Дъщерята на Калин Сърменов дефилира пред Джей Ло на Седмицата на модата в Милано
Моделът беше част от ревютата на Dolce&Gabbana и Giorgio Armani
По-малката дъщеря на Калин Сърменов - Димана, продължава да жъне успехи на модната сцена. Красивата брюнетка беше кастната за ревюто на Dolce&Gabbana, което се състоя преди дни на Седмицата на модата в Милано.
Париж, Милано, София
Една от звездите, която проследи с интерес дефилирането на Димана и останалите модели по котешката пътека, беше латино звездата Дженифър Лопес. Както е обичйно за подобни фешън събития, всяка поканена да присъства на ревюто звезда, се появява с тоалет на марката. Именно с такъв пристигна и бившата съпруга на Бен Афлек и Марк Антъни. Тя и екипът ѝ бяха подбрали черен кадифен костюм от три части - сако, елек и панталон. Към визията имаше още бяла риза, черна вратовръзка, а на главата си носеше черен каскет.
Българката представи тоалет озаглавена "Stravaganza Siciliana", от колекцията на марката за сезона пролет-лято 2027. Визията ѝ съчетава ефирна бяла рокля на черни точки със синьо сако, черни обувки и бижута. Диамана Сърменова имаше още едно значимо участие на Седмицата на модата в Милано, като дефилира и за модната къща "Giorgio Armani."
Присъствието на българския модел на подобни престижни международни фешън събития не е прецедент. Тя вече е дефилирала за Седмиците на модата в Лондон и Париж, съответно през 2024 г. и 2025 г.
Димана започва модната си кариера съвсем случaйно, след като родителите ѝ я записват в агенция "Ивет Фешън", за да подобри стойката си. Тя обаче се справя повече от добре и след края на курса получава предложение за работа и договор. Наред с модните си изяви, брюнетката има интерес и към програмирането, разработването на софтуер и графичния дизайн.