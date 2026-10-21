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Кендъл Дженър публично подкрепи по-малката си сестра Кайли след бурните реакции около дебюта й на подиума на Victoria's Secret. С кратък, но категоричен коментар в Инстаграм 30-годишният супермодел показа, че застава зад сестра си, след като изборът на риалити звездата за едно от най-престижните участия в шоуто предизвика недоволство сред част от феновете.

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Повод за реакцията стана публикация на Кайли, в която тя сподели видео от дефилето с думите: "Ощипете ме!". Под кадрите Кендъл написа: "Прекрасна жена!", с което демонстрира подкрепата си към 29-годишната предприемачка и даде повод за коментари относно отношенията между двете сестри.

Кайли привлече особено внимание с участието си в тазгодишното шоу, след като й бе поверена честта да представи емблематичния "фентъзи бра" - едно от най-разпознаваемите бижута в историята на Victoria's Secret. Решението предизвика дискусии в социалните мрежи, като част от почитателите на марката поставиха под въпрос избора на знаменитост вместо модел с дългогодишен опит на подиума.

Кендъл, която самата е дефилирала за Victoria's Secret през 2018 г., този път не участва в шоуто в Лос Анджелис.

Междувременно тазгодишното дефиле събра редица известни имена от модния свят, сред които Джиджи и Бела Хадид, Алесандра Амброзио, Ирина Шейк и Барбара Палвин. Въпреки звездния състав, участието на Кайли остана сред най-коментираните моменти на вечерта, а реакциите около избора й продължиха да разделят феновете на марката.

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