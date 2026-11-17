Една от най-честите грешки е да се съсредоточим единствено върху размера на отстъпката, без да преценим как покупката ще се отрази на месечния ни бюджет

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Ноември и декември традиционно са сред най-натоварените месеци за семейния бюджет. Черният петък създава изкушение за големи покупки с обещания за значителни отстъпки, а с наближаването на Коледа към тях се добавят подаръци, украса, празнична трапеза, пътувания и редица други разходи. Когато всичко това се случва в рамките на няколко седмици, дори добре планираният бюджет може да се окаже под напрежение.

Добрата новина е, че не е необходимо всички покупки да бъдат платени наведнъж. С правилно планиране и използване на подходящи възможности за разсрочено плащане можете да разпределите финансовата тежест във времето, без да се лишавате от важните за вас неща.

Една от най-честите грешки по време на Черния петък е да се съсредоточим единствено върху размера на отстъпката, без да преценим как покупката ще се отрази на месечния ни бюджет. Нов телефон, лаптоп, телевизор, пералня или ново обзавеждане могат да бъдат добра инвестиция, особено когато са на промоционална цена. Но ако плащането им изчерпи значителна част от наличните средства, това може да създаде затруднения с останалите предстоящи разходи. В подобни ситуации разсроченото плащане е възможност да разпределим стойността на покупката на няколко по-малки месечни вноски. Така вместо да отделим цялата сума наведнъж, можем да запазим по-голяма част от свободните си средства за ежедневните нужди и предстоящите празници.

Особено полезни са предложенията за безлихвено разсрочване, при които покупката се изплаща на предварително определен брой вноски, без допълнително оскъпяване под формата на лихва. Разбира се, важно е предварително да проверим условията, включително дали има такси, допълнителни разходи или други изисквания.

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Как да разпределите разходите около Черния петък?

Най-добрият подход е да разделим покупките според тяхната важност и стойност.

1. Планирайте големите покупки предварително

Ако отдавна обмисляте смяна на домакински уред, покупка на техника или обзавеждане, Черният петък може да бъде подходящ момент. Добре е обаче да следите цените предварително, за да установите дали намалението е реално, а не просто маркетингово послание.

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2. Разсрочвайте за по-скъпите продукти

При покупки на по-висока стойност плащането на вноски може да бъде по-удобно от еднократното отделяне на цялата сума. Например, ако закупите телевизор или лаптоп, можете да изберете вариант за разсрочено плащане и да разпределите разхода в рамките на няколко месеца.

Източник: iStock by Getty Images

3. Не смесвайте необходимото с импулсивното пазаруване

Промоциите могат да бъдат изкушаващи, но не всяка намалена стока е добра покупка. Преди да се възползвате от разсрочено плащане, е важно да прецените дали действително имате нужда от продукта и дали месечната вноска се вписва спокойно в бюджета ви. Празничният сезон носи още един сериозен финансов ангажимент. Подаръците за семейството и приятелите, подготовката на дома, пътуванията и празничните събирания често се оказват по-скъпи, отколкото сме предвидили.

Един от начините да избегнете струпването на всички разходи в края на годината е да започнете подготовката по-рано. Можете да купувате подаръците постепенно, да следите промоциите и да разпределите по-големите покупки в различни периоди.

Източник: iStock by Getty Images

Ако планирате по-скъпа покупка за дома или семейството възможността за безлихвено разсрочване може да ви помогне да запазите по-добър баланс между текущите разходи и празничните планове. Така няма да се налага да избирате между необходимата покупка и средствата за Коледа.

Какво трябва да знаете, преди да изберете плащане на вноски?

Разсрочването може да бъде полезен финансов инструмент, когато се използва разумно. Преди да вземете решение, е добре да обърнете внимание на няколко основни неща:

Размерът на месечната вноска трябва да е съобразен с редовните ни доходи и останалите финансови задължения.

Условията за безлихвено плащане: да проверите дали наистина няма лихва, както и дали са предвидени административни такси или други разходи.

Общата сума за изплащане: да сравните крайната стойност с цената при еднократно плащане.

Броят на текущите ви задължения: няколко малки вноски могат да се натрупат в значителна месечна сума.

Важно е да не приемате разсрочването като възможност да харчите повече, отколкото можете да си позволите. Неговата основна полза е да разпределя във времето вече планирани разходи, а не да създава нови.

С картата neon на tbi bank можете да разделите всяка покупка на 3 или 6-месечни вноски без такса и лихва, а също да се възползвате от разплащателна сметка без такса, неограничен брой незабавни преводи в евро и безплатно плащане на битови сметки. Банката предлага също атрактивни лихвени проценти по депозити и спестовни сметки. Регистрацията в суперприложението отнема по-малко от 5 минути и се извършва изцяло онлайн - без необходимост от посещение на банков офис.

Защото най-хубавите празници не са тези, в които сме похарчили най-много, а тези, които сме посрещнали спокойно - без излишен финансов стрес и с повече време и внимание за хората, които обичаме.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.