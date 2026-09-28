При последната си поява в Ню Йорк съпругата на крал Абдула Втори привлече внимание с елегантна визия

5122 Снимка: Getty Images

Кралица Рания отново доказа, че има усет към модата и умее да превърне дори класическия изчистен костюм в истинско стилово изявление. При последната си поява в Ню Йорк съпругата на крал Абдула Втори привлече внимание с елегантна визия, която напомни за характерния стил на принцеса Кейт.

56-годишната кралица избра изискан тъмен костюм, който комбинира с ефирна блуза в цвят слонова кост. Рания завърши тоалета с остри обувки на висок ток светъл нюанс и малка дамска чанта в същия цвят. Миниатюрният аксесоар е сред актуалните тенденции, а в комбинация с класическия костюм създаде модерна и изключително елегантна визия.

Кралицата беше в централата на ООН в Ню Йорк, където участва в събитие, посветено на палестинските деца, задържани във военни арести. Като застъпник на УНИЦЕФ и почетен председател на Инициативата на ООН за образование на момичетата тя произнесе емоционална реч пред Общото събрание. В речта си Рания призова международната общност да предприеме незабавни действия за защита на децата, които са подложени на военно задържане в Палестина.

Тя обаче не беше единствената представителка на кралско семейство на събитието. Кралица Матилда на Белгия и кралица Максима на Нидерландия също присъстваха на конференцията. Двете са добре познати с ангажиментите си към международни каузи.

Матилда е застъпник на ООН за Целите за устойчиво развитие, а Максима изпълнява ролята на специален застъпник на генералния секретар на ООН за финансовото здраве. Освен с дипломатическата си дейност те направиха впечатление и с координираните си визии като заложиха на нежни нюанси в прасковено и розово.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.