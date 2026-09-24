On Aura Tout Vu отново си партнира със световна звезда

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Българските дизайнери Ливия Стоянова и Ясен Самуилов и тяхната парижка модна къща On Aura Tout Vu отбелязват поредно присъствие на международната музикална сцена. Американската R&B певица, продуцент и актриса Клоуи Бейли се появи с тяхна визия във видеото към "Better Than She Can" - част от проекта Resurrection, създаден в сътрудничество с легендарния продуцент Timbaland.

В официалния видеоклип Клоуи носи впечатляващ топ от кутюрната колекция "Illusions" на On Aura Tout Vu. Моделът е изграден от множество редове фасетирани кристали и перли и съчетава бохемска свобода със съвременна изтънченост.

Прозрачните кристали улавят светлината в хиляди блестящи отражения, а движението на тялото създава непрекъсната игра на оптични илюзии - характерен мотив за колекцията "Illusions". Дизайнът съчетава чувственост, модерна линия и прецизна изработка, като едновременно допълва визуалния образ на Клоуи и разпознаваемата естетика на On Aura Tout Vu.

Колаборацията е част от представянето на Resurrection - микстейп от 13 песни, който среща творческата енергия на популярната звезда с музикалния почерк на Timbaland. Проектът се обръща към наследството на R&B звученето от началото на новото хилядолетие, пречупено през съвременна музикална и визуална перспектива.

Видеото към "Better Than She Can", режисирано от Andrew Makadsi и Derek Milton, изгражда въздействаща визуална среда, в която музиката и модата се допълват. Моделът на On Aura Tout Vu е ключов елемент от тази естетика, добавяйки блясък и сценичност към образа на изпълнителката.

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Снимка: on aura tout vu paris

Снимка: on aura tout vu paris

С появата на Клоуи Бейли в тяхна визия, Ливия и Ясен продължават дългогодишното партньорство на On Aura Tout Vu със световната музикална сцена. Парижката модна къща е позната със своите експериментални кутюрни решения, както и с работата си с международни звезди от музиката, киното и всички сценични изкуства.

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