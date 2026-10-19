Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Появата на Кайли Дженър на подиума на Victoria's Secret Fashion Show се превърна в истински спектакъл. Риалити звездата направи своя дебют в шоуто на 18 октомври, облечена в емблематичния "фентъзи бра", оценен на внушителните 50 млн. долара. Последният подобен модел беше представен през 2018 г. от Елза Хоск, а сега традицията продължава с бижу, което поставя нов рекорд по обявена стойност в историята на инициативата.

BeautySTAR

Снимки ТУК

Белите крила с пера придадоха на Дженър характерния ангелски силует, с който Victoria's Secret е известна по целия свят. Според информация, публикувана от Vogue, за изработката са били необходими над 1000 часа труд и екип от 15 майстори. Предизвикателството пред създателите е било не само да постигнат впечатляващ външен вид, но и да осигурят възможност бижуто да бъде носено на подиума. Затова конструкцията е съобразена с индивидуалните мерки на Дженър, а отделните елементи са разположени така, че да позволяват движение на тялото.

Защо Кайли Дженър?

Изборът на Дженър не е случаен. Освен популярността си от телевизията, тя изгради собствен бизнес в козметичната индустрия и разполага с огромна аудитория в социалните мрежи.

Главният творчески директор на Victoria's Secret Адам Селман коментира пред Vogue, че Дженър притежава "сила", която надхвърля границите на модата и телевизията. Присъствието й се вписва в концепцията на шоуто, което съчетава мода, забавление и фен култура.

От първия ред дебюта на Дженър наблюдаваха майка й Крис, партньорът й Тимъти Шаламе и Кори Гембъл.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34577
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13478
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11440
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1367
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2198
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5351
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2187
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3448
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1400
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
407