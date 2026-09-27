Случаят се превръща в една от най-известните неразкрити загадки в историята на САЩ и става тема на романи и филми

5795 Снимка: Официален Facebook профил: Pure Malice, A True Crime Podcast

През юни 1893 г. Лизи Бордън е съдена и оправдана за убийството на баща си и мащехата си. Случаят се превръща в една от най-известните неразкрити загадки в историята на САЩ и става тема на романи, филми и нов сериал на Netflix.

Райън Мърфи и Иън Бренан превръщат историите на едни от най-известните убийци в основа за хитовата антология на Netflix Monster. Джефри Дамър, братята Лайл и Ерик Менендес и убиецът от Уисконсин Ед Гийн са сред престъпниците, чиито истории сериалът пресъздава. Зад тези мрачни разкази обаче стои един основен въпрос, който Мърфи и Бренан поставят още от началото: чудовищата се раждат такива или се превръщат в чудовища?

За четвъртия сезон дуото избира Лизи Бордън за фокус на творческите си спекулации. И те далеч не са първите. От десетилетия насам драматурзи, поети и дори оперни композитори и рок музиканти, черпят вдъхновение от мрачната история на американката, която е обвинена в две зловещи убийства през август 1892 г.

Случаят е сред най-известните в историята на престъпността в САЩ. Историята на Лизи Бордън дори се превръща в основа на популярна римувана фраза, която я представя като извършител на убийствата: "Лизи Бордън взе брадва и нанесе на майка си 40 удара. А когато видя какво е сторила, нанесе на баща си 41."

Макар фразата да посочва Лизи Бордън като убиец, вината ѝ така и не е доказана. Освен това тя преувеличава както броя на ударите, така и оръжието. При нападението е използвана брадвичка, която е по-малка от стандартната брадва и достатъчно лека, за да се държи с една ръка. Последователността на събитията обаче съвпада с установеното по случая. Който и да стои зад убийствата на Андрю и Аби Бордън в горещата лятна сутрин във Фол Ривър, Масачузетс, първо напада Аби. Тя е на 64 години, втората съпруга на Андрю и мащеха на двете му неомъжени дъщери - Ема, на 41 години, и Лизи, на 32 години.

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Повече от час по-късно Андрю се прибира у дома, след като излиза да свърши няколко задачи. И той обаче намира смъртта си. След като Лизи подава сигнал, полицията открива баща ѝ на дивана в хола, почти неузнаваем.

Престъплението е толкова жестоко, че първоначално властите дори не заподозряват Лизи - на пръв поглед кротка жена, която преподава в Централната конгрегационална църква във Фол Ривър. По време на разследването обаче разказът ѝ за сутринта на убийствата непрекъснато се променя. По това време в къщата са само Лизи и Бриджит Съливан, ирландската прислужница на семейството. Ема е на почивка, а един от гостите също е излязъл.

Освен това, въпреки че Лизи и сестра ѝ го отричат, приятели и съседи знаят за напрежението в дома. Андрю е богат, но скъпернически настроен мъж, който принуждава дъщерите си да живеят в занемарен квартал на града и да пестят от разходите за домакинството, докато дава пари на семейството на новата си съпруга.

Ако твърдим, че Лизи Бордън е убийцата, тогава това всъщност е история за дълбока психологическа драма - Кара Робъртсън

След като местен фармацевт съобщава, че Лизи се опитала да купи отровна синилна киселина в деня преди убийствата, съдия разпорежда тя да бъде арестувана и вкарана в затвора. През декември приятел на Лизи свидетелства пред съдебните заседатели, че няколко дни след убийствата тя е изгорила рокля, за която се предполага, че е нейна. Срещу нея са повдигнати официални обвинения в убийство, а съдебният процес е насрочен за следващия юни.

В книгата си Lizzie Borden on Trial: Murder, Ethnicity and Gender, историкът и родом от Фол Ривър Джоузеф Конфорти разказва как Лизи използва парите на покойния си баща, за да наеме известен адвокат от Бостън, който да я защитава пред съдебните заседатели, съставени изцяло от мъже, пише BBC.

"Тя се представя като безпомощна девица", пише Конфорти. "Адвокатите ѝ я съветват да носи черно. В съда Лизи се появява в черна рокля, с букет цветя в едната ръка и ветрило в другата."

Тъй като оръжието на убийството така и не е открито, а посещението на Лизи в аптеката е обявено за недопустимо доказателство, обвинението срещу нея се основава основно на косвени доказателства. Защитата успява да убеди съдебните заседатели, че Лизи не е способна да извърши престъплението, в което е обвинена. След кратко обсъждане те я оправдават.

Но никой друг не е съден за жестоките убийства. Лизи прекарва остатъка от живота си под сянката на подозренията, отхвърлена от мнозина в родния си град. Защо тогава историята на Лизи Бордън продължава да вълнува хората и особено писателите?

"В оправдателната присъда има нещо, което оставя въпросите без отговор", казва пред BBC Кара Робъртсън, авторка на The Trial of Lizzie Borden. "А случаят има много от елементите, които търсим в един криминален разказ: ограничен брой заподозрени, алибита, които зависят от времето, и ако приемем, че Лизи Бордън е убийцата, получаваме история с дълбока психологическа драма."

Историята на Бордън и хората около нея вдъхновява десетки романи, разкази и художествени преразкази. В зловещия и задушаващ разказ на Анджела Картър от 1982 г. The Fall River Axe Murders действието се развива в часовете преди убийствата.

През последните петдесет години са произведени три забележителни екранизации на убийствата, като първата е от 1975 г. - "Легендата за Лизи Бордън", телевизионен филм на ABC, получил висока оценка от критиката. Елизабет Монтгомъри получи номинация за "Еми" за ролята си на Лизи.

Тук Лизи Бордън е представена като затворена и хладна жена със стоманен поглед, която не издава нищо за себе си, още по-малко би признала убийство. Макар сериалът да не дава пряк отговор на въпроса дали е виновна, Монтгомъри размахва брадва в няколко сюрреалистични сцени, които представят възможна версия на случилото се.

Кристина Ричи е избрана за ролята на обвинената в убийство в телевизионния филм на Lifetime от 2014 г. "Лизи Бордън хвана брадвата". Ричи играе Лизи като типичен съвременен образ: злонамереното, интригантско и злобно момиче от гимназията. Според рецензия в "Холивуд Репортер", Ричи "се наслаждава на всеки миг от превъплъщението си, като засилва изразителността на лудите си очи, без да преминава в карикатура". Lifetime продължава на следващата година с минисериала от осем епизода The Lizzie Borden Chronicles.

"Отмъщението на Лизи Бордън", психологически трилър от 2018 г. с Клои Севини в главната роля, е преразказ с феминистки подтекст. Бордън е потиснатата дъщеря, подтикната към убийство от любовта си към прислужницата Бриджит Съливан (Кристен Стюарт), която Андрю е изнасилил. (Романтична връзка между Бордън и Съливан е представена и в романа на Еван Хънтър от 1984 г. "Лизи"). Севини проучва случая като проект, в който влага цялата си страст, в продължение на почти десетилетие, преди да продуцира и да изиграе главната роля във филма.

Зрителите на Monster: The Lizzie Borden Story вече могат да видят интерпретацията на Ела Бийти, която е по-близка до тази на Севини, отколкото до тази на Ричи.

В неотдавнашно интервю Райън Мърфи споделя, че му е интересно да изследва случая "Бордън", защото той позволява да се разгледат теми, свързани с жените и мястото им в обществото, които според него остават актуални и днес. В Monster: The Lizzie Borden Story Лизи отново е представена в интимна връзка с Бриджит Съливан.

Робъртсън, която повече от 30 години изучава и пише за случая "Бордън", споделя пред BBC, че не е изненадана. По думите ѝ много романисти и режисьори са смятали, че историята сама по себе си не е достатъчна и дълго време просто са измисляли мъжки любовник за Лизи. По-късно тази роля започва да се отрежда на човек от дома - прислужницата Бриджит.

Както посочва Робъртсън обаче, някои известни факти за отношенията между двете жени не подкрепят тази версия. "Предполагам, че романтична връзка е възможна, но също така е вярно, че Лизи никога не си е направила труда да я нарича с истинското ѝ име." Вместо това Лизи нарича Съливан "Маги" - името на предишна прислужница.

В този сезон на Monster е вплетена и втора история - тази на по-съвременната убийца Айлийн Уорнос. Сара Полсън влиза в ролята на жената от Флорида, осъдена през 1992 г. за убийството на седем мъже. Чрез паралела между двете истории сериалът разглежда въпроса какво може да превърне една жена в убиец и как обществото реагира на женското насилие.

Самата Бордън не е известна с насилствено поведение нито преди, нито след убийствата. Затова въпросът какво би могло да я накара да вземе брадва с намерение да убива, ако изобщо го е направила, остава без отговор.

Повече от век след убийствата на Андрю и Аби Бордън случаят продължава да вдъхновява писатели, режисьори и сценаристи. Новият сезон на Monster е поредният опит да бъде погледнат от различен ъгъл, без мистерията около Лизи Бордън да получи окончателен отговор.

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