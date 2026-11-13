Албина Ясинская получи престижното отличие Ambasciatore del Vero Gelato Naturale" Българският бранд е първият и единствен представител на страната, удостоен с това международно признание за принос към културата на истинското натурално джелато

32 Снимка: Gelato&Latte

Българският бранд Gelato&Latte получи престижно международно признание на първото издание на Gran Premio del Gelato Naturale 2026 в Гросето, Италия. А зад този успех стои една жена с голяма страст към малките детайли, природата и истинския вкус - Албина Ясинская.

Тя беше избрана за един от носителите на отличието Ambasciatore del Vero Gelato Naturale (Посланик на истинското натурално джелато) - признание за професионалисти, които със своя труд, философия и последователност допринасят за съхраняването, развитието и популяризирането на културата на натуралното джелато.

Така Gelato & Latte стана първият и единствен български представител, получил това отличие. И ако някой все още се съмнява, че България може да изненада света с нещо повече от кисело мляко, розово масло и гостоприемство, може би е време да опита джелато. Особено вълнуващо е, че признанието идва от Италия - родината на джелатото, където то не е просто десерт, а традиция, занаят, култура и почти национална страст. Именно там, сред хора, за които качеството на една лъжичка джелато може да бъде въпрос на чест, българският бранд получи своето международно признание.

Според организаторите от Gelato Naturale Academy Gran Premio del Gelato Naturale е създаден, за да отличи професионалисти, които чрез своя професионален път, работа и философия са допринесли за развитието и популяризирането на културата на натуралното джелато.

Първото издание на форума се проведе на 8 и 9 ноември 2026 г. в Гросето и събра специалисти от цял свят, обединени от любовта към истинския вкус и уважението към традиционното занаятчийско производство. Официалната церемония по връчването на отличията GNA Honours се състоя на 9 ноември в Sala Pegaso, в сградата на провинция Гросето, под патронажа на мествата администрация.

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Но за да разберем защо едно българско джелато стигна до италианското признание, трябва да се върнем малко назад - към 2017 г., когато започва историята на Gelato & Latte. История, в която главният герой не е просто сладкият вкус, а пътят до него. Защото Албина Ясинская вярва, че истинското джелато не започва с миксера, рецептата или витрината, а от земята, от тревата, която пасат животните, от грижата за тях, от качеството на млякото, от честното отношение към всяка суровина.

Тази философия намира своя естествен дом в Био ферма Розино, разположена в красивата Розова долина между между град Клисура и село Розино. Там се отглеждат крави от породата Джерсей и биволи от породата Българска мурра. Връзката между фермата и производството на джелато не е просто любопитна подробност, а сърцето на целия модел. Тя позволява контрол върху произхода и качеството на основните млечни суровини - от земята и животните до готовия продукт. Тук няма нужда да се гадае откъде идва млякото. То има своя история, своя ферма и своите четириноги участници в производствения процес.

А това променя всичко, защото, когато познаваш произхода на храната си, можеш да създаваш с повече свобода, увереност и въображение. През годините екипът на Gelato & Latte е разработил над 450 авторски рецепти. Над 450 повода да откриеш, че натуралното джелато може да бъде едновременно вярно на традицията и достатъчно смело, за да я изненадва. В тези рецепти италианските занаятчийски технологии срещат българските биологични продукти, местните вкусове и оригиналните идеи. Резултатът е собствен кулинарен почерк, в който качествените суровини не са просто съставки, а вдъхновение. Един от най-ярките му представители е авторският вкус Attila, включен в престижната международна селекция Gelato World Heritage (Световно наследство на джелатото) - Топ 10 вкуса. Името му звучи внушително, а съставът му е истинско кулинарно приключение: биологично биволско кисело мляко от собствената Био ферма Розино, диви боровинки, събирани в Стара планина, и фини парченца бял шоколад, оцветен в зелено. Това не е просто необичайна комбинация, измислена, за да впечатлява. Attila е вкус с български характер и история.

Албина Ясинская (по средата), Бриджит Канинс и Мануеле Презенти Снимка: Gelato&Latte

В него се срещат планината, родното биологично производство, богатството на природата и занаятчийското майсторство. Десерт, който доказва, че България може да разказва историите си и през вкуса, при това по начин, който намира място сред най-добрите международни кулинарни селекции.

По повод отличието Албина Ясинская сподели: "За нас е огромна чест да получим това признание именно в Италия - родината на джелатото. Щастливи сме, че нашата работа, страст и отдаденост са забелязани и оценени. Тази награда показва, че традициите на истинското натурално джелато са живи, имат стойност и заслужават да бъдат съхранени за следващите поколения. За нас качеството започва още във фермата - от земята, животните и суровините. Вярваме, че истинското джелато е резултат от уважение към природата, традициите и труда на хората. Благодарим на Gelato Naturale Academy за признанието, доверието и усилията им да съхраняват и развиват културата на истинското натурално джелато". Зад тези думи стои не просто удовлетворението от една спечелена награда, а убеждението, че добрата храна има нужда от история, грижа и хора, които вярват в това, което правят. А когато тези три неща се срещнат, резултатът може да бъде толкова впечатляващ, че да премине граници - дори границите на една страна с вековни традиции в джелатото.

Международното отличие на Gelato & Latte е много повече от личен успех за Албина Ясинская. То е признание за България и за възможността местните биологични суровини, земеделските традиции и занаятчийското майсторство да създават продукти със световна стойност. То показва, че не е необходимо да копираш чуждия модел, за да бъдеш приет на международната сцена. Понякога е достатъчно да познаваш добре собствените си корени и да имаш смелостта да ги превърнеш в нещо ново. И всъщност тази награда не идва сама. Тя е поредното международно признание за Албина Ясинская и за нейния цялостен модел на производство, който обединява биологично земеделие, собствено животновъдство, преработка на суровини и създаване на висококачествени натурални храни.

През 2025 г. тя получи престижната европейска награда EU Organic Awards в категорията "Най-добър биологичен фермер - жена" (Best Organic Farmer - Female). Отличието беше връчено в Брюксел и признава нейния принос към развитието на биологичното земеделие и устойчивите хранителни системи в Европа. През същата година Албина Ясинская беше отличена и като "Дама фермер на 2025 г." на AGRI Awards, организирани от Agri.bg и Forbes България. Био ферма Розино също получи заслужено признание, като беше обявена за "ESG ферма на годината 2025". Сега към тази впечатляваща поредица се добавя и италианското отличие "Ambasciatore del Vero Gelato Naturale" от ноември 2026 г.

Награденото джелато с авторски вкус Attila Снимка: Gelato&Latte

Трите признания очертават една последователна история - от устойчивото земеделие и грижата за животните до създаването на натурални храни и занаятчийски продукти, които впечатляват международната професионална общност. Това е и голямата сила на модела, изграден около Gelato & Latte и Био ферма Розино. Той не разделя земеделието от кулинарията, природата от бизнеса или традицията от иновацията. Напротив, свързва ги в един общ процес, в който всяка стъпка има значение. А когато този процес е изграден с постоянство, резултатите могат да бъдат разпознати както в Брюксел, така и в Италия - две сцени, на които качеството и устойчивостта имат особена тежест.

За Gelato & Latte наградата е признание за изминатия път, но и обещание за следващите предизвикателства. Брандът, основан през 2017 г. от Албина Ясинская, продължава да развива своите над 450 авторски рецепти, съчетавайки традиционни италиански техники с висококачествени натурални суровини. В основата му остава връзката с Био ферма Розино - сертифицирано биологично стопанство, което развива устойчиво животновъдство и собствено производство на млечни продукти. Защото истинското джелато не е просто студено удоволствие в горещ ден. То е майсторство, търпение, въображение и уважение към природата. То е история, която започва много преди първата лъжичка и продължава дълго след последната. А историята на Gelato & Latte е доказателство, че понякога най-големите международни успехи се раждат от най-естествените неща - от любовта към земята, от качественото мляко, от смелостта да създаваш и от желанието да покажеш на света какво може България. Този път посланието стигна до Италия. И беше поднесено с вкус на истинско българско джелато.

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