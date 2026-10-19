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Появата на Кайли Дженър на подиума на Victoria's Secret Fashion Show се превърна в истински спектакъл. Риалити звездата направи своя дебют в шоуто на 18 октомври, облечена в емблематичния "фентъзи бра", оценен на внушителните 50 млн. долара. Последният подобен модел беше представен през 2018 г. от Елза Хоск, а сега традицията продължава с бижу, което поставя нов рекорд по обявена стойност в историята на инициативата.

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Белите крила с пера придадоха на Дженър характерния ангелски силует, с който Victoria's Secret е известна по целия свят. Според информация, публикувана от Vogue, за изработката са били необходими над 1000 часа труд и екип от 15 майстори. Предизвикателството пред създателите е било не само да постигнат впечатляващ външен вид, но и да осигурят възможност бижуто да бъде носено на подиума. Затова конструкцията е съобразена с индивидуалните мерки на Дженър, а отделните елементи са разположени така, че да позволяват движение на тялото.

Защо Кайли Дженър?

Изборът на Дженър не е случаен. Освен популярността си от телевизията, тя изгради собствен бизнес в козметичната индустрия и разполага с огромна аудитория в социалните мрежи.

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Главният творчески директор на Victoria's Secret Адам Селман коментира пред Vogue, че Дженър притежава "сила", която надхвърля границите на модата и телевизията. Присъствието й се вписва в концепцията на шоуто, което съчетава мода, забавление и фен култура.

От първия ред дебюта на Дженър наблюдаваха майка й Крис, партньорът й Тимъти Шаламе и Кори Гембъл.

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