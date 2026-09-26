Първата дама Мелания Тръмп избра лаврак и мед от Южната морава за тристепенния прием, съчетал американски продукти и китайски вкусове

15711 Снимка: Getty Images

В Източната зала на Белия дом бе сервирано специално тристепенно пескетарианско меню на официалната държавна вечеря, дадена от президента Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп за китайския лидер Си Цзинпин.

Гастрономическата линия на събитието изключи напълно червеното месо, залагайки на пресни американски съставки с дискретни китайски кулинарни техники и вкусове.

Вечерята събра висши държавници и технологични предприемачи около маса с исторически сервизи, френски сосове и морски специалитети в рамките на официалното посещение на делегацията от Пекин.

Кулинарният подбор бе изцяло подчинен на вкуса на първата дама Мелания Тръмп, известна с предпочитанията си към свежата и здравословна храна. Сервираните ястия се разграничиха рязко от обичайното меню на Доналд Тръмп, включващо телешки стекове, бургери и обилни салати.

Мелания Тръмп пое личен контрол върху всеки етап от подготовката на банкета, избирайки официалния порцелан от епохата на президента Роналд Рейгън и флоралната украса. В интервю преди събитието тя подчерта важността на стриктния държавен протокол и прякото си участие във всеки детайл по организацията.

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Началото на вечерята бе отбелязано с тост с американско пенливо вино Schramsberg Blanc De Noir. Изборът на тази напитка носи пряка историческа препратка към прочутия "Тост за мир", споделен от президента Ричард Никсън и премиера Джоу Енлай в Пекин през 1972 година. По време на наздравицата Доналд Тръмп посочи, че въпреки различията в политическите системи връзките между народите остават силни, като призова за изграждане на отношения в полза на сигурността и икономическия просперитет. Си Цзинпин от своя страна припомни стремежа на американския лидер към национално величие и заяви китайската готовност за историческо възраждане.

Гостите търпеливо изчакваха Тръмп и Си Дзинпин Снимка: Getty Images

Първото предястие предложи копринено велуте от жълта тиква, поднесено с фрикасе от диви горски гъби, сотирани с пресни подправки. За контраст готвачите добавиха хрупкава панчета, осигуряваща опушен нюанс, както и финални капки ароматно масло от зелен лук за свежест и лек пикантен завършек.

Подредбата на масата по време на държавната вечеря. Тръмп бе домакин на Си за тридневно държавно посещение във Вашингтон. Лидерите обсъдиха търговски практики, изкуствен интелект и по-нататъшното укрепване на "стратегическата стабилност" между двете страни Снимка: Getty Images

Основното блюдо бе фокусирано върху пресен лаврак с панировка от препечен сусам. Тази техника позволи запазването на сочността на рибата под ароматна и хрупкава ядкова коричка. Рибата бе гарнирана със задушено бейби бок чой и карамелизиран печен патладжан от градините на резиденцията. Финалният акцент в чинията бе френски зелен билков сос, добавящ свежа киселинност и тревист аромат към печените зеленчуци.

Кулминацията на менюто бе десерт, съчетаващ ванилов крем с плодова форма и сърцевина от конфитюр от кисели вишни. Сладкото изкушение бе положено върху богат орехов франджипан. Към него бе сервиран занаятчийски сладолед с мед, добит директно от кошера, поставен от Мелания Тръмп на Южната морава на Белия дом по-рано тази година.

Тръмп разговаря с китайския президент Си Дзинпин чрез преводачи по време на държавна вечеря в Източната зала на Белия дом на 24 септември 2026 г. във Вашингтон Снимка: Getty Images

Поднесените ястия контрастираха напълно с кулинарния прием по време на посещението на Доналд Тръмп в Пекин през март. Тогава китайската страна заложи на месни специалитети, включително хрупкави телешки ребра, печена патица, омар в доматена супа, бавно приготвена сьомга в сос от горчица и традиционни свински хлебчета, последвани от тирамису.

Президентът на Китай Си Дзинпин вдига наздравица с първата дама на САЩ Мелания Тръмп, докато Тръмп изнася реч по време на държавна вечеря в Източната зала на Белия дом на 24 септември Снимка: Getty Images

Празничната зала бе декорирана с червени ленени покривки и далии, съчетани с масивни вази с червени цветя в чест на традиционния цвят в китайската култура.

Китайският президент Си Дзинпин вдига тост по време на държавна вечеря, организирана от президента на САЩ Доналд Тръмп в Източната зала на Белия дом на 24 септември Снимка: Getty Images

Сред гостите, опитали пескетарианските блюда, бяха бизнесмени като Джеф Безос, Илон Мъск, Тим Кук от Apple, Дженсън Хуанг от NVIDIA, Сам Алтман от OpenAI, Сундар Пичай от Google, Майкъл Дел от Dell Technologies и Джейн Фрейзър от Citigroup. Музикалният фон на вечерта бе осигурен от тенора Кристофър Макио съвместно с духови оркестри от Сухопътните войски и Корпуса на морската пехота на САЩ.

Главният изпълнителен директор на SpaceX и Tesla Илон Мъск се смесва с гости на тържествената вечеря Снимка: Getty Images

Преди началото на официалната вечеря Си Цзинпин разгледа президентския хеликоптер Marine One и новата летателна площадка в Белия дом. Тържественият прием бе първата официална държавна вечеря за китайския президент във Вашингтон след края на управлението на Барак Обама. След приключване на десерта двамата лидери напуснаха залата и се оттеглиха за вечерта.

Тръмп и Си Дзинпин минути преди началото на вечерята Снимка: Getty Images

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