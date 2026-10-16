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13-годишната Норт Уест се противопостави на критиките за външния си вид по време на излъчване на живо в TikTok заедно с майка си Ким Кардашиян. Момичето заяви, че не приема хората да я определят като "демонична" заради облеклото и аксесоарите си.

От пиърсинги до масивни черни кубинки, дъщерята на риалити звездата и рапъра Кание Уест, все по-уверено изгражда собствен моден почерк, който не остава незабелязан. Младата тийнейджърка обаче вече се сблъсква и с негативните реакции към визията си.

"Не съм демонична, хора, спрете да казвате, че съм демонична. Не, не съм. Само защото харесвам да се обличам така, не съдете за книгата по корицата", заяви Норт.

Ким Кардашиян предположи, че необичайните аксесоари на дъщеря й, включително черните декоративни зъбни накладки и пиърсингите, може да са причина за подобни тълкувания. Норт обаче не скри недоумението си от асоциациите между външния й вид и демоничната символика.

"Да, но не разбирам защо свързвате това с нещо демонично", коментира тя.

Като пример за убежденията си Норт посочи бялата визия в стил "готическа Лолита", с която се появи наскоро в Чикаго. По думите й изборът на облекло бил напълно съзнателен и имал за цел да покаже, че не се идентифицира с образа, който някои хора й приписват.

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Стилът й не е резултат от развода на родителите й

По време на разговора Ким разкри и че интересът на Норт към пиърсингите датира още от ранното й детство. По думите й момичето настоявало за пиърсинг на септума или веждата още когато започнало да ходи на детска градина. Тогава използвало и фалшиви обеци, за да експериментира с различни визии. Самата Норт също отхвърли предположенията, че промяната във външния й вид е свързана с раздялата на родителите й.

Кание Уест и Кайли Дженър също влияят на модния й почерк. Според експертът Рошел Уайт, коментирал пред Daily Mail, стилът на Норт съчетава влияния от актуалните младежки тенденции, K-pop културата, модното наследство на баща й Кание Уест и визията на леля й Кайли Дженър. Според Уайт в облеклото на момичето се открояват елементи от модата на началото на 2000-та, пречупени през съвременните тенденции.

Уайт смята, че нестандартният стил на Норт не бива непременно да се разглежда като бунт срещу естетиката на семейство Кардашиян. По-скоро става дума за естествено желание на младото момиче да експериментира и да изгради собствена идентичност.

"Тя се забавлява с модата по свой начин, като черпи вдъхновение от всичко около себе си. Може би не се бунтува, а просто се превръща в самостоятелна личност", е оценката на експерта.

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