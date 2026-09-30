На 1 октомври в София експерти и родители се събират на откровен разговор за това как да възпитаме отговорни деца, без да упражняваме излишен натиск

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В свят, в който границата между родителската подкрепа и свръхконтрола все повече се размива, много родители и педагози се изправят пред един и същ въпрос: възможно ли е да поставим ясно "не", без да увредим емоционалната си връзка с детето?

Отговор на този и редица други ключови въпроси ще потърси образователният консултант Даниела Северинова по време на десетото издание от популярния цикъл беседи "Посланията на Ведите за щастлив живот". Събитието е част от поредицата "Откровен разговор за децата" и ще се проведе на 1 октомври от 19:00 ч. в зала "Космос" на hOUR SPACE в София.

От послушанието към самостоятелността: Нов поглед върху правилата

С над три десетилетия опит в сферата на образованието и като основател на St. George International School & Preschool, Даниела Северинова е категорична, че целта на възпитанието не е създаването на послушно дете, а на зрял човек, способен да прави осъзнати избори.

Днес, като докторант в Софийския университет "Св. Климент Охридски", тя насочва вниманието към индивидуализацията и подкрепата на детския потенциал, отношенията между семейството и образователната среда и намирането на работещи решения в конкретни ситуации от живота на детето. Вместо да предлага готови "рецепти за възпитание", Северинова залага на дълбокото разбиране на детската психология и намирането на баланс.

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По време на срещата ще бъдат дискутирани практически казуси от ежедневието:

Защо децата всъщност се нуждаят от граници и как те им дават усещане за сигурност, а не ограничение?

Разликата между дисциплината и наказанието - как да изградим вътрешен самоконтрол и отговорност у детето?

Как да реагираме при детски протест или отказ да се спазват поетите ангажименти?

Преходът от външни правила към вътрешна мотивация - как детето да спре да действа "защото мама каза" и да започне да разбира логиката зад своите действия.

Философският контекст: Уроците от древните текстове

Организаторите от Духовна общност "Мъдра усмивка" (пространство, вдъхновено от мъдростта на Ведите) и Фондация "Калпатару" поставят темата в по-широк философски контекст. Организацията, която работи за подобряване на качеството на живот чрез изкуство и познание, припомня красивия образ от Бхагавад Гита: Кришна напътства Арджуна и му помага да види пътя си, но оставя решението изцяло в неговите ръце.

Източник: Investor

"Може би една от най-трудните задачи пред всеки възрастен е именно тази: да води детето, без да живее живота вместо него", споделят организаторите.

Може би именно там, между нашата отговорност да водим и неговото право постепенно да поема собствения си път, можем да намерим мярката.

Дата: 1 октомври 2026 г.

Час: 19:00 ч.

Място: hOUR SPACE, зала "Космос", ул. "Дякон Игнатий" 19, София

Вход: 5 евро

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