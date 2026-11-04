Един от най-разпознаваемите бивши ангели на марката разкри причините за решението си в популярен подкаст

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Миранда Кер е обмисляла сериозно възможността отново да се появи на модния подиум на Victoria's Secret през 2026 г., но в крайна сметка е решила да откаже поканата. Един от най-разпознаваемите бивши ангели на марката разкри причините за решението си в популярен подкаст.

Австралийският модел, който за последно дефилира на шоуто през 2012 г., сподели, че идеята за завръщане предизвикала у нея тревожност. Тя дори отделила време за медитация, за да прецени дали това е правилната стъпка за нея.

"Всички са по бельо. Аз съм на 43 години. Имам четири момчета", обясни Кер. Тя разказа, че въпреки опитите си да се успокои, продължавала да изпитва силно притеснение. "Усетих възел в стомаха си и колкото и да се опитвах да медитирам и да се успокоя, той не изчезваше. Единственият начин да намеря отговор беше да си кажа, че няма да участвам в шоуто."

Въпреки отказа си Кер говори с топлота за бранда и спомените си от годините, в които беше сред най-известните му лица. Тя определи участието си в миналите ревюта като красиво преживяване и призна, че самата покана за завръщане я е поласкала. "Каква чест е да бъда поканена отново да дефилирам като 43-годишна майка на четири деца. Чувствам се много смирена и поласкана, че изобщо биха ме пожелали", каза моделът.

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Кер е участвала в шест ревюта на Victoria's Secret, като дебютът й е през 2006 г. През септември тя изненада модната публика с появата си на подиума за Stella McCartney.

По думите й обаче притеснението преди това дефиле било различно от усещането, което изпитала при мисълта за шоуто на Victoria's Secret.

Днес Миранда Кер насочва голяма част от вниманието си към своята козметична марка и семейството си. Тя е майка на четирима синове. Единият е от брака й с актьора Орландо Блум, с когото моделът вече е разделена. Другите трима са от настоящия й съпруг Евън Шпигел. Двамата сключиха брак през 2017 г.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.