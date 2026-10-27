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Само няколко дни след като Кайли Дженър дефилира с най-скъпия сутиен в света, по време на шоуто на Victoria's Secret, той вече си търси нов дом. Бижуто, наречено "фентъзи бра", инкрустирано с диаманти и достигащо стойност 50 млн. долара, ще бъде "достъпно за частна покупка" чрез бижутера, потвърди представител на марката пред сп. People.

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Сутиенът, изработен от компанията Jacob & Co., е украсен с 4410 естествени диаманта, а централно място заема жълт диамант с тегло 75,54 карата.

Според турски медии местен бизнесмен го е купил за жена си, но информацията все още не е потвърдена официално. Тя беше разпространена от турския сайт Haberler, а впоследствие беше отразена и от други медии. Засега обаче не са известни нито самоличността на предполагаемия купувач, нито подробности за евентуална сделка.

Междувременно сп. People съобщи, че "фентъзи бра" ще бъде предложен за частна покупка. Представител на Victoria's Secret е потвърдил пред изданието, че уникалното изделие ще бъде достъпно за потенциален купувач. Не е обявено обаче на каква цена ще бъде осъществена евентуалната продажба.

Тазгодишният "фентъзи бра" беше представен на 18 октомври в Лос Анджелис, а честта да го носи на модния подиум се падна на Кайли Дженър. С появата си тя отбеляза дебюта си на ревюто на Victoria's Secret, а бижуто се превърна в един от най-коментираните акценти на вечерта.

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A post shared by JACOB & CO. (@jacobandco)

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