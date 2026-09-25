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Остава само един ден до "Калпазанска есен" и е време да подготвите малките приключенци за един ден, в който скуката няма никакъв шанс. На 26 септември ви очакваме в Борисовата градина с пълна програма - игри, движение, творчество, музика и, разбира се, много предизвикателства.

Вземете децата, тяхното прекрасно настроение и готовността им за приключения, а ние сме подготвили останалото. Малчуганите ще могат да се впуснат в спортни надпревари, да премерят бързина и ловкост, да покажат точността си, да пробват баскетболните си умения, да се състезават в бягане с чували, щафетни игри и велокрос. А в някои от предизвикателствата ще могат да се включат и родителите - защото кой е казал, че само децата могат да се забавляват?

Регистрирайте се безплатно за "Калпазанска есен" тук.

За по-креативните калпазани сме подготвили специална свободна зона с арт работилници, рисуване и цветни експерименти. На сцената пък ще има музика, танци, демонстрации и игри с водещия Митко Бандитко, който ще се погрижи доброто настроение да не напуска сцената. А за финал ще отличим победителите в състезателните игри с награди.

Така че - удобните обувки са задължителни, доброто настроение също, а калпазанското поведение е напълно разрешено!

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Очакваме ви тази събота, 26 септември, от 12:00 ч. на Лятната сцена в парк "Борисова градина" за един есенен ден, изпълнен с игри, нови преживявания, усмивки и много семейни моменти.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.