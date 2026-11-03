65 Кадри: Getty Images

Полузащитникът на Англия Джуд Белингам е звездата в атрактивна рекламна кампания за бельо на Calvin Klein - почти две десетилетия след като Дейвид Бекъм подписа договор на стойност 20 милиона паунда, за да стане лице на Emporio Armani.

Звездата на "Реал Мадрид" Белингам, който бе един от водещите играчи на Англия по време на Световното първенство, засне кампанията за модния гигант в испанската столица. 23-годишният футболист позира за поредица от снимки, облечен в бельо от серията "Icon Cotton Stretch" - чиято цена на дребно е около 44 паунда за опаковка от три броя.

"Наистина ми хареса да работя по тази кампания", сподели Белингам. "Допадна ми идеята за "иконата отдолу" - че увереността започва от това да се чувстваш комфортно в собствената си кожа."

Кампанията му за бельо идва след тази на неговия колега от "Реал Мадрид" и националния отбор на Англия - Бекъм, когото съпругата му Виктория шеговито нарича "Златните топки" (Golden Balls). През 2007 г., малко след преминаването си в "ЛА Галакси", Бекъм подписа тригодишен договор с "Емпорио Армани". От компанията разкриха, че след обявяването на новината продажбите са скочили с 20 процента. "Calvin Klein е толкова емблематична марка, затова беше чудесно да превърна тази идея в реалност по свой собствен начин."

В неделя Белингам отбеляза своя 50-и гол за "Реал" - в четвъртия си сезон в клуба, след като се присъедини от "Борусия" (Дортмунд).

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Носейки фланелката с номер 5 - същата, с която Зинедин Зидан стана легенда, - Белингам вече има един гол повече от великия французин с екипа на мадридчани, при това в 76 мача по-малко. Това се случва, след като той отбеляза седем гола на Световното първенство - рекорд за най-много попадения, реализирани от английски футболист в рамките на един турнир. Сред тях е и последният гол в мача за третото място срещу Франция, спечелен от Англия с 6:4.

"Да достигна 50 гола за "Реал" (Мадрид) е нещо наистина специално", сподели Белингам. "Не само за мен и моите мечти, но и за отбора. За всички играчи е много важно да бележат голове и да имат решаващ принос в мачовете."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.