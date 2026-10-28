От елегантните дамски модели до спортните обувки и гумените ботуши за деца – новата колекция съчетава актуални акценти и функционален дизайн.

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Есента е сезон на контрастите - хладни сутрини, слънчеви следобеди и неочаквани дъждове. С наближаването на зимата изборът на подходящи обувки става все по-важен. Новата есенна колекция на CCC съчетава актуалните модни тенденции с комфорт и практичност, предлагайки разнообразни модели за жени, мъже и деца.

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Дамска мода: елегантни обувки, мек велур и впечатляващи чанти

Когато сутрините са прохладни, а следобедите все още носят слънчево настроение, черните лачени лоуфъри Gino Rossi с крокодилски ефект са отличен избор. Масивната подметка осигурява допълнителна изолация от студената настилка, а елегантният силует се съчетава еднакво добре с класически панталон и любимите дънки.

За по-хладните дни на преден план излизат велурените боти в шоколадовокафяво, с декоративна каишка около глезена и стабилен ток. Те добавят изисканост към ежедневната визия, без компромис с удобството.

Източник: CCC

Когато времето стане по-непредвидимо, по-смелите и устойчиви модели поемат водещата роля. Черните байкърски боти G-Star с две катарами придават характер на облеклото, докато тъмнокафявите боти с масивна подметка Beverly Hills Polo Club са практично решение за динамичното ежедневие.

Източник: CCC

Чантите също имат своята важна роля в есенния гардероб. Меката велурена хобо чанта Gino Rossi в цвят каки е чудесно допълнение към вълнено палто, а тъмнокафявата шопър чанта Nine West предлага достатъчно пространство за лаптоп, документи и всички необходими вещи.

За по-небрежните моменти и вечерните излизания подходящ избор са компактната чанта Gino Rossi в цвят камел с контрастен капак или ефектният модел Nine West със змийски принт.

Източник: CCC

Мъжкият гардероб през есента: класически модели и спортен дух

В мъжкия есенен гардероб водещи са качествените материали, стабилните подметки и универсалният дизайн.

Класическите кафяви обувки Guess с нисък профил и ботите G-Star са подходящ избор за офиса и ежедневните ангажименти. За почитателите на по-меките текстури велурените боти Gino Rossi предлагат стилна алтернатива.

А когато плановете включват пътуване през уикенда или разходка сред природата, черните маратонки Reebok Water Resistant съчетават модерен дизайн и комфорт при движение

Източник: CCC

За малките откриватели: удобство, свобода и защита в дъждовните дни

Есента носи нови приключения и за децата - от училищния двор до разходките в парка и игрите сред природата.

Кафявите маратонки Guess с велкро закопчаване и кобалтово сините маратонки Beverly Hills Polo Club са практичен избор за училище, като съчетават удобство и лесно обуване.

За по-хладните дни и разходките в гората подходящи са високите трекинг обувки Beverly Hills Polo Club, които осигуряват допълнителна опора в областта на глезена.

А когато дъждът не спира, на помощ идват розовите гумени ботуши Hunter, предлагани и в черно. Те предпазват краката от намокряне и превръщат дори пътя до училище в дъждовните дни в приятно приключение.

За активните малчугани, които обичат да изследват света около себе си, ботите Hunter с гумен защитен борд са отличен избор за уикендите на открито.

Стил, който следва ритъма на есента

Новата есенна колекция на CCC поставя акцент върху функционалния дизайн, актуалните силуети и материалите, подходящи за променливото време. От елегантните предложения за офиса до удобните обувки за свободното време и детските приключения - всеки модел е създаден с мисъл за ежедневието.

Независимо дали обновявате гардероба си за новия сезон, търсите практични обувки за децата или просто искате да добавите моден акцент към любимата си визия, CCC предлага разнообразие от модели за есента и предстоящата зима.

Открийте новите предложения в магазините на CCC, онлайн на ccc.eu и в мобилното приложение на марката.

Източник: CCC