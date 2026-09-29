Модната седмица се завръща през октомври с нова концепция - Next Gen

22305 Снимка: Sofia Fashion Week

Sofia Fashion Week се завръща с нов екип, обновена концепция и амбицията да превърне познатия формат на модното шоу в платформа, която свързва талант, индустрия и бизнес.

От 13 до 15 октомври 2026 г. Sofia Grand Hall в хотел "Маринела" ще събере на една сцена студенти, млади дизайнери, утвърдени български имена и международни модни брандове. Под мотото NEXT GEN - Where New Talent Meets Business новото издание поставя във фокуса бъдещето на модната индустрия и създаването на реална среда за развитие на следващото поколение. Сред гостите и участниците ще бъдат дизайнери, модели, стилисти, медии, инфлуенсъри, партньори и професионалисти от индустрията.

Алисия Радева е новото лице на Sofia Fashion Week. За официалната кампания на събитието тя застана пред обектива в специална фотосесия, решена изцяло в бяло - символ на новото начало, увереността и съвременната елегантност. С минималистичен стайлинг и категорично присъствие тя въплъщава модерния образ, който модната седмица избира за своето ново издание. В кадрите Алисия залага на монохромна визия в бяло, в която строгият силует на сакото е съчетан с ефирни материи и деликатни детайли. Контрастът с черното дизайнерско кресло допълва усещането за модерна градска естетика.

Зад фамилията Радева стои и забележителна семейна история - Алисия е внучка на легендарния български борец и олимпийски шампион Боян Радев. Тя поема по свой собствен път и насочва поглед към света на модата. Новата кампания среща по любопитен начин наследството и съвременността - характер, самоувереност и индивидуален стил.

Първият знак за интереса към завръщането на Sofia Fashion Week дойде още преди началото му. Над 500 момичета и момчета се явиха на кастинга за модели в хотел "Маринела" - сред тях както професионални модели, така и напълно нови лица, които за първи път застават пред модно жури.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Алисия Радева е новото лице на Sofia Fashion Week Снимка: Sofia Fashion Week

Кастингът беше проведен лично от Жени Калканджиева, която селектира моделите за трите вечери на Sofia Fashion Week. Търсенето бе насочено към индивидуалност, характерно излъчване, правилна стойка, уверена походка и професионално сценично присъствие. В кастинга се включиха модели от от агенциите Visages Models, Intermodels и Alia Models.

За официалната кампания на събитието Алисия застана пред обектива в специална фотосесия, решена изцяло в бяло Снимка: Sofia Fashion Week

NEXT GEN бележи нов етап в развитието на Sofia Fashion Week. Концепцията надгражда традиционния формат, като поставя по-силен акцент върху връзката между творчески талант, професионална реализация и бизнес. Зад всяка колекция стои цяла екосистема от дизайнери, конструктори, технолози, шивачи, модели, стилисти и други специалисти. България има дългогодишни традиции в производството на облекло за международни марки, но предизвикателството пред местната индустрия остава развитието на повече авторски продукти и собствени брандове с висока добавена стойност.

В кадрите Алисия залага на монохромна визия в бяло, в която строгият силует на сакото е съчетан с ефирни материи и деликатни детайли Снимка: Sofia Fashion Week

Именно тук Sofia Fashion Week: NEXT GEN търси своята нова роля - като място, на което младият талант ще получи видимост и професионална сцена, а дизайнът среща бизнеса и реалния пазар. Като част от тази мисия селектираните студенти и млади дизайнери ще участват без такса, представяйки колекциите си в професионална среда редом до утвърдени имена и международни брандове. Това издание на Sofia Fashion Week се реализира като социално отговорна инициатива на хотел "Маринела". "Искаме да създадем място, на което талантът среща реалната публика, дизайнерите среща бизнеса, а модата се превръща в инвестиция", споделят от мениджмънта на хотела.

Кастингите за модели на Sofia Fashion Week Снимка: Sofia Fashion Week

Програмата на Sofia Fashion Week: NEXT GEN ще проследи различните нива на модната индустрия - от първата професионална сцена за новите таланти до утвърдените дизайнери и луксозните брандове.

Над 500 момичета и момчета се явиха на кастинга за модели Снимка: Sofia Fashion Week

13 октомври - NEXT GEN

Откриващата вечер ще бъде посветена на дебютни колекции на студенти и млади дизайнери от България и чужбина - сцена за новото поколение и неговия поглед към бъдещето на модата.

14 октомври - DESIGNERS' NIGHT

Втората вечер ще представи колекции на селектирани български и международни дизайнери.

15 октомври - GALA NIGHT

Финалната вечер ще постави акцент върху couture, вечерната и луксозна мода и ще завърши с гала ревю. Със завръщането си през 2026 г. Sofia Fashion Week заявява посока, която излиза отвъд подиума. Целта е постепенно да се изгради среда, в която дизайнери, модели, байери и медии могат да се срещат и да създават реални професионални възможности.

В кастинга се включиха модели от от агенциите Visages Models, Intermodels и Alia Models Снимка: Sofia Fashion Week

Билетите за трите вечери на Sofia Fashion Week: NEXT GEN вече са в продажба, ревютата започват в 19:00 ч. в Sofia Grand Hall, хотел "Маринела"

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.