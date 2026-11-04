Няма нищо невъзможно, когато музиката "говори" на всички. Не само бъдещето на концертите вече ще е различно, но и каузите, които музиката създава се превръщат в послание до всички нас.

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Представете си, че стоите сред десетки хиляди души, светлините угасват, тълпата изригва, а първите акорди разтърсват въздуха. Всички около вас пеят, но вие не чувате нищо...

За хората с увреден слух това дълго беше реалността, ако изберат да посетят голям концерт - да бъдеш с приятелите и любимците си, но извън преживяването. През последните две години българската сцена започна да пренаписва това правило.

Зад промяната стои програмата за социална отговорност на Fest Team "Живот по ноти". Тя се води от една проста идея, че музиката съпровожда човека през целия му живот, от първата майчина песен до танца дори в напреднала възраст. Едно от най-смелите ѝ направления носи името "Музика за всички". То се реализира в партньорство със социалното предприятие за жестов език Stray Sheep и има амбицията да направи изкуството достъпно отвъд границите на звука.

Началото беше поставено през лятото на 2025 г. с технология, която звучи като научна фантастика. Haptic костюмите на Music: Not Impossible, отличени от сп. TIME сред най-добрите изобретения на 2023 г., пристигнаха за първи път в България и на Балканите.

Те представляват преносима "раница" с елементи за китките и глезените, която превръща звука от сцената във вибрации по цялото тяло. Шест такива костюма бяха предоставени на зрители с увреден слух на концертите на Dream Theater, Guns N" Roses и Роби Уилямс, както и на фестивала Hills of Rock. Изборът на дата не бе случайно съвпадение, а послание. Концертът на Роби Уилямс в София на 28 септември съвпадна с Международната седмица на глухите.

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Екипът на Fest Team оборудва с haptic костюмите хора с увреден слух за концерта на Guns&Roses в София Снимка: Fest Team

Но музиката не е само ритъм. Тя е и думи, история, емоция. Затова втората опора на инициативата е професионалният музикален жестов превод.

През 2026 г. екипът на Stray Sheep преведе и пресъздаде на жестов език пет големи концерта - на Ерос Рамацоти, Iron Maiden, Sooshi Mango, Gorillaz на PhillGood и Мерилин Менсън на Hills of Rock.

Екипът на Stray Sheep преведе и пресъздаде на жестов език пет концерта Снимка: Fest Team

През март деца с увреден слух гледаха мюзикъла "Книгата на мечтите" на своя език. В тези вечери преводачите не просто предават текста. Те танцуват песента с ръцете си, а сцената започва да се вижда.

Достъпността обаче не свършва с тази инициатива. Тази година Fest Team изгради и специална инфраструктура за хора със затруднения в движението, за да може всеки, който иска да бъде пред сцената, наистина да стигне до нея.

Там, където концертът дава принадлежност, музиката и движението могат да дадат и нещо повече: здраве, смисъл и споделеност.

Тази година работата на FestTeam се разгърна и в посока осигуряване на по-лесен и удобен достъп за хора със затруднения и увреждания в движението чрез изграждането на подходяща инфраструктура по време на събитията Снимка: Fest Team

Проектът "Аз съм тук", осъществен заедно с едноименното сдружение, използва изкуството и като средство срещу самотата и изолацията на възрастните хора. През лятото на 2026 г. на Vidas Art Arena през програмата минаха 234 души над 60 години. Всеки от тях получи "Културен паспорт" за безплатен достъп до музикалните събития на арената. Имаше латино и бални танци, народни хора и оздравително движение. Последното се оказа най-търсено, с до 90 души в клас. Най-възрастните участници бяха на 90 години.

Снимка: Fest Team

Програмата сключи и ново партньорство със сдружение "Алцхаймер България" по проекта MEMORABLE, с убеждението, че изкуството може да лекува, да свързва хората и да придава смисъл.

"Живот по ноти" има и други измерения. Кампанията "Живот от нота" с фондация "Искам бебе" подкрепя двойки с репродуктивни затруднения, като през 2026 г. близо 100 жени преминаха репродуктивни изследвания, а "Музикална класна стая", заедно с фондация "Музика за България" и Rockschool, оборудва първия музикален кабинет в 83 ОУ "Елин Пелин" в София.

Всеки, който купува билет за събитие на Fest Team през Ticketstation, може да дари за избрана кауза, без такси за транзакцията.

Инициативата вече е получила признание: специална награда на Министерството на труда и социалната политика за иновативна програма, второ място в наградите за отговорен бизнес на БФБЛ и отличие от сдружение "България си ти" точно за "Музика за всички".

Вълнуващо е, когато човек, който никога не е чувал любимата си песен, я усеща да минава през тялото му и разбира, че най-после е част от една общност. Музиката е лекота, споделеност, емоция, и трябва всичи да можем не просто да я чуем, а да я почувстваме.

Дарителите могат да подкрепят каузите не само по време на покупка на билет за събитията на Fest Team, но и директно и самостоятелно на ticketstation.bg

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.