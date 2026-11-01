През 1441 г. Елеонор Кобъм е съпруга на Хъмфри от Ланкастър, херцог на Глостър и един от най-влиятелните претенденти за английския престол при управлението на крал Хенри VI

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Елеонор Кобъм, херцогиня на Глостър, има шанс един ден да стане кралица на Англия. Вместо това е обвинена в некромантия, ерес и магьосничество. Делото срещу нея се превръща в един от най-големите скандали на епохата и се вписва в историята на борбата за английския престол. Но коя всъщност е Елеонор - безскрупулна интригантка или жертва на политически заговор?

През 1441 г. Елеонор Кобъм е съпруга на Хъмфри от Ланкастър, херцог на Глостър и един от най-влиятелните претенденти за английския престол при управлението на крал Хенри VI. Възможността един ден да стане кралица изглежда съвсем реална. Но когато влиянието на съпруга ѝ започва да отслабва, срещу Елеонор се появяват обвинения, че прибягва до черна магия, за да подпомогне възкачването му на трона. Последвалият процес я превръща в една от най-известните фигури в историята на английското магьосничество, а скандалът допълнително изостря политическото съперничество около короната.

Историята ѝ отново привлича внимание с книгата "Кралската вещица" на писателката Филипа Грегъри, която предлага художествен прочит на живота на Елеонор, но тя остава противоречива фигура - жена, известна с амбицията и красотата си, но и с обвиненията, които съсипват живота ѝ. Според някои историци доказателствата срещу нея са били манипулирани, а самата тя е използвана като пешка в борбата за власт. Грегъри обаче представя по-безкомпромисен образ на жена, която съзнателно се е опитала да промени съдбата си.

"Тя се поддава на изкушението да използва магия, за да убие краля и да се възкачи на английския престол чрез съпруга си", казва авторката. По думите ѝ Елеонор е сред малкото жени, обвинени в магьосничество, за които има основания да се смята, че действително са практикували подобни ритуали.

Подозренията към нея се появяват още преди процеса. Елеонор е бивша придворна дама на Жаклин, графиня на Ено, и се омъжва за Хъмфри, докато все още е на служба при нея. За критиците ѝ това е доказателство за безскрупулна амбиция. Начинът ѝ на живот също предизвиква неодобрение сред част от придворните.

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Елеонор и съпругът ѝ проявяват интерес към астрологията и свръхестественото, за което свидетелства богатата им библиотека. До Кралския съвет обаче достигат слухове, че тя се опитва да предскаже смъртта на Хенри VI, за да отвори пътя към трона на Хъмфри. В предполагаемия заговор са замесени още Марджери Джордмейн, известна като Вещицата от Ай, и ученият и астролог Роджър Болингброк. Срещу Елеонор е заведено дело за държавна измяна.

Под ръководството на кардинал Хенри Бофорт, чичо на Хъмфри и негов политически съперник, срещу Елеонор са повдигнати 18 обвинения, свързани с некромантия, ерес и магьосничество. Некромантията представлява опит за получаване на скрито знание чрез призоваване на духовете на мъртвите. Сред обвиненията са набавяне на магически отвари, поръчване на астрологическа карта, която да предскаже смъртта на краля, и изработване на восъчна фигура с цел да му бъде причинена вреда. Елеонор признава, че е получила от Марджери Джордмейн отвари, предназначени да подпомогнат зачеването. Възможно е с това да се е опитвала да представи действията си като личен въпрос, а не като част от заговор срещу краля?

Според редица историци обвиненията имат преди всичко политически характер. В книгата си Royal Witches: From Joan of Navarre to Elizabeth Woodville Джема Холман отбелязва, че астрологическите предсказания са били обичайна практика дори сред членовете на кралските семейства. Ако Елеонор действително е използвала отвари с надеждата да зачене дете, това също не би било необичайно за жена в нейното положение през XV век.

Историкът Юан Роджър, специалист по късносредновековна Англия и епохата на Тюдорите, и служител в Националния архив на Великобритания, смята, че историята ѝ заслужава и съчувствие.

"Мисля, че в това има нещо доста тъжно", казва той пред BBC. Според него признанията на Елеонор за някои от практиките, определяни като магьосничество, може да са свързани с отчаяните ѝ опити да забременее.

Признанието за употреба на любовни отвари дава на Кралския съвет основание да се намеси в брака ѝ с Хъмфри, а обвиненията в държавна измяна допълнително подкопават политическото положение на съпруга ѝ.

"Мисля, че тези твърдения са част от клеветническа кампания", казва Роджър. По думите му Елеонор е уязвимото място на Хъмфри.

Историкът поставя под съмнение и надеждността на доказателствата. Според него голяма част от тях произтичат от признанията на Болингброк, който вероятно е бил подложен на изтезания. Това поражда съмнения доколко показанията му отразяват действителни събития и доколко са били използвани, за да бъде замесена Елеонор.

В романа "Кралската вещица" Елеонор не е просто подстрекателка, а главна героиня, която сама извършва магическия ритуал. Тя изработва восъчна фигура на краля и я обгражда с кичури от тъмната му, къдрава коса. Разказана от първо лице, историята представя магията като средство, към което Елеонор прибягва не само за да има дете, но и за да помогне на съпруга си да се възкачи на трона.

"За да имам крал, за да спася страната, за да спася кралското семейство... за да стана велика", казва героинята.

За Филипа Грегъри обвиненията срещу Елеонор не са лишени от основание.

"Има много доказателства за неща, които по онова време биха били смятани за магьосничество и вероятно за сатанизъм", казва писателката пред BBC. Тя обръща внимание и на факта, че Роджър Болингброк никога не се е отрекъл от признанията си, както и на липсата на по-категорични възражения от страна на обвиняемите.

"Не мисля, че някой би предприел действия срещу нея без наистина, наистина убедителни доказателства", смята Грегъри.

Според писателката процесът е необикновен не само заради обвиненията, но и заради положението на Елеонор. Тя е херцогиня, ползва се с благосклонността на краля и е съпруга на един от най-влиятелните мъже в страната. Затова Грегъри вярва, че обвиненията срещу нея са били подкрепени от сериозни основания, макар това да не означава непременно, че всички твърдения са били верни.

В романа Елеонор е представена като жена, която съзнателно изгражда собственото си бъдеще.

"Това е изключително амбициозна жена, която наистина сама гради живота си", казва авторката. Героинята ясно заявява желанието си да постигне независимост: "Искам да спечеля нещо за себе си. Да спечеля собствена титла, собствено състояние, собствени земи. Бих искала да го направя с мъж, когото обичам, но без той да го прави вместо мен."

В "Кралската вещица" Елеонор е описана като забележително красива жена, която умее да използва очакванията на околните в своя полза. В романа героинята често прикрива своята съобразителност зад образа на уязвима жена, за да спечели благоразположението на влиятелните мъже. Когато иска да привлече вниманието на херцог Хъмфри по време на конна разходка, тя се преструва на по-неопитна, отколкото е в действителност.

"Аз съм опитна ездачка", признава тя пред читателя, "но е най-добре да изглеждам крехка, за да вдъхновя мъжете към рицарство."

Същата стратегия използва и по време на съдебния процес, когато се представя за уплашена и невинна жена. В интерпретацията на Грегъри именно Елеонор подхранва амбициите на съпруга си.

Според някои историци обаче амбицията на Елеонор не я прави по-малко уязвима за политическите интриги в кралския двор. В своето влиятелно изследване от 1969 г. "Процесът срещу Елеонор Кобъм" медиевистът Ралф Грифитс отбелязва, че именно стремежът ѝ към власт може да е допринесъл за падението ѝ. Интересът ѝ към магьосничеството и некромантията се превръща в сериозна опасност, когато се преплита с политическите амбиции на съпруга ѝ.

"До голяма степен става дума за отстраняването от власт на една амбициозна жена", съгласява се историкът Юан Роджър. Той посочва, че подобни обвинения в магьосничество са използвани и срещу други знатни жени, сред които Елизабет Уудвил, съпругата на Едуард IV. Подобни слухове са удобен инструмент за дискредитиране на жени, чието влияние предизвиква недоволство.

"Смятам, че представата за жената като пасивна жертва не отговаря на историческата действителност", казва Грегъри. Според нея съвременните възгледи за ролята на жените често се пренасят механично към миналото, без да се отчита, че дори в строгите рамки на средновековното общество някои от тях са проявявали решителност и находчивост.

Ако процесът срещу Елеонор е имал и политическа цел, наказанията са били не само жестоки, но и демонстративно унизителни. Роджър Болингброк е изведен пред публика и принуден да се отрече от обвиненията в ерес. Няколко месеца по-късно е екзекутиран чрез обесване, изкормване и разчленяване, а главата му е изложена на Лондонския мост. Марджери Джордмейн е изгорена на клада.

Елеонор също е превърната в пример за назидание. След като е осъдена на доживотен затвор, тя трябва да премине през три дни публично покаяние. Боса, облечена само с риза и носеща тежка восъчна свещ, тя е принудена да върви през Лондон в най-оживените дни.

Въпреки жестокото наказание Грегъри не представя героинята си като безпомощна жертва. Дори в плен Елеонор запазва своята съобразителност и сила на характера.

Историята на Елеонор има последици далеч отвъд личната ѝ съдба. Процесът срещу нея допринася за развитието на правните механизми, използвани по-късно при преследването на обвинени в магьосничество и измяна.

Грегъри признава, че според нея Елеонор е можела да бъде добра кралица. Писателката изтъква нейната проницателност, умението ѝ да изгражда отношения и опита ѝ в свят, белязан от международни конфликти. Елеонор може да е била егоцентрична и властолюбива, но според Грегъри именно подобни качества са били необходими на една средновековна кралица.

В послеслова към "Кралската вещица" авторката обобщава отношението си към героинята така: "Доста ми допадат жените, които могат да погледнат в собствената си тъмнина и да не се страхуват, нито да се извиняват."

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