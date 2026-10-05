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Адриана Лима породи опасения за здравето си, след като наскоро се появи в Париж с най-слабата си фигура досега - само седмици преди модното ревю на Victoria's Secret.

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Емблематичният супермодел впечатли с визията си, облечена в къса кожена рокля тип шлифер за бляскавото събитие на списание REVOLVE по време на Седмицата на модата в Париж, но вниманието бързо се насочи към значителната загуба на тегло. Лима, която предизвика оживени коментари със забележимо промененото си лице през 2023 г., демонстрира изключително слаби крака и по-изпито лице на събитието.

Феновете веднага изразиха изумлението си в социалните мрежи с въпроси като: "Съжалявам, но какво се е случило с краката на Адриана Лима???", докато други смело обявиха, че е използвала "Оземпик и липосукция", за да постигне новата си визия.

Един от последователите написа: "Краката ѝ са по-тънки от ръцете ми", а друг заяви: "Оземпик - ето какво се е случило". Трети коментира: "Нарича се Оземпик, но тя твърдеше, че е отслабнала, защото е тренирала усилено в продължение на година. Отначало не ѝ вярвах, но ето го и доказателството".

Имаше и такива, които защитиха звездата с думите: "Тя отслабна, по дяволите - тя е модел и е отслабнала; о, боже, каква новост." "Тя е красива. Съпругът ѝ е голям късметлия. Голям късметлия."

Предстои Лима да дефилира на модното ревю на Victoria's Secret за 2026 г., което ще се проведе на 18 октомври в Лос Анджелис.

Още през ноември 2023 г. Лима предизвика спекулации в социалните мрежи, когато се появи на премиерата на филма "Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии". Феновете отбелязаха видими промени във външния вид на лицето ѝ, което породи множество предположения, че се е подложила на козметични корекции, заради които лицето ѝ е подпухнало.

По това време Лима коментира слуховете, като написа в Instagram: "Това е лицето на уморена майка на една тийнейджърка, две деца в предпубертетна възраст, едно енергично момче, едногодишно дете, което се учи да ходи, и три кучета... благодаря за загрижеността."

Още през ноември 2023 г. Лима предизвика спекулации в социалните мрежи, че се е подложила на различни козметични интервенции, когато се появи на премиерата на филма "Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии".
Още през ноември 2023 г. Лима предизвика спекулации в социалните мрежи, че се е подложила на различни козметични интервенции, когато се появи на премиерата на филма "Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии". Снимка: Getty images

Миналия месец Лима се появи на Седмицата на модата в Мадрид и демонстрира добре оформените си ръце, облечена в черна рокля; мнозина фенове сметнаха, че бразилският модел - която бе "ангел" на Victoria's Secret от 2000 до 2018 г. - си е върнала предишната визия.

Лима сключи брак с филмовия продуцент Андре Лемерс през 2024 г. Те започнаха връзката си в началото на 2021 г., а по-късно същата година направиха дебюта си като двойка на червения килим на филмовия фестивал във Венеция. През август 2022 г. на бял свят се появи първото им общо дете - момче на име Сайън Лима Лемерс.

Това е третото дете на бразилката. Тя вече има две дъщери - Валентина (16 г.) и Сиена (13 г.) - от бившия си съпруг, сръбския баскетболист Марко Ярич, с когото се раздели през 2014 г.

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