. Има обаче много случаи, в които това е трудно, дори невъзможно да се разбере. Какво правим в подобни случаи, и до каква степен ректификацията едостатъчно обективен метод за решаването на подобен проблем? Още повече, че дори промяна в рамките на 10 мин. може да е от съществена важност.

Наистина е важно да знаем часа си на раждане, защото някои от прогностиките в астрологията боравят с градусите като години. Тоест, разлика от 5 градуса са пет години. Затова ректификацията дава възможност, чрез използване на важни дати от живота на човека, да се определи точния час. Ако имате колебание в него.

Мнозина, които се интересуват от астрология, знаят, че чрез нея могат да разберат за "бъговете", които носим още от детските си години, отношения и ситуации в миналото, които са оставили белег в живота ни занапред. Има ли начин чрез астрологията те да бъдат отработени и как?

Разбира се. Астрологията е много по-древно знание от психологията. Понякога казвам на хората неща, които те отработват с години с различни терапевти. Просто обикалят проблема. А той се вижда ясно на картата. Всяко насилие - психологическо и физическо може да се види. Всеки, който е бил жертва е потенциален насилник. Депресиите, загубите, разводите, кармичните връзки, зависимости, репродуктивни проблеми и още много. Но както казах в началото, волята на човек е изключително важна за неговия живот. По кой път ще мине и кой ще изгори.

Какво търсят днес хората, които идват при вас? Променили ли са се въпросите им през последните години? Има ли въпрос, на който отказвате да отговорите или прогноза, която не бихте направили?

Има безпощадни прогнози, които някои си позволяват да изразят и такива хора, като дойдат след това при мен, им трябва време да се справят с тази сугестия. Хората са податливи на внушения. Те могат да бъдат различни: че ако не напусне дома на родителите си, ще се разболее. Или че някой ще умре. Или няма да има деца. Звучат като заплахи и наистина са. Винаги има възможност една новина да се каже или да не се каже. Питали са ме директно за изход от операция, която в момента тече. Дадох Надежда, въпреки че нямаше. Няма как да живеем иначе. Аз винаги търся светлината в мрака. Както картата на Смъртта в Тарото е край и ново начало.

Може ли наталната карта да ни насочи към професионалното ни призвание и талантите, които притежаваме? Къде да"гледаме" в хороскопа си в каква посока да поемем?

Може, разбира се. В повечето случаи хората имат редица таланти. Работят едно, което им се отдава, а душата копнее за друго. Затова в средата на живота, когато много от илюзиите се стопяват или очакването на "най-доброто предстои" да изтънява, тогава човек променя коренно интересите си. И смело влиза в неща, които е отлагал цял живот. Аз владея поне 5 професии в живота си, различни. Някои търсят цял живот призванието си. Наистина е пъстър този свят. Други имат един талант и го използват добре. Да кажем, да се женят за богат човек. И това е талант.

Как астрологията обяснява повтарящите се модели в поведението и взаимоотношенията ни? Може ли астрологията да ни помогне да разберем защо привличаме определен тип партньори в живота си?

Кармичните връзки, сродните души, токсичните отношения са новият тренд навсякъде. Нещо като паник атаките и отслабването. Човек повтаря даден модел на отношения, ако не осъзнава какво му причинява това или ако е безотговорен към себе си. Има различни аспекти, които подсказват влечението към фатални жени и лоши момчета. Има аспекти, които показват обсебването от садо-мазохистични връзки, в които страстта и желанието да притежаваш някого оправдава такова насилие. Това се допуска като нещо нормално. После то става начин на живот. Но обикновено всичко зависи от средата, в която растем и се развиваме.

Понякога един силен Сатурн на ключово място, може да контролира ескалацията на насилие. И човек да държи на къс повод демоните си. Понякога една Лилит подпалва всичко.

Астрологията е небесен език. Колкото повече научавате, толкова повече има за научаване.

Астрологията е много по-древно знание от психологията. Понякога казвам на хората неща, които те отработват с години с различни терапевти, казва Доли Снимка: личен архив

Какво може да ни разкрие астрологията за начина, по който обичаме и изграждаме отношения, дългосрочни и краткосрочни?

Любовта е безусловна. Това е адски трудно за приемане. Ние дори към децата си не изпитваме безусловна любов, защото постоянно поставяме условия пред обичта си - ще ти купя нещо, ако имаш шестици. Ще ти припиша апартамента, ако ме гледаш на старини. Ще те лиша от наследство, ако се ожениш за нея. Човек си мисли, че обича, само защото изпитва силна потребност от другия. И че има власт над него. Той е мой, тя е моя.

Аз обръщам специално място на взаимоотношенията в астрологията и работя върху всички заблуди в любовта. То и домашното насилие е в основата си "голямата" любов на някой, който е приел обекта на любовта си за собственост.

Какво представлява синастрията и как се използва за анализ на съвместимостта между двама души?

Синастрията може да покаже отношения между любовници, между родители/деца, колеги, приятели. Всички, които ви интересуват. Показва силните ви общи черти, еднаквите ви интереси, къде са споровете, кой е авторитетът, сексът какъв ще е при двойките, ще забогатеете ли, къде са ахилесовите ви пети, кой кого ще командва, кой ще лъже, кой ще изневери.

В отношенията родител/дете може да разберете какви са силните и слабите страни между вас. Къде ще се пропукат и къде ще са устойчиви. Кармичните връзки се разкриват най-ясно в синастрия. Фаталното привличане, магнетизмът, невъзможността да бъдем с другия са едни от основните характеристики.

Страхуват ли се хората повече от неизвестното или от това, което биха научили за себе си? Може ли една прогноза да промени съдбата, само защото човекът е повярвал в нея?

Сугестията е велика сила.

Внушете на някого, че има магия или че е болен от нещо и вижте резултата. Това е един от най-големите капани, в които хората попадат. Това е и отказ от воля и контрол над живота си. Автоматично ставаш жертва и си готов да платиш цената за това. Но ако покажете на същия този човек възможност сам да поеме по своя път, че има избор, че сам трябва да вземе решение, тогава му давате шанс и свобода. Затова е важно какви съвети даваме. Отговорни сме.

Кои са най-големите митове за астрологията и кое е най- погрешното разбиране за астрологията, с което се сблъсквате?

Че двама души, родени в един и същи ден, изобщо не си приличат. И затова не вярват в астрологията. Това буквално ми го каза една моя позната преди много години. Беше толкова елементарно, че направо ме шокира. Иначе съм свикнала хора да казват, че това е "псевдонаука", че са пълни измишльотини. Изобщо не се впечатлявам.

Психологията се ражда като експериментална наука през 1879, няма и 150 години оттогава, а почти цялото западно население ходи на терапия, защото иска да си чува гласа. Да не говорим за това кратко време колко хора са умрели в лудница, защото някой е искал да се отърве от тях. Но психолозите се изказват по всички медии за всички събития в държавата - избори, катастрофи, болести, насилие и какво ли не. Никой не се съмнява в тях. Все едно са вездесъщи специалисти. Затова не ме вълнува, когато някой си позволява да се изказва негативно по която и тема да е.

Както знаем, в България всички разбират от всичко.

Хороскопите в медиите и в социалните мрежи помагат ли на професията ви или я принизяват?

В социалните мрежи има изключителни специалисти. За тези, които търсят такива. А за другите остават безброй приятни и лесно смилаеми прогнози. Защо не? Който каквото търси, намира.

Какво казва небето за 2027 година? Кои са големите теми и събития, които астролозите очакват? Кои зодии ще имат най-благоприятна година и на кои ще им е нужно повече търпение?

Ето тук всеки може да намери информация в медиите и социалните мрежи (смее се)

Но иначе - съвпадът на Сатурн и Нептун в Овен. Сблъсък на илюзии, идеали, мечти със закона, реалността и строгия учител/карма, който наказва или поощрява. Най-вероятно това ще донесе по-сух климат, безводие. Предстои пълно слънчево затъмнение в знака Лъв, почти 7 минути пълна фаза тъмнина, което го прави най-дългото досега. Ще бъде в близост до транзитния Южен възел, ще има възможност за излизане от стари модели, отказване от старото "аз".

Също така ще има продължителен ретрограден период на Марс, почти три месеца, от 10 януари до 1 април 2027. Нашата воля и издръжливост ще премине през изпитания, както и нашите амбиции, търпение и мотивация.

Какъв съвет бихте дали на всички за следващата година,независимо от зодията?

Следвайте сърцето, съвестта си и правете добро.

Кое е най-важното, което звездите не могат да ни кажат?

Че човекът има необикновени сили. Просто по-лесно е да се пуснем по течението.

Ако искате да се свържете с Доли, можете да го направите на [email protected]

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.