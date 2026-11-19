Макар че празниците често са свързани с повече харчове, трудно е да им се насладите истински, ако през цялата година сте се борили с нарастващите разходи за живот

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С наближаването на декември вероятно вече усещате, че разходите за Коледа започват да излизат извън контрол.

Макар че празниците често са свързани с повече харчове, трудно е да им се насладите истински, ако през цялата година сте се борили с нарастващите разходи за живот. Затова, ако тази година разполагате с по-ограничен бюджет, предлагаме ви пет съвета от експерти, които ще ви помогнат да се насладите на празничния сезон, без да харчите излишно.

Направете подробен план на разходите

Тъй като няма кой друг да се погрижи за празничната подготовка вместо вас, най-добре е да започнете с ясен план. Вземете лист и химикал или отворете електронна таблица или приложение за управление на личните финанси и запишете всички предстоящи разходи. Разделете ги по категории и определете максимална сума, която можете да отделите за всяка от тях.

Например можете да предвидите отделни бюджети за храна и напитки, подаръци, украса, коледни картички и опаковки, празнични събития и непредвидени покупки в последния момент.

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Има два начина да направите своя план:

Избройте всички категории и преценете колко бихте похарчили за всяка от тях. След това съберете сумите и вижте къде можете да направите съкращения.

Определете общата сума, с която разполагате, и я разпределете между отделните категории според важността им.

Ако средствата ви са силно ограничени, вторият подход е по-разумен. Може дори да решите да се откажете изцяло от някои разходи. Например да се уговорите с близките си да не си разменяте подаръци, да ограничите алкохола или да заложите на по-екологична Коледа с по-малко отпадъци. Ако е възможно, предвидете и малка сума за непредвидени ситуации.

Когато планирате коледните покупки, помислете не само колко ще похарчите, но и как да разпределите разходите във времето. През ноември и декември tbi bank предлага на клиентите си възможност да разделят покупките с карта neon на три или шест равни месечни вноски без лихви и такси. За целта е необходимо да активират Шопинг лимит през приложението на банката, а след това да изберат удобния начин на плащане.

Намалете разходите за подаръци

Мислете като Дядо Коледа и направете списък на всички, на които планирате да подарите нещо. Срещу всяко име запишете и сумата, която можете да отделите. След това прегледайте списъка още веднъж и преценете дали има подаръци, от които можете да се откажете, или разходи, които да намалите.

Има различни начини да спестите, без да обидите или разочаровате близките си:

Уговорете се с приятелите или семейството си тази година да не си разменяте подаръци.

Предложете да си подарявате само ръчно изработени или вещи втора употреба.

Изтеглете имена на случаен принцип, така че всеки да подготви само един подарък.

Заменете материалните изненади с жестове, услуги или споделено време.

Поставете ясни граници и пред децата относно броя и стойността на подаръците, които могат да очакват.

Придържайте се към предварително определените суми. Лесно е да надхвърлите бюджета само с няколко евро за всеки човек, но когато съберете всички тези малки допълнителни разходи, общата сума може да се окаже значително по-висока от планираната.

Преди да направите покупка, сравнете предложенията в различните магазини и потърсете възможности за допълнителни отстъпки. Шопинг молът в приложението на tbi bank събира оферти от над 250 онлайн магазина, а при покупки от избрани търговци клиентите могат да получат до 25% обратно по сметката си. През ноември и декември има и специални предложения за Коледа, включително възможност за плащане на вноски.

Често зад прекомерното харчене стоят и емоции. Може да се чувствате притиснати да купите скъп подарък, за да не изглеждате стиснати, или да изпитвате вина, че не можете да поглезите близките си така, както ви се иска. Опитайте се да не се поддавате на тези чувства, когато пазарувате, и се придържайте към списъка си.

Определете краен срок за пазаруването

С наближаването на декември често ставаме по-склонни към импулсивни покупки. А когато оставим всичко за последния момент, цените обикновено са по-високи, доставките излизат по-скъпо и се появява допълнителното притеснение дали подаръците ще пристигнат навреме.

Най-добрият начин да избегнете това е да приключите с пазаруването по-рано. Когато сте купили всичко от предварително подготвения списък, не продължавайте да търсите още подаръци само защото сте попаднали на интересна оферта.

Определете си краен срок, например около средата на декември. Така ще имате достатъчно време да прецените дали покупките след тази дата са наистина необходими. Разбира се, винаги може да се появи нещо, което сте пропуснали. Затова е добре да предвидите малка сума и за подобни случаи.

Заложете на безплатни преживявания

В този момент може да ви се струва, че Коледа ще бъде свързана единствено с ограничения и лишения. Но подаръците и празничната трапеза са само част от всичко, което прави този период специален.

Много от най-хубавите моменти, особено за децата, не изискват почти никакви средства. Ето няколко идеи:

Сгушете се под топло одеяло и гледайте любим коледен филм.

Разходете се из квартала и разгледайте празничните светлини и украси.

Пригответе заедно традиционни коледни сладки, например джинджифилови човечета.

Направете сами украса за елхата от хартия и подръчни материали.

Пуснете си коледни песни и си организирайте малък домашен празник.

Посетете централна търговска улица, за да разгледате празничните витрини.

В крайна сметка най-ценните коледни спомени често са свързани не с вещите, които сме получили, а с моментите, които сме споделили с любимите си хора. Затова не позволявайте ограниченият бюджет да ви попречи да се насладите на празниците.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.