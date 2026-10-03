Върховният съд се опита да сложи край на една от най-ужасяващите истории в САЩ. Но дори след 30 години чакане историята отново няма край

13620 Снимка: БТА/АП

На 18 години тя извършва убийство, което шокира Америка. На 20 получава смъртна присъда. Прекарва почти три десетилетия в очакване да бъде екзекутирана. А когато денят най-сетне настъпва, две дози от смъртоносния препарат не успяват да я убият.

Историята на Криста Пайк е сага за едно момиче с тежко детство, за което съдът е категоричен, че е извършило едно от най-жестоките убийства в историята на Тенеси. Но това е и историята на Колийн Слемър - 19-годишното момиче, което на 12 януари 1995 г. напуска общежитието на "Джоб Корпс" в Ноксвил заедно с трима свои познати. Когато вечерта свършва, в общежитието се прибират само трима. На следващата сутрин тялото на Колийн е открито в отдалечена част на земеделския кампус на Университета на Тенеси. По тялото й има множество порязвания и следи от жесток побой. Върху гърдите й е изрязан пентаграм. Главата й е смазана с парче асфалт. А няколко часа по-късно Криста Пайк показва на приятелка парче от черепа на жертвата, което е взела със себе си.

Тридесет и една години по-късно тази история стига до финала, който никой не е очаквал. Криста Пайк получава две дози пентобарбитал. И остава жива.

На 30 септември 2026 г. в Нашвил, Тенеси, трябваше да бъде изпълнена смъртната присъда на 50-годишната Криста Гейл Пайк. Тя щеше да стане първата жена, екзекутирана от щата от повече от два века насам. Последната жена, екзекутирана в Тенеси, е била обесена около 1820 г. Освен това Пайк е единственият човек в Тенеси, осъден на смърт за престъпление, извършено на 18-годишна възраст, в съвременната епоха на смъртното наказание. Вместо това обаче вечерта завършва в болница.

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#tennessee original sound - ABC News @abcnews Christa Pike, the only woman on Tennessee’s death row, appeared to still be breathing after two lethal injection attempts Wednesday night. She was sent to a nearby hospital and her current condition is unknown. Tennessee Gov. Bill Lee has since paused executions in the state and has ordered an investigation into Pike’s execution attempt. #news

Пайк получава две дози пентобарбитал - максимално допустимите по протокола на Тенеси. Но смъртта не настъпва. Свидетели я чуват, че тя продължава да диша, а по-късно дори се чува хъркането й. В крайна сметка процедурата е прекратена и Пайк е откарана в медицинско заведение.

Провалът идва само няколко месеца след друг неуспешен опит за екзекуция в Тенеси, този на Тони Карутърс, при когото медицинският екип не успява да осигури необходимата резервна венозна линия. След случая с Пайк губернаторът Бил Лий спира останалите планирани за 2026 г. екзекуции и нарежда независима проверка. Затворническата служба на Тенеси от своя страна заявява, че служителите са следвали утвърдения протокол.

Коя е Криста Пайк?

Криста е на 18 години, когато участва в убийството на 19-годишната Колийн Слемър.

Двете се познават от "Джоб Корпс" - федерална програма за професионално обучение на младежи, която дава възможност на хора от трудна социална среда да получат образование, професионални умения и шанс за работа. Пайк е пристигнала там с надеждата да започне нов живот. Има планове да се занимава с медицина.

Колийн Слемър също е млада жена, дошла в "Джоб Корпс", за да се опита да промени живота си.

Съдебните материали и свидетелствата от по-късните производства показват, че самата атмосфера в центъра далеч не е била спокойна. Един от преподавателите описва средата като проблемна и си спомня, че учениците често се държали агресивно. За Тадарил Шип - приятеля на Криста, свидетели разказват, че често идвал в час пиян, махмурлия или под въздействието на наркотици, а дисциплината в общежитията била слаба. Имало и информация за носене на ножчета и други остри предмети.

Именно там се срещат Криста и Тадарил. Той е на 17, с година по-малък от нея. Връзката им става изключително интензивна. По-късно експерти, работили по случая, описват Тадарил като човек, който упражнявал насилие над Криста, удрял я, ритал я и я заплашвал. И въпреки това тя вярвала, че той я обича.

Тадарил Шип проявявал силен интерес към сатанински и окултни символи. След убийството пентаграмът, изрязан върху тялото на Колийн, се превръща в един от най-обсъжданите детайли по делото. Медиите от 90-те години моментално се хващат за него. Свидетелка от "Джоб Корпс" дори разказва, че веднъж ги видяла да седят в стаята на Тадарил, да се държат за ръце и да произнасят неразбираеми за нея думи. На лист имало нарисуван пентаграм. Разбира се, тези показания не доказват, че убийството е било част от организиран сатанински култ, но показват, че окултните символи и интереси действително са присъствали в средата около Пайк и Шип.

Има и още една важна подробност: пентаграмът върху Колийн не е изрязан от Криста. Съдебните материали посочват, че именно Тадарил Шип е направил това. Въпреки това в медийния образ от онова време Криста постепенно се превръща в "сатанинската убийца" и остава с нея десетилетия.

В основата на убийството стои ревност. Криста е убедена, че Колийн се опитва да привлече Тадарил. Самата Пайк по-късно казва пред разследващите, че двете са имали проблеми от известно време и че Колийн се е опитвала да "й вземе гаджето". Според показанията на Пайк Колийн също я е дразнела и е знаела, че Криста рискува да бъде изключена от "Джоб Корпс", ако отново се забърка в бой.

На 11 януари 1995 г., ден преди убийството, Пайк казва на приятелката си Ким Илоило, че ще убие Колийн. Когато я питат защо, според свидетелката отговорът е бил, че просто "й се е искало да бъде лоша".

На 12 януари Криста, Тадарил, Шадола Питърсън и Колийн излизат заедно от общежитието. Има свидетелства, че Колийн е била подмамена да отиде с тях до отдалечено място край старата парна централа в земеделския кампус на Университета на Тенеси. Версията, представена по делото, е, че й е било казано, че ще се сдобрят и че ще й бъде предложена марихуана. И така четиримата тръгват заедно. Около 20 часа са видени да напускат центъра. Около 22:15 Тадарил, Криста и Шадола се връщат. Колийн не е с тях. Всъщност тя никога повече не се връща в общежитието.

След като четиримата стигат до отдалеченото място, Криста и Тадарил нападат Колийн. Шадола Питърсън според доказателствата изпълнява ролята на наблюдател. По собственото признание на Пайк първоначално тя започва да удря Колийн и да блъска главата й многократно. Колийн пита защо й причиняват това и се опитва да избяга, но те я хващат и я връщат. По-късно Пайк разказва, че Колийн започнала да плаче и да я моли да я остави. Опитвала се да й обясни, че ще си тръгне и няма да се върне в "Джоб Корпс". Но нападението продължавало. Пайк използвала даже ножче, за да я пореже.

В съдебните материали се описва как Колийн многократно се опитва да се изправи и да избяга. Тя е ранена по корема и гърба. След това Пайк започва да реже шията й. Според признанието й Колийн продължава да говори и да я моли да спре. Това, по думите на Пайк, я ядосва още повече. Тя реже шията й няколко пъти. Но Колийн все още се движи. Тогава започват ударите по главата. В един момент Пайк хвърля голямо парче асфалт по главата на Колийн. После я удря отново. И отново. Докато жертвата престава да се движи.

Цялата атака продължава приблизително 30 минути до около час според различните показания. След това тримата се връщат в "Джоб Корпс". Но Криста не се прибира просто с празни ръце. Тя носи със себе си парче от черепа на Колийн.

"Взех парче от черепа й."

По-късно същата вечер Криста отива при приятелката си Ким Илоило. Разказва й, че е убила Колийн. Показва й парче от черепа. Според свидетелката Пайк разказва, че е прерязала гърлото на Колийн шест пъти, че я е била и че е хвърляла асфалт по главата й. Тя обяснява и защо не е спряла, когато Колийн я е молела: защото Колийн продължавала да говори.

Полицията открива тялото на Колийн на следващата сутрин. Разследването бързо се насочва към тримата ученици. Криста се съгласява да говори с полицията и дава подробно признание, което е записано и впоследствие представено на съдебните заседатели.

Какво се случва с Колийн преди убийството?

Тя е на 19 години и също е в "Джоб Корпс". Посещава курсове по компютърно програмиране. Програмата по принцип е създадена именно за млади хора, които се нуждаят от втори шанс, професионално обучение, образование и възможност да започнат самостоятелен живот.

По свидетелства на преподаватели Колийн е била възприемана като добро и тихо момиче. Един от инструкторите я описва като "много мила". В същото време отношенията й с Криста очевидно са били напрегнати. В съдебните материали самата Пайк твърди, че Колийн я е провокирала и че се е опитвала да привлече Тадарил. Няма обаче съдебно установен факт, че Колийн действително е имала романтична връзка с него или че реално е възнамерявала да "открадне" гаджето на Криста. Това е възприятието, през което Пайк гледа на конфликта.

А майката на Колийн?

В различни вторични разкази за случая се появява и историята, че Колийн е имала проблеми в "Джоб Корпс", че е искала да се прибере при майка си и че е споделяла за тормоза от страна на Криста. Майка й обаче я разубеждава да остане, тъй като самата Колийн не дава подробности кой точно я тормози и как, а описва Криста просто като "едно момиче".

Историята на Пайк всъщност не започва с Колийн. Тя започва много по-рано в едно семейство, в което детето постоянно трябва да разбира при кого ще живее, кой ще бъде следващият възрастен около него и дали този човек ще го пази или ще го нарани.

Криста е родена през 1976 г. в Западна Вирджиния. Родителите й се разделят, а детството й преминава между различни домове и възрастни. Тя е прехвърляна между майка си и баща си, като нито един от двамата не успява да й осигури стабилността, от която едно дете има нужда.

Баща й често отсъства. Майка й има сериозни проблеми с алкохола и наркотиците и през годините около нея се появяват различни партньори и съпрузи. Криста расте в семейна среда, която постоянно се променя. Единственото място, което момичето усеща като истински дом, е при баба й.

Баба й е човекът, който й показва обич и грижа и с когото Криста изгражда най-силната си емоционална връзка. В по-късните психологически оценки тя описва баба си като един от най-важните хора в живота си. Но тази връзка също има край. През 1988 г., когато Криста е на 12 години, баба й умира от рак. За момичето това е огромна загуба. Не просто защото губи любим човек, а защото губи човека, когото възприема като своя най-сигурна опора. След смъртта на баба си Криста дори прави опит за самоубийство.

През годините около Криста се сменят различни мъже. В съдебните материали се описват петима доведени бащи и партньори на майка й и множество епизоди на физическо и сексуално насилие. Не всички обвинения срещу конкретните мъже са установени по един и същи начин, но общата картина в експертизите е на дете, което расте сред насилие, пренебрегване и липса на сигурна родителска фигура.

Един от доведените й бащи я налагал с кожен ремък. Друг мъж, с когото майка й имала връзка, я удрял. В по-късните материали по делото се описват и други ситуации, в които възрастни мъже около майка й се държат сексуално неуместно с детето.

Самата майка също не успява да я защити. В съдебните материали се описва как Криста многократно е оставяна без адекватна грижа, а в някои ситуации майка й избира партньора си пред собствената си дъщеря. Криста е местена от един дом в друг и още от ранна възраст получава усещането, че мястото й в живота на възрастните винаги е временно.

Според експертизите, представени години по-късно, Криста е била сексуално насилвана още като дете. На 11 години е изнасилена от мъж от квартала. Първоначално майка й не й вярва. След като се появява инфекция и учител се намесва, мъжът е преследван по закон, но признава вина по по-леко обвинение.

По-късно Криста преживява и други сексуални нападения. На 13 години е сексуално нападната от приятел на майка й, а като тийнейджърка преживява още едно изнасилване. Това са години, в които около Криста има много възрастни, но почти никаква сигурност. И постепенно тя започва да бяга от дома.

В тийнейджърските си години животът й става все по-хаотичен. Тя сменя места, хора и училища, употребява наркотици и започва да се забърква в конфликти. В определени периоди няма стабилен дом и прекарва време сред хора, които самата тя възприема като единствената й възможност да не бъде сама.

Точно през този период започва и моделът, който по-късно ще се повтори във връзката й с Тадарил - Криста се привързва силно към хора, които й дават усещане за принадлежност, дори когато тези отношения са разрушителни.

Според експертите, работили по случая, годините на насилие и пренебрегване оставят сериозни последствия. Криста е диагностицирана с биполярно и посттравматично стресово разстройство.

Неврологът д-р Джонатан Пинкъс твърди, че тя е родена с органично мозъчно увреждане, свързано с употребата на алкохол от майка й по време на бременността.

Още като дете тя страда от припадъци. По-късните експертизи говорят и за проблеми с контрола на импулсите, способността да преценява последствията от действията си и реакция на постоянна травма.

Тадарил Шип

И тогава в живота й се появява Тадарил Шип. Той е на 17 години, когато двамата се срещат в "Джоб Корпс".

Връзката им става изключително интензивна. По-късно експерти, работили по случая, описват Тадарил като човек, който упражнявал насилие над нея, удрял я, ритал я и я заплашвал. Но Криста не го възприемала просто като насилник. Тя вярвала, че той я обича.

При Тадарил има и друга особеност. Той е силно привлечен от окултни и сатанински символи. Но съдът не приема, че това автоматично доказва някакъв организиран сатанински ритуал, по-скоро е смесица от насилие, ревност, окултни интереси и групова динамика.

Колийн Слемър

Колийн не е просто някакво момиче в общежитието. В съзнанието на Криста тя постепенно се превръща в заплаха за връзката й с Тадарил. А когато човек е прекарал целия си живот в страх да не бъде изоставен, заплахата да загуби единствения човек, към когото се е привързал, може да бъде възприемана като нещо много по-голямо от обикновена ревност.

#ChristaPike #ColleenSlemmer #DeathRow original sound - Criminally Obsessed @crmnallyobsessed Colleen Slemmer would have turned 51 this week. She was just 19 years old when she was murdered in 1995 by fellow Job Corps students Christa Pike and Tadaryl Shipp. While Shipp got life in prison for his role in the crime, Pike was convicted of first-degree murder and is scheduled to be executed September 30. Colleen’s mother, May Martinez, has worked for decades to preserve her daughter’s memory as the kindhearted, loving young woman whose life was taken far too soon. For more on this story, watch the Criminally Obsessed original documentary, "Dead Woman Walking: Pike Vs. Tennessee" at the link in bio #TrueCrimeDocumentary

Как Криста стига до смъртната присъда?

През 1996 г. съдът признава Пайк за виновна в убийство първа степен и заговор за убийство. Журито й налага смъртна присъда. Тя е на 20 години. По това време Пайк се превръща в най-младата жена, осъдена на смърт в САЩ в модерната ера след възстановяването на смъртното наказание. Следват десетилетия жалби и изолация, нови експертизи, нови дати за екзекуция...

Според експертизите, представени години по-късно, нейното детство е белязано от сексуално и физическо насилие, пренебрегване, изоставяне и тежки психични проблеми. През последните месеци преди насрочената екзекуция защитата отново се опитва да промени изхода. Адвокатите на Пайк подават петиция за помилване, в която поставят акцент върху тежкото й детство, физическото и сексуалното насилие, психичните й диагнози и промяната й през десетилетията в затвора.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий обаче отказва да замени смъртната присъда с доживотен затвор. Така последната възможност за изпълнителна намеса на щатско ниво отпада и съдебните процедури остават единствената пречка пред екзекуцията.

17 или 18?

Тадарил Шип е на 17 години. Криста е на 18. Американското право забранява смъртно наказание за престъпления, извършени от лица под 18 години. Това правило е установено окончателно от Върховния съд през 2005 г.

Шип получава доживотна присъда с възможност за условно освобождаване. Пайк получава смърт. Третият участник - Шадола Питърсън, сътрудничи на властите и получава значително по-лека присъда. Така трима млади хора участват в едно престъпление. Но получават три напълно различни съдби.

30 години в килия

Пайк прекарва близо три десетилетия в смъртното отделение. Адвокатите й описват килията й като приблизително с размерите на паркомясто. В продължение на около 28 години тя е държана в условия на фактическа изолация. Едва през 2024 г. тя постига споразумение с щата, което й осигурява някои от възможностите, достъпни в смъртното отделение - работа, общи хранения и повече време извън килията. Криста Пайк е прекарала почти целия си зрял живот в затвора.

"Не съм същият човек."

Именно това е един от аргументите й за помилване. Пайк не твърди, че е невинна. Не твърди, че убийството не се е случило. Тя признава вината си. Казва, че няма оправдание за стореното, но настоява, че има причина да се разгледа различно човекът, който е била на 18, и жената, която е днес.

В едно от публичните си изявления тя казва по същество: "Няма извинение за това, което направих. Има причини за начина, по който постъпих."

Колийн Слемър е само на 19 години. И никога не получава възможност да стане на 20, 30, 40 или 50. Майка й Мей Мартинес продължава да подкрепя изпълнението на смъртната присъда.

Тя е принудена отново и отново да се връща към подробностите на убийството, включително към факта, че парче от черепа на дъщеря й е било взето и показвано като трофей.

Защо смъртоносна инжекция?

Самата смъртоносна инжекция също се превръща в част от съдебната битка. Адвокатите на Пайк твърдят, че тя има малки и спукани вени и здравословни проблеми, които могат да затруднят поставянето на венозна линия. Те посочват и още един аргумент: че самата процедура може да предизвика спомени и реакции, свързани с насилието, което Пайк е преживяла като дете.

Затова защитата настоява тя да не бъде екзекутирана чрез смъртоносна инжекция. Пайк дори предлага алтернативни методи, включително разстрел от изцяло женски отряд, а сред обсъжданите варианти е и обесване. Исканията й обаче са отхвърлени.

30 септември 2026 г.

Часове преди насрочената екзекуция, на 30 септември 2026 г., федералният Апелативен съд за Шести окръг временно спира изпълнението. Съдът трябва да разгледа допълнителни правни аргументи на защитата.

Тенеси обаче незабавно обжалва. Щатът се обръща към Върховния съд на САЩ с искане спирането да бъде отменено. Едва около час преди изтичането на крайния срок Върховният съд разрешава процедурата да продължи. Така последната пречка пред изпълнението на присъдата пада. Криста Пайк е въведена в камерата. Получава първата доза. След това втора. Но остава жива.

Пайк получава две дози пентобарбитал - максимално допустимите по протокола на Тенеси. Според свидетели и адвокатите й повече от 40 минути след началото на процедурата все още се чувало дишането й, а по-късно дори и хъркането й. Завесата между камерата и журналистите е спусната. Процедурата е прекратена и Пайк е транспортирана в болница извън затвора. Точните медицински подробности за състоянието й не са публично известни.

Тъй като крайният срок на смъртната заповед е до полунощ, щатът не може просто да продължи процедурата с допълнителни дози извън утвърдения протокол. Екзекуцията е прекратена. Губернаторът Бил Лий спира останалите екзекуции в Тенеси за 2026 г. и нарежда независима проверка.

Какво следва оттук нататък?

Провалената екзекуция не означава автоматично, че смъртната присъда е отпаднала.

Неуспешният опит за изпълнение на присъдата не означава, че Пайк е помилвана или че присъдата е излежана. След като заповедта за изпълнение изтича, ако Тенеси реши да направи нов опит, ще е необходимо да бъде определена нова дата и да бъдат предприети нови съдебни действия.

Това отваря нов фронт за защитата. Адвокатите на Пайк могат да поставят въпроса дали повторен опит за екзекуция след случилото се би представлявал жестоко и необичайно наказание, забранено от Конституцията на САЩ. Може да бъде повдигнат и въпросът за забраната на двойното наказване за едно и също престъпление.

Тези аргументи не означават автоматично, че Пайк не може да бъде екзекутирана отново. Американската съдебна практика има случаи, в които след неуспешен опит държавата е получила възможност да направи нов. Един от най-известните е случаят на Ромел Брум в Охайо, при когото екзекуцията през 2009 г. е прекратена, след като екипът не успява да осигури необходимия венозен достъп. Последвалите съдебни спорове продължават години. Затова въпросът дали ще има нов опит за екзекуция ще зависи от щатските закони, съдебните решения и развитието на следващите правни битки.

По-рано тази седмица Службата на ООН за правата на човека призова властите в американския щат Тенеси да се откажат от всякакви по-нататъшни опити за екзекуция на осъдената на смърт жена, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Върховният комисар на ООН за правата на човека призовава властите в щата да се откажат от всеки опит за екзекуция на Криста Пайк", заявиха от службата в публикация в Х. Службата подчерта, че случаят "изтъква няколко причини, поради които смъртното наказание трябва да бъде премахнато". Така една история, която е започнала през 1995 г., отново се оказва в началото си.

Кои други хора са били осъждани на смърт?

Смъртната присъда в САЩ не се налага само за един тип престъпление. Най-често става дума за особено тежки форми на убийство, например убийство на повече от един човек, убийство с утежняващи обстоятелства, убийство на полицай или друго престъпление.

Историята на американската смъртна присъда включва много различни случаи.

Гари Гилмор - първият екзекутиран след възстановяването на смъртното наказание

Гари е осъден за убийството на двама души в Юта през 1976 г. Той отказва да продължи с част от обжалванията си и настоява присъдата да бъде изпълнена. На 17 януари 1977 г. е разстрелян от наказателен взвод. Той става първият човек, екзекутиран в САЩ след възстановяването на смъртното наказание през 70-те години.

Тед Бънди

Той е един от най-известните серийни убийци в американската история. Тед Бънди е осъден за убийствата на няколко млади жени и момичета. Екзекутиран е във Флорида през 1989 г. Случаят му става световно известен заради огромния брой жертви, продължителното преследване и публичния интерес към процеса.

Джон Уейн Гейси

Гейси е осъден за убийството на 33 млади мъже и момчета в Илинойс. Много от жертвите са погребани под къщата му. Той е екзекутиран през 1994 г.

Тимъти Маквей

Маквей е осъден за атентата срещу федералната сграда в Оклахома Сити през 1995 г. При взрива загиват 168 души. Той получава федерална смъртна присъда и е екзекутиран през 2001 г. Съучастникът му Тери Никълс също е осъден за участието си, но получава доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване.

Карла Фей Тъкър

Тъкър е осъдена в Тексас за убийството на двама души при нападение през 1983 г. В затвора тя се обръща към религията и публично заявява разкаяние. Случаят й става международно известен и предизвиква призиви за помилване. Тя е екзекутирана през 1998 г.

А колко жени изобщо са екзекутирани?

Много малко в сравнение с мъжете. От 1976 г. насам, годината, в която Върховният съд възстановява възможността за смъртно наказание, до 2026 г. са екзекутирани 18. Те представляват около 1% от всички екзекуции в този период. Към юни 2026 г. около 45 жени в САЩ са с активни смъртни присъди.

Криста Пайк е още по-рядък случай. Извършила е престъплението на 18 години. Участва в убийство заедно с двама други. Единият е бил на 17 и не е могъл да получи смъртна присъда. Другият сътрудничи на властите и получава пробация. Само Криста получава смърт.

Историята й е трудна за разказване, защото няма един човек, който да побере цялата истина. На 30 септември 2026 г. държавата се опита да сложи последната точка. Но две дози не успяха. И Криста остана жива. Дори след 30 години чакане историята й отново няма край.

Снимка: Tennessee Department of Correction

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