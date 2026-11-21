Паднал на колене в дома, в който е израснала неговата половинка. На предложението са присъствали само родителите и децата им

16973 Скрийншот: Facebook

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов предложи брак на дългогодишната си половинка Светла Коджабашева, която е народен представител от "Прогресивна България". Самият Керязов съобщи новината във Facebook. Той публикува снимки от специалния момент, на които се вижда как пада на колене пред любимата си и ѝ поднася предложение за брак.

Министърът е избрал необичайно скромно място за повода. Той е решил да поиска ръката на Коджабашева в дома, в който тя е израснала. На събитието са присъствали само родителите и децата им.

"Бил съм на много изумителни места по света, в едни от най-красивите градове и на огромни сцени. Но за най-важния въпрос в живота си избрах дома, в който тя е израснала. В присъствието само на нашите родители и децата ни.

Защото истинската любов няма нужда от блясък", написа Керязов в социалната мрежа.

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По информация на медиите двамата са заедно от шест години. За Керязов това ще бъде втори брак.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.