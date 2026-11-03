Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Клаудия Шифър отново си сътрудничи с Chloé за нова кампания - 34 години след като за първи път дефилира за френската модна къща. Връзката на 56-годишния супермодел с бранда датира още от началото на 90-те години, когато начело на Chloé стои нейният ментор Карл Лагерфелд.

Париж, Милано, София

Клаудия е едва на 21 години, когато излиза на подиума за ревю на Chloé на Седмицата на модата в Париж през 1992 г., облечена в семпла рокля в бебешко синьо и подходящо палто, а косата ѝ е оформена на две плитки, украсени с цветя.

Най-новата ѝ колаборация в качеството ѝ на "приятел на модната къща" е значително по-дръзка. Творческият директор на Chloé, Шемена Камали, споделя, че фотосесията е вдъхновена от "неизменния чар" на супермодела. На един от кадрите, дело на фотографа Дейвид Симс, германската красавица позира топлес, като единствено дългите ѝ руси коси и масивните златни вериги прикриват тялото ѝ. В други кадри от празничната сесия виждаме Клаудия, която релаксира върху шезлонг, облечена в сатенена рокля тип "комбинация" в цвят шампанско.

В допълнителни кадри от фотосесията виждаме модела да изглежда впечатляващо - на една от снимките тя е облечена в бял тоалет с волани, а на друга демонстрира безупречен бизнес шик в черен блейзър.

Коментирайки кампанията с участието на Клаудия, Камали споделя: "Исках да изследвам една по-вечерна страна на жената Chloé - с кинематографично излъчване, което е спонтанно, чувствено и леко загадъчно. Клаудия вдъхва живот на тази визия чрез естественото си присъствие, отличителен характер и непреходен чар, внасяйки усещане за интимност в кампанията."

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Chloe (@chloe)

Колекцията, която улавя "нощния дух чрез кинематографична атмосфера, характерна за времето след залез слънце", е налична от началото на ноември. Миналия месец Клаудия засвидетелства подкрепата си към френската марка, внасяйки блясъка на супермодел на ревюто на Chloé по време на Седмицата на модата в Париж. Звездата от модния подиум демонстрира невероятната си фигура в бял блейзър с дълбоко деколте и панталон с широки крачоли в същия цвят. Под сакото тя носеше смело, прозрачно бяло боди от дантела, а визията допълни с масивно златно колие. Германският модел беше сияеща, докато заемаше мястото си на първия ред, редом до Синтия Ериво и Клеър Дейнс.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Chloe (@chloe)

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
България прие първите 5 бойни машини "Страйкър" (снимки) Днес
България прие първите 5 бойни машини "Страйкър" (снимки)
39695
Трагедия в испанския футбол: Играч почина след зловещ удар на терена Корнер
Трагедия в испанския футбол: Играч почина след зловещ удар на терена
26506
Пенсионните вноски напът да взривят бюджета още преди представянето му Бизнес
Пенсионните вноски напът да взривят бюджета още преди представянето му
14926
НАСА ще представи нов експериментален самолет IT
НАСА ще представи нов експериментален самолет
1535
Чехи попадат на нови находки при повторни разкопки на отдавна изгубени гробници от Древен Египет Impressio
Чехи попадат на нови находки при повторни разкопки на отдавна изгубени гробници от Древен Египет
5138
Спайдърмен за един ден, звезда за милиони: Как IShowSpeed превърна света в свое риалити шоу URBN
Спайдърмен за един ден, звезда за милиони: Как IShowSpeed превърна света в свое риалити шоу
1915
Епични 28 години и 50 000 километра: Британец се завърна у дома, след като обиколи света пеша Trip
Епични 28 години и 50 000 километра: Британец се завърна у дома, след като обиколи света пеша
7564
Чийзкейк, който танцува: Японският десерт, който се топи в устата Вкусотии
Чийзкейк, който танцува: Японският десерт, който се топи в устата
1708
Любов за цял живот: 4 двойки по месец на раждане, които трудно се разделят Zodiac
Любов за цял живот: 4 двойки по месец на раждане, които трудно се разделят
752
Червен код за обилни валежи в Южна и Източна България Времето
Червен код за обилни валежи в Южна и Източна България
2561