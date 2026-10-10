Как изглежда детството на две момчета, за които се твърди, че са синове на един от най-влиятелните и потайни лидери в света?

12023 Снимка: Getty Images

Как изглежда детството на две момчета, които почти никой не е виждал, но за които се твърди, че са синове на един от най-влиятелните и потайни лидери в света? Отговорът е необичаен: с чуждестранни гувернантки, часове по английски и немски, личен готвач, професионални треньори, домашни любимци и живот в почти пълна изолация.

Скорошно разследване на руската разследваща служба Systema към Радио "Свободна Европа" разкрива подробности за възпитанието на двете момчета, за които широко се смята, че са деца на руския президент Владимир Путин и олимпийската шампионка по художествена гимнастика Алина Кабаева. Макар Кремъл никога да не е потвърждавал публично тази информация, документите, кореспонденцията и договорите, проучени от журналистите, рисуват впечатляващо подробна картина на живота им.

Децата, за които почти никой не говори

Според разследването по-големият син се казва Иван и е роден през 2015 г., а по-малкият Владимир, е роден през 2019. Към 2026 г. те са съответно на около 11 и 7.

Двамата прекарват голяма част от времето си в строго охранявана резиденция край Валдай, на около половината път между Москва и Санкт Петербург. Мястото е сред най-предпочитаните от Путин и семейството му и се намира в район, в който сигурността е изключително засилена. Според "Свободна Европа" около комплекса са разположени десетки системи за противовъздушна отбрана. Любопитното е, че момчетата почти не общуват с други деца.

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По данни, цитирани в предишно разследване, срещи с връстници се организират основно по празници, когато гостуващи семейства предварително прекарват седмици в карантина. Вместо това децата прекарват времето си предимно сами или с възрастни.

Най-малко 20 чужденци се грижат за тях

От 2017 г. насам семейството е наело най-малко 20 чуждестранни гувернантки, учители и други служители, които се грижат за момчетата и образованието им. Сред тях има хора от Германия, Великобритания, Ирландия, Австрия, Нова Зеландия, Южна Африка и Босна и Херцеговина. Най-много са германците, следвани от южноафриканци. Единственото установено от Systema руско назначение е жена, която преподавала музика на Иван и го запознавала с композитори като Сергей Прокофиев и Николай Римски-Корсаков.

Обикновено между четири и шест души работят с едно от децата във всеки момент - някои на смени, други едновременно. И това далеч не е обикновена работа като детегледач.

Никакви ЛГБТИ+ теми

Договорите на служителите съдържат строги правила какво могат и какво не могат да говорят с децата.

Гувернантките нямат право да налагат свои политически, религиозни или идеологически възгледи. Обсъждането на сексуални теми или сексуално образование изисква предварително разрешение, а за разговори, свързани с ЛГБТИ+ теми, забраната е категорична.

Така в частното образование на децата се оказва забранено нещо, което Путин публично представя като част от "западната" идеология.

Въпреки антизападната реторика на Кремъл, чуждите езици са сред най-важните елементи в образованието на момчетата. Още на четири години Иван трябва да бъде постоянно потопен в английския език. Целта е английският му да звучи като този на "образован европеец". Подобни изисквания има и за немския. Децата учат и други предмети, а според по-ранни сведения имат професионални треньори по гимнастика и плуване, както и преподавател по шах.

Грижата за малките е скъпа. Според документите възнагражденията на чуждестранните служители се увеличават с годините, като в някои случаи достигат около 7000 евро месечно, шест пъти над средната месечна заплата в Русия за 2025 г. Смята се, че една от гувернантките е получавала 1400 евро месечно през 2019 г., докато други са достигали многократно по-високи суми.

Но парите очевидно не компенсират всички ограничения.

На 58-годишна британско-ирландска преподавателка например било забранено да посещава обществени места в свободното си време. Ако е имала нужда от нещо, трябвало да го заяви, за да бъде закупено и доставено до нея. Служителите преминават през редовни медицински прегледи, трябва да пазят абсолютна дискретност и да не споделят информация за работата си. От тях се изискват и подробни ежедневни доклади за заниманията с децата. Един британски учител дори е поискал два месеца неплатен отпуск през 2023 г., позовавайки се на лични причини и "прегаряне от живота в карантина".

Дори ходенето до тоалетната влиза в докладите. Сред документите има и почти абсурдни подробности от ежедневието. През ноември 2018 г. една от гувернантките е порицана за това, че не е почистила достатъчно добре Иван, след като използвал тоалетната. Спорът е описан в кореспонденцията между хората, занимаващи се с персонала.

В друг доклад се описва посещение в зоопарка в Сочи през 2019 г., където Иван е най-впечатлен от малките тигри и лъвове и дори иска да ги вземе със себе си вкъщи.

Един от най-любопитните детайли в разследването е свързан с Коледа. През декември 2018 г. Иван прави картичка за "мама и татко", в която пише: "Скъпи мамо и татко, много любов от Ваня". Това се случва на 25 декември, когато западният свят празнува Коледа. Руската православна църква отбелязва Рождество Христово на 7 януари. На картичката има и изображение на Дядо Коледа, а не традиционния за Русия Дед Мороз.

Разбира се, животът на момчетата включва и доста привилегии. Според предишни разследвания те имат две понита, зайци и санбернар. Кучето е под грижите на охраната, но живее със семейството.

Храната на децата пък се приготвя от личен готвач, а както и баща им, момчетата имат собствени чаши и пият само от тях. Според данните те прекарват много малко време с родителите си. Един от служителите, цитиран в предишно разследване, твърди, че децата виждат родителите си предимно късно вечер.

А какво се случва с по-големите дъщери?

Путин има и две пълнолетни дъщери от бившата си съпруга Людмила - Мария Воронцова и Екатерина Тихонова.

Мария, на 41 години, е лекар и специалист по ендокринология. Екатерина, на 39, работи в технологичния сектор и има минало като акробатична танцьорка.

И двете дълго време остават извън официалния публичен образ на руския президент. Путин рядко говори за тях, а Кремъл традиционно пази личния му живот в почти пълна тайна.

Съществуват и твърдения за друга дъщеря, родена от връзка на Путин преди той да стане президент.

Елизавета Кривоногих, позната в социалните мрежи като Луиза Розова. Според разследване на руското издание Proekt от 2020 г. тя е родена през 2003 г. и е дъщеря на Светлана Кривоногих, жена от Санкт Петербург, за която журналистите твърдят, че е имала близки отношения с Путин в началото на века. Разследването поставя началото на твърденията, че Елизавета е извънбрачна дъщеря на руския президент. Кремъл обаче отхвърля публикацията като "жълта журналистика", а самата Розова никога публично не е потвърждавала или отричала, че Путин е нейният баща.

Любопитството около нея се засилва и заради приликата, която журналисти и наблюдатели виждат между младата жена и Путин.

Всъщност Розова става известна в интернет не само заради предполагаемия си произход. Тя се занимава с мода и изкуство и се изявява като диджей. През 2021 г. руските медии съобщават за нейно участие в московското заведение Rovesnik. По-късно следите й водят към Париж, където според публикации е учила в училище за управление на изкуството.

Името й отново попада в медиите през 2025 г., когато германският таблоид Bild публикува материал с твърдения, приписани на Розова, за живота й във Франция и отношенията й с Путин. Само дни по-късно изданието оттегля публикацията, след като се появяват сериозни съмнения, че Telegram профилът, от който са взети цитатите и снимките, действително принадлежи на Розова.

Тайната около личния живот на Путин прави историята необичайна, защото руският президент публично говори за традиционното семейство и насърчава раждаемостта, а неговият предполагаем семеен живот остава скрит зад охрана, договори за конфиденциалност и внимателно подбран персонал.

Но това, което разкриват документите, е достатъчно любопитно: две момчета, растящи в лукс, но и в изолация, чуждестранни учители, които печелят хиляди евро, но живеят при строги ограничения, английски и немски на ниво "образован европеец" и забрана да се говори за ЛГБТИ теми.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.