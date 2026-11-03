Моделът засне фотосесия за Chloé 34 години след като за първи път дефилира за марката

381 Снимка: Getty Images

Клаудия Шифър отново си сътрудничи с Chloé за нова кампания - 34 години след като за първи път дефилира за френската модна къща. Връзката на 56-годишния супермодел с бранда датира още от началото на 90-те години, когато начело на Chloé стои нейният ментор Карл Лагерфелд.

Клаудия е едва на 21 години, когато излиза на подиума за ревю на Chloé на Седмицата на модата в Париж през 1992 г., облечена в семпла рокля в бебешко синьо и подходящо палто, а косата ѝ е оформена на две плитки, украсени с цветя.

Най-новата ѝ колаборация в качеството ѝ на "приятел на модната къща" е значително по-дръзка. Творческият директор на Chloé, Шемена Камали, споделя, че фотосесията е вдъхновена от "неизменния чар" на супермодела. На един от кадрите, дело на фотографа Дейвид Симс, германската красавица позира топлес, като единствено дългите ѝ руси коси и масивните златни вериги прикриват тялото ѝ. В други кадри от празничната сесия виждаме Клаудия, която релаксира върху шезлонг, облечена в сатенена рокля тип "комбинация" в цвят шампанско.

В допълнителни кадри от фотосесията виждаме модела да изглежда впечатляващо - на една от снимките тя е облечена в бял тоалет с волани, а на друга демонстрира безупречен бизнес шик в черен блейзър.

Коментирайки кампанията с участието на Клаудия, Камали споделя: "Исках да изследвам една по-вечерна страна на жената Chloé - с кинематографично излъчване, което е спонтанно, чувствено и леко загадъчно. Клаудия вдъхва живот на тази визия чрез естественото си присъствие, отличителен характер и непреходен чар, внасяйки усещане за интимност в кампанията."

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Колекцията, която улавя "нощния дух чрез кинематографична атмосфера, характерна за времето след залез слънце", е налична от началото на ноември. Миналия месец Клаудия засвидетелства подкрепата си към френската марка, внасяйки блясъка на супермодел на ревюто на Chloé по време на Седмицата на модата в Париж. Звездата от модния подиум демонстрира невероятната си фигура в бял блейзър с дълбоко деколте и панталон с широки крачоли в същия цвят. Под сакото тя носеше смело, прозрачно бяло боди от дантела, а визията допълни с масивно златно колие. Германският модел беше сияеща, докато заемаше мястото си на първия ред, редом до Синтия Ериво и Клеър Дейнс.

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