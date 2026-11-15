Всяко поколение има свой собствен език, но това сякаш превърна измислянето на нови жаргонни изрази в изкуство

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Всяко поколение има свой собствен език, но Джен Зи сякаш превърна измислянето на нови жаргонни изрази в истинско изкуство. Някои от тях обаче се оказват толкова популярни, че успяват да излязат извън интернет пространството и дори да получат официално признание като "дума на годината". Новият фаворит е "mogging".

Жаргонният термин, който означава да засенчиш, надминеш или категорично да превъзхождаш някого, беше избран за дума на 2026 г. от британския речник "Колинс". Популярността му сред поколенията Зет и Алфа нараства стремглаво, като употребата му се е увеличила с впечатляващите 210% през последната година.

Но какво всъщност означава "mogging", откъде идва и как една дума, родена в токсичните интернет среди, успя да се превърне в част от масовия език?

Според определението на "Колинс" "mogging" се използва в непринуден и често шеговит контекст, за да опише ситуация, в която някой засенчва или надминава друг човек или нещо. Днес терминът е особено популярен в онлайн разговорите за външен вид, знаменитости, мода и културата на социалните мрежи.

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Корените му обаче са далеч по-мрачни. Думата произлиза от онлайн пространствата на т.нар. manosphere - мрежа от общности, в които се разпространява съдържание, свързано с крайни представи за мъжествеността, конкуренцията между мъжете и нерядко открито женомразки възгледи.

Езиковият консултант Тони Торн обяснява, че терминът често се свързва с абревиатурата AMOG - Alpha Male of the Group, или "алфа мъжкарят в групата". Първоначално изразът се използва през 2010 г. във форуми за бодибилдинг.

"Постепенно по-младите започнаха да го разпространяват", обяснява Торн.

По думите му в началото това е бил токсичен израз, свързан с крайна конкурентност и желанието един човек да доминира над останалите. С времето обаче младите започнали да го използват иронично, закачливо и дори самоиронично.

Дори Арнолд Шварценегер се включи в тенденцията.

Любопитното е, че "mogging" вече се използва и с чувство за хумор от хора, които едва ли биха могли да бъдат определени като представители на Джен Зи. Появата на термина в подобен контекст показва колко далеч е стигнал той от първоначалната си употреба.

Торн прави паралел с жаргона, идващ от драг културата, който също постепенно се превърна в част от масовия език. Изрази като "It's lit", "She slays", "He's a king" и "She's a queen" вече се използват далеч извън първоначалните си общности.

Според езиковия експерт "mogging" до голяма степен е загубил първоначалния си токсичен заряд, тъй като в съвременната употреба често запазва само нотка на подигравка и ирония.

Днес "mogging" все по-често се използва в контекста на попкултурата.

Британското издание Vogue например описва появата на актьора Хъдсън Уилямс от сериала "Страстно съперничество" на церемонията "Златен глобус" през 2026 г. с израза "mogging at the Golden Globes", че той буквално засенчва всички останали на събитието.

Фигуристката Алиса Лю също използва думата в интервю по-рано тази година, когато заявява, че основната й цел за състезанието е била да "mog"-не конкуренцията.

Терминът се превърна и в повод за онлайн спорове между фенове на известни личности. Един от последните примери е сравнението между избрания от списание People за най-секси жив мъж за 2026 г. Ноа Уайли и победителя от предходната година Джонатан Бейли.

Подобна дискусия се разгоря и около певиците Зара Ларсон и Тейт Макрей. По време на северноамериканската част от турнето на Макрей шведската изпълнителка беше неин подгряващ артист. Част от феновете обаче останаха с впечатлението, че Ларсон е засенчила дори основната звезда на вечерта. Самата Зара по-късно реагира на сравненията и в подкаст подчерта уважението си към Макрей.

В подобни разговори се включи и ирландският актьор Килиън Мърфи, когото потребители в интернет сравняват с негови колеги и определят като човек, който ги превъзхожда с присъствието си.

Интересното е, че значението на "mogging" вече излиза извън обичайното съревнование между двама души. Освен това думата вече не се отнася толкова до конкретно сравнение на външния вид, колкото до впечатляващо присъствие, увереност и способност да привличаш вниманието.

"Когато се използва в този възторжен контекст около знаменитостите, е малко като израза"тя е кралица", обяснява Торн.

Според него възможностите за употреба на термина са практически неограничени. Може да става дума за style-mogging, когато някой засенчва останалите със стила си, height-mogging, когато превъзхожда другите по ръст, или car-mogging, когато автомобилът му е по-впечатляващ от останалите.

"Можеш да приложиш "mogging" почти към всичко", обобщава езиковият експерт.

Историята на "mogging" е показателна за начина, по който интернет променя езика. Израз, започнал живота си в затворени и често проблематични онлайн общности, може само за няколко години да се превърне в част от ежедневния речник на милиони хора. Но в същото време думата показва колко силно съвременната попкултура е обсебена от сравнението и стремежа да бъдеш забелязан.

Ако допреди време някой просто е изглеждал по-добре, бил е по-стилен или е привличал повече внимание, днес Джен Зи има една кратка дума за всичко това и тя е "mogging".

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