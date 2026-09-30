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Жизел Бюндхен разкри подробности за личния си живот в ново интервю, в което говори за това какво е да станеш майка на по-зряла възраст. "Ангелът" на Victoria's Secret, която е на 46 години, посрещна третото си дете - момченце - със съпруга си Жоаким Валенте (38 г.), когато беше на 44 години.

"Да имам дете на този етап от живота си е истински дар, защото се намирам на различно място", сподели тя пред списание i-D за броя, посветен на майчинството. "Нямам какво да доказвам. Честно казано, не мисля, че това ме вълнува особено".

Звездата допълва, че не позволява "мненията на другите да определят коя е тя", като отбеляза: "Чувствам, че сама избирам как да живея живота си."

Бюндхен - която има и син Бенджамин (16 г.) и дъщеря Вивиан (13 г.) от бившия си съпруг Том Брейди, заяви, че отказва "99 процента" от предложенията за работа, тъй като приоритет е семейството ѝ.

"Когато претеглям нещата, си казвам: "Дали ще пропусна мача по волейбол на дъщеря ми? Дали ще пропусна разходката в парка със сина ми? Дали ще пропусна изявите на сина ми като диджей?"

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Звездата от модния подиум също така признава, че възприятието ѝ за това какво означава успех се е променило в сравнение с времето, когато е била на двадесет.

"Това е твоят храм, това е животът ти, това е твоят път. Как искаш да изглежда той? Какъв искаш да бъде? Кой определя какво е успех? Какво всъщност е успехът?" Някои хора казват, че успехът е власт, пари, слава и още много неща. Други пък смятат, че успехът е да можеш да прекарваш време с децата си, да имаш храна на трапезата, дом, в който да живееш, и чудесни взаимоотношения, както и наистина да се радваш на всеки ден. Честно казано, за мен това е много по-голям успех от... Всеки сам определя това за себе си, защото когато бях на двадесет и няколко, представата ми за успех беше различна от тази, която имам днес."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.