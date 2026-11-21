Пет жени остават завинаги в сянката на един прякор. За разлика от тях, убиецът получава безсмъртие

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Пет жени са убити в лондонския Ийст Енд през есента на 1888 г. Извършителят така и не е разкрит. Повече от век по-късно обаче една загадка продължава да занимава историци, криминолози и любители на мрачните истории: Дали Джак Изкормвача действително е бил толкова мистериозна фигура, или медиите от викторианската епоха са създали чудовище, което постепенно е засенчило реалния убиец?

Градът е обсебен от истории за чудовища, престъпници и загадъчни непознати. Точно тогава се появява Джак Изкормвача, една фигура, която ще се окаже толкова подходяща за въображението на викторианска Англия, че с времето истинските престъпления ще започнат да изглеждат почти като литературна измислица.

Между август и ноември 1888 г. пет жени са брутално убити в района на Уайтчапъл в Източен Лондон. Това са Мери Ан Никълс, Ани Чапман, Елизабет Страйд, Катрин Едоус и Мери Джейн Кели. Днес те са известни като "каноничната петорка" на Джак Изкормвача, макар че през годините към списъка с предполагаемите му жертви са добавяни и други случаи.

На 9 ноември е открита последната от петте жени - Мери Джейн Кели. Убийствата предизвикват огромен обществен отзвук. Те се случват в град, в който бедността, проституцията, социалното неравенство и страховете от престъпността вече са част от ежедневието.

През 1988 г., точно сто години след убийствата, BBC се връща към оригиналните полицейски и правителствени архиви, за да потърси отговор на един любопитен въпрос: Дали непрестанните публикации, слухове и сензационни разкази не са попречили на разследването, като са създали образ на убиеца, който няма много общо с действителността?

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Един от основните гласове в документалния разказ е Кристофър Фрейлинг, професор по история на културата в Кралския колеж по изкуствата в Лондон. Според него историята на Джак Изкормвача не се ражда единствено в бедните квартали на Ийст Енд. В немалка степен тя е конструирана и в редакциите и джентълменските клубове на Западен Лондон, от които авторите на вестникарските публикации наблюдават престъпленията, без да познават живота на хората, които са най-близо до тях.

Особено важна роля има изданието Pall Mall Gazette, което експериментира с по-драматичен и сензационен стил на журналистика. Негов редактор е Уилям Томас Стед, влиятелен общественик с реформаторски възгледи, който вярва, че пресата може да променя обществото. Стед има и личен конфликт с комисаря на столичната полиция сър Чарлз Уорън, когото обвинява в некомпетентност и прекомерна употреба на сила при потушаването на протести.

В тази обстановка убийствата се оказват идеален повод за обществена кампания, но и за нападение срещу полицията. Вестникът започва да търси не просто извършителя, а по-голямото обяснение зад престъпленията. Кой би могъл да бъде той? Декадентски настроен аристократ? Лекар с познания по анатомия? Чужденец от бедните имигрантски квартали?

Още по-любопитно е, че по това време театралната постановка на "Доктор Джекил и мистър Хайд" също попада в центъра на подозренията. Американският актьор Ричард Мансфийлд, който изпълнява двете главни роли, е толкова убедителен в превъплъщението си, че зрител изпраща писмо до полицията с предположението, че самият актьор може да е Джак Изкормвача.

Мансфийлд се опитва да възстанови доброто си име, организирайки благотворителни представления на комедии. Журналист формулира ситуацията така: "В Лондон вече няма вкус към ужасите на сцената. Има напълно достатъчно неща, от които да потръпнем навън." Но връзката между театралния злодей и реалния убиец се оказва изключително удобна за въображението на публиката. В рамките на няколко седмици мистър Хайд сякаш слиза от сцената и започва да броди из улиците на Уайтчапъл.

Викториански Лондон е град на огромни противоречия. Докато богатите живеят в просторни къщи и посещават престижни клубове, в Източен Лондон хиляди хора обитават претъпкани квартали, където бедността и несигурността са постоянни спътници. Именно там живеят и жертвите на Изкормвача. Все жени в тежко социално положение, някои от които изкарват прехраната си чрез проституция.

Според историчката Джудит Уоковиц още преди появата на Изкормвача в Англия има активни кампании срещу проституцията и сексуалната експлоатация на бедни момичета. Един от най-известните журналистически материали по темата е разследване на самия Стед, публикувано през 1885 г., което разкрива как непълнолетни момичета от бедни семейства могат да бъдат въвлечени в сексуална експлоатация от заможни мъже.

Убийствата от 1888 г. дават нов живот на тези обществени тревоги. Част от пресата започва да представя предполагаемия извършител като богат джентълмен, който се възползва от уязвимостта на жените от бедните квартали. Други издания насочват вниманието към медицинските му познания, тъй като начинът, по който са извършени престъпленията, поражда подозрения, че той може да е лекар или хирург.

Консервативните издания пък използват случая, за да насочат общественото недоволство към имигрантските общности в Ийст Енд. Така в рамките на няколко месеца Джак Изкормвача се превръща в своеобразен екран, върху който обществото прожектира най-големите си страхове.

Самият прякор също има интересна история. През септември 1888 г. в Централната новинарска агенция пристига писмо, подписано с името "Jack the Ripper" (бел. ред. Джак Изкормвача). То е публикувано и бързо привлича огромно внимание. Авторството му и до днес е спорно, като съществува сериозна хипотеза, че писмото е създадено от журналисти, за да подхрани интереса към историята.

Парадоксално, медийната сензация не остава само извън полицейското разследване. Според Фрейлинг тя започва да влияе и върху начина, по който властите търсят извършителя.

В архивите на Министерството на вътрешните работи се пазят стотици писма от хора, които твърдят, че знаят кой стои зад убийствата. Сред документите обаче има и една особено интересна бележка от 1894 г., написана от високопоставения полицейски служител сър Мелвил Макнагтън. В нея са посочени трима основни заподозрени.

Първият е Монтагю Друит - адвокат, чието тяло е открито в река Темза през декември 1888 г., малко след последното убийство. Макнагтън го описва като човек, за когото се предполага, че е лекар, макар че това не е вярно. Вторият е Арън Космински - имигрант, живял в Уайтчапъл, който по-късно е настанен в психиатрична институция и умира през 1899 г. Третият е Майкъл Острог - руски лекар и бивш затворник. И тримата се превръщат в част от дългия списък с предполагаеми извършители. Проблемът е, че в полицейските архиви няма убедителни доказателства, които да свързват когото и да било от тях с убийствата.

За Фрейлинг това е особено показателно, защото тримата заподозрени сякаш повтарят вече съществуващите медийни образи: аристократът, чужденецът и лекарят. Вместо да разкрие самоличността на убиеца, полицейският документ просто показва колко силно разпространените през 1888 г. истории са повлияли върху представите на самите разследващи.

"Това ли е действително обмисленият резултат от едно издирване, или е просто клюката на джентълменските клубове?", пита Фрейлинг. Според него е напълно възможно полицията също да е започнала да търси персонажи от популярните романи, вместо да се придържа единствено към доказателствата. Той поставя под съмнение и самата нужда да се намери убиеца в някоя от тези предварително създадени категории.

Има ли връзка Джак Изкормвача с България?

Сред десетките хипотези за самоличността на най-прочутия неразкрит убиец в Лондон се срещат и твърдения за връзка с Източна Европа, включително с България. Подобни версии периодично се появяват в публикации и разкази за случая макар че досега не са подкрепени с исторически документи или надеждни доказателства.

През годините за Изкормвача са спрягани всякакви хора. И всяка нова версия добавя още един пласт към легендата.

Повече от 130 години след убийствата Джак Изкормвача продължава да присъства в книги, филми, документални поредици, туристически маршрути и градски легенди. Уайтчапъл е част от своеобразна карта на мрачния Лондон, а историите за предполагаемите му жертви и заподозрени продължават да привличат любопитни посетители.

Пет жени остават завинаги в сянката на един прякор. Техните имена са известни, но животът им често е сведен до няколко реда в хрониката на престъпленията. За разлика от тях, убиецът получава безсмъртие. Той успява да остане в историята не само защото никога не е бил заловен, а защото всички останали продължават да говорят за него. Повече от век по-късно Лондон все още търси чудовището, което сам е помогнал да създаде.

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