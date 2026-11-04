Управляващият директор на "Колинс" Алекс Бийкрофт обясни, че лексикографите на речника следят "колко често се използват думите", а също така "анализират моделите на употреба", които разкриват най-новите езикови тенденции

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Mogging – дума, използвана на шега със значението да засенчиш, да надминеш или да изместиш някого или нещо от центъра на вниманието – беше избрана за дума на годината от английския речник "Колинс", съобщава Би Би Си. Думата, която бързо набира популярност сред представителите на поколенията Z и Алфа както в интернет, така и в ежедневните разговори, навлезе в масова употреба през 2026 г., като честотата на използването ѝ се увеличи с 210 процента.

Управляващият директор на "Колинс" Алекс Бийкрофт обясни, че лексикографите на речника следят "колко често се използват думите", а също така "анализират моделите на употреба", които разкриват най-новите езикови тенденции. По думите му изборът на mogging за дума на годината "показва как всяко поколение оставя своя отпечатък върху езика".

"Това е чудесен пример как поколенията Z и Алфа са възприели една дума и са я превърнали в хумористичен жаргонен израз, като са приспособили езика към себе си и са "засенчили" всички нас", добави той.

Mogging, което не бива да се бърка с mugging (грабеж чрез нападение) или израза mugging someone off (да направиш някого на глупак), означава да засенчиш или да доминираш над някого, най-често по отношение на външния вид. Произходът на думата често се свързва със съкращението AMOG (Alpha Male of the Group – "алфа мъжкарят в групата"). Терминът се асоциира както с форумите за бодибилдинг от средата на второто десетилетие на XXI век, така и с т.нар. маносфера – онлайн общности, съсредоточени върху мъжката идентичност и отношенията между половете, включително общностите на т.нар. инцели (мъже, които се определят като неспособни да установят желаните от тях интимни отношения).

Днес обаче думата има много по-широка употреба и в зависимост от контекста може да се използва като шеговита обида или комплимент. Тя може да бъде срещната и чута и в общностите, свързани с looksmaxxing – онлайн групи, в които хората обменят съвети как да подобрят максимално физическата си привлекателност. "Колинс", едно от водещите издателства на речници във Великобритания, използва различни източници, включително социалните мрежи, за да проследява как се развива английският език в страната всяка година.

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През 2025 г. думата на годината беше vibe coding – метод за създаване на приложение или уебсайт чрез описание на желаното пред изкуствен интелект (ИИ), вместо чрез ръчно писане на програмен код.

Сред останалите понятия, попаднали в краткия списък на речника с десет предложения тази година, е ghost job ("призрачна работна позиция") – нещо, което разочарованите хора, търсещи работа, добре познават. Терминът обозначава ситуация, при която работодател публикува обява за свободна позиция, без да има намерение действително да назначи някого.

Друг термин, hydration break ("пауза за хидратация"), придоби известност благодарение на тазгодишното Световно първенство по футбол, а P(doom) обозначава оценката на вероятността изкуственият интелект да допринесе за краха на цивилизацията.

Manchesterism ("манчестъризъм") е термин, свързан с министър-председателя и бивш кмет на Манчестър Анди Бърнам. Той се отнася до децентрализацията на властта към регионите, съчетаваща икономически растеж със социален напредък, уточнява Би Би Си.

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