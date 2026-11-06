Последното му шоу се проведе през октомври 2022 г. по време на Седмицата на модата в Париж, но извън официалната програма на събитието

0 Снимка: АР/БТА

Кание Уест се завръща на модния подиум с първо ревю на бранда си Yeezy от четири години насам. Според информация на Business of Fashion представянето ще се състои в сряда в Лос Анджелис и ще бъде организирано в новия магазин на марката. Събитието носи името "Yeezy Season 01" и бележи нов етап в развитието на модната компания, основана от Уест през 2015 г.

Последното ревю на Кание Уест се проведе през октомври 2022 г. по време на Седмицата на модата в Париж, но извън официалната програма на събитието.

Представянето предизвика огромен скандал още преди моделите, сред които Амелия Хамлин и Наоми Кембъл, да излязат на подиума. Причината беше появата на рапъра с тениска с надпис "White Lives Matter", която впоследствие беше представена и като част от колекцията. Сред присъстващите модни и музикални знаменитости, които демонстративно напуснаха събитието в знак на протест, беше и Джейдън Смит.

Според източници на Page Six по онова време Уест бил изненадан от негативната реакция. Впоследствие той защити дизайните си в интервю, но скандалът бързо прерасна в по-широка криза за кариерата и бизнеса му.

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Ситуацията се задълбочи, след като рапърът направи поредица от антисемитски изказвания. Последваха сериозни последици за бизнеса му, тъй каъо Adidas, Vogue, Balenciaga и други големи компании прекратиха отношенията си с него.

Още през септември 2022 г., преди противоречивото ревю в Париж, Уест прекрати и 10-годишното си партньорство с Gap. След последвалите скандали той така и не успя да възстанови сътрудничеството си с голям търговски партньор.

Въпреки негативната реакция част от най-верните почитатели на Кание продължиха да подкрепят както музиката, така и модните му проекти през последните години. Самият изпълнител постепенно направи опити да възстанови публичния си образ. Той поднесе извинения за обидните и расистки изказвания, които предизвикаха международно възмущение. Уест свърза поведението си с диагнозата биполярно разстройство и усложнения, които според него са последвали автомобилна катастрофа през 2002 г.

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