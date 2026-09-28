42-рото издание на MTV Video Music Awards събра едни от най-големите имена в шоубизнеса, а домакин на церемонията беше рапърът Snoop Dogg

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В неделя вечер "Пийкок Тиътър" посрещна звездите на MTV Video Music Awards 2026. 42-рото издание на наградите събра едни от най-големите имена в поп музиката, а домакин на церемонията беше рапърът Snoop Dogg. Шоуто се завърна в Лос Анджелис за първи път от 2017 г. и предложи комбинация от големи сценични изпълнения, престижни награди, носталгични моменти и, разбира се, впечатляваща мода.

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Още преди началото на церемонията червеният килим даде заявка за вечер, в която експериментите със стила са също толкова важни, колкото и самата музика. Сред звездите, които привлякоха вниманието на фотографите, бяха Тейлър Суифт, Charli XCX и Сомбр.

От дръзки силуети и прозрачни материи до бляскави детайли и по-минималистични визии тазгодишният червен килим отново показа защо VMAs са едно от събитията, на които знаменитостите могат да си позволят да бъдат особено смели с модния си избор. И това не е случайно. Модата отдавна е неразделна част от идентичността на VMAs. През годините церемонията се превърна в сцена за някои от най-запомнящите се и провокативни визии в историята на поп културата.

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Charli XCX се появи в тоалет на Saint Laurent Снимка: Getty Images

Един от най-очакваните моменти на вечерта обаче беше появата на Мадона, която откри шоуто с мащабно изпълнение. Това беше първата й сценична поява на VMAs от 2003 г., което превърна завръщането й в един от големите акценти на церемонията. Появата на поп иконата беше и своеобразно напомняне за връзката между музиката, спектакъла и модата, която от десетилетия определя облика на наградите.

Другата голяма фигура на вечерта беше Тейлър Суифт. Тя спечели най-желаната награда на церемонията, след като видеоклипът й "The Fate of Ophelia" беше обявен за "Видео на годината". Извън сцената певицата също беше сред звездите, които привлякоха най-много внимание на червения килим.

Тейлър Суифт се появи в тоалет на Tamara Ralph Снимка: Getty Images

Тазгодишната церемония предложи всичко, което публиката очаква от VMAs - големи имена, впечатляващи изпълнения, неочаквани моменти и, разбира се, тоалети, за които ще се говори и след края на шоуто.

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