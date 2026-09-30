Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Жизел Бюндхен разкри подробности за личния си живот в ново интервю, в което говори за това какво е да станеш майка на по-зряла възраст. "Ангелът" на Victoria's Secret, която е на 46 години, посрещна третото си дете - момченце - със съпруга си Жоаким Валенте (38 г.), когато беше на 44 години.

FAB Mama

"Да имам дете на този етап от живота си е истински дар, защото се намирам на различно място", сподели тя пред списание i-D за броя, посветен на майчинството. "Нямам какво да доказвам. Честно казано, не мисля, че това ме вълнува особено".

Звездата допълва, че не позволява "мненията на другите да определят коя е тя", като отбеляза: "Чувствам, че сама избирам как да живея живота си."

Бюндхен - която има и син Бенджамин (16 г.) и дъщеря Вивиан (13 г.) от бившия си съпруг Том Брейди, заяви, че отказва "99 процента" от предложенията за работа, тъй като приоритет е семейството ѝ.

"Когато претеглям нещата, си казвам: "Дали ще пропусна мача по волейбол на дъщеря ми? Дали ще пропусна разходката в парка със сина ми? Дали ще пропусна изявите на сина ми като диджей?"

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Gisele Bundchen (@gisele)

Звездата от модния подиум също така признава, че възприятието ѝ за това какво означава успех се е променило в сравнение с времето, когато е била на двадесет.

"Това е твоят храм, това е животът ти, това е твоят път. Как искаш да изглежда той? Какъв искаш да бъде? Кой определя какво е успех? Какво всъщност е успехът?" Някои хора казват, че успехът е власт, пари, слава и още много неща. Други пък смятат, че успехът е да можеш да прекарваш време с децата си, да имаш храна на трапезата, дом, в който да живееш, и чудесни взаимоотношения, както и наистина да се радваш на всеки ден. Честно казано, за мен това е много по-голям успех от... Всеки сам определя това за себе си, защото когато бях на двадесет и няколко, представата ми за успех беше различна от тази, която имам днес."

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34578
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13480
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11526
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1371
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2204
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5358
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2189
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3471
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1403
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
411