Изследване, публикувано в научното списание Developmental Psychology, показва, че децата обикновено престават да вярват в Дядо Коледа около осемгодишна възраст

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Един ден детето се прибира от училище с новината, че съученикът му твърди, че Дядо Коледа не е истински. Друг път започва да задава неудобни въпроси: как един човек успява да обиколи целия свят за една нощ, как влиза през комина и защо подаръците му приличат на тези, които родителите са купили. За много семейства това е моментът, в който една от най-обичаните коледни приказки постепенно отстъпва място на истината.

Но кога настъпва той и трябва ли родителите сами да разкрият тайната, или е по-добре да оставят децата да стигнат до отговора?

Изследване, публикувано в научното списание Developmental Psychology, показва, че децата обикновено престават да вярват в Дядо Коледа около осемгодишна възраст. Това обаче е средна стойност, а не правило. Някои започват да се съмняват още на четири или пет години, докато други запазват вярата си и след десетия си рожден ден.

В проучването участват 48 деца на възраст между 6 и 15 години, както и техните родители. Учените установяват, че най-често малчуганите научават истината от други деца, но немалка част сами стигат до нея, като наблюдават детайлите и започват да задават логични въпроси. С порастването им представата за света се променя и магията на празника постепенно започва да се сблъсква с обясненията на реалността.

Кога въпросите означават, че детето вече се съмнява?

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Още на пет-шест години някои деца започват да мислят повече за причините и последствията. Те може да се интересуват как шейната лети, как е възможно Дядо Коледа да остави подаръци във всички домове или защо възрастните никога не го виждат. Това обаче не означава непременно, че вече искат да чуят истината. Понякога просто проверяват обясненията, които са чували, и очакват родителите да потвърдят вълшебната история.

Затова специалистите съветват възрастните да не бързат с категоричен отговор. Вместо веднага да разкриват тайната или да измислят ново обяснение, могат да попитат детето какво самото то мисли. Така разбират дали въпросът е породен от любопитство, или малчуганът вече е готов да научи повече.

Снимка: iStock by Getty Images

Защо разочарованието понякога е по-силно?

За някои деца откритието е забавно и дори ги кара да се почувстват пораснали. За други може да донесе тъга, объркване или гняв. В изследването около една трета от децата съобщават за някакви отрицателни емоции, след като научават истината. При повечето от тях обаче те не продължават дълго.

Учените откриват и интересна зависимост: по-силното насърчаване на вярата в Дядо Коледа от страна на родителите е свързано с по-неприятни реакции при разкриването на истината. Това не означава, че коледната традиция вреди на децата, а че начинът, по който възрастните я поддържат, има значение. Особено трудно може да бъде, ако родителите продължават да отричат очевидното, след като детето вече задава директни въпроси и е готово за откровен разговор.

Как да запазим коледната магия?

Когато детето попита направо дали Дядо Коледа е истински, няма универсален сценарий за отговор. Важно е родителите да се съобразят с възрастта и готовността му, вместо да настояват то да продължава да вярва на всяка цена.

Един от подходите, предложени от психолозите, е историята да бъде представена по различен начин. Дядо Коледа може да не е един-единствен човек, който лети с шейна, а символ на щедростта и желанието да правим другите щастливи. Когато децата пораснат достатъчно, могат сами да станат част от тази традиция - да помогнат с избора на подарък за по-малко дете, да подготвят изненада или да участват в благотворителна инициатива.

Така откритието не означава край на празничната магия, а промяна в начина, по който детето участва в нея. И може би именно това е най-хубавата част от порастването - да разбереш как се случва коледното чудо и един ден сам да помогнеш то да се случи за някой друг.

Снимка: iStock/Getty Images

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