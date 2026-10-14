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Най-големият уиски фестивал на Балканите тази година ще подкрепи каузата на Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ).

Whisky Fest Sofia 2026 ще подкрепи доброволното формирование на Столична община - хората, които доброволно застават на първа линия, когато София и природата около нея имат нужда от тях.

"Националната асоциация на доброволците е национална организация, която обединява и подкрепя доброволните формирования за защита при бедствия в страната. Това са основните хора борещи се с пожарите. Доброволците са хора, които в ежедневието си имат различни професии, но при пожари, наводнения, земетресения и други бедствия оставят всичко и застават рамо до рамо с професионалните спасителни екипи. Надяваме се, че с малката ни подкрепа ще успеем да допринесем за развитието на асоциацията. Тази година всеки посетител ще получава по две води на ден, а другите ще си купува на цена от 1 евро, което ще отива за НАДРБ. Благодарим и на партньорите ни от Банкя, които също застават зад каузата", споделя Младен Василев, организатор на Whiskey Fest Sofia.

Младен Василев
Младен Василев Източник: 8 pm

Whiskey Fest Sofia е на 23-25 октомври. Билетите са в продажба в мрежата на Bilet.bg

Whiskey Fest Sofia призовава да се консумира отговорно!

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