Събитието в комплекс Central Park Burgas представи колекцията есен/зима 2026, чантата Emporio Armani 1981 Bag и първото Armani/Caffè в България

6753 Снимка: Emporio Armani

Emporio Armani отбеляза официалното откриване на новия си магазин и първото Armani/Caffè в България със специално събитие в комплекс Central Park Burgas.

Нновият монобранд магазин, който отвори врати през лятото, пренася характерния дух на Emporio Armani на българското Черноморие чрез съвременната концепция на марката за търговски пространства. Интериорът следва най-новия формат на Emporio Armani и е вдъхновен от магазина на марката в Милано. Пространството се отличава с меки неутрални тонове, модулно обзавеждане, изчистени архитектурни линии и силно присъствие на дигитални технологии.

Фотогалерия: новото пространство на Armani>>

По повод официалното откриване магазинът представи колекцията есен/зима 2026 с мъжко и дамско облекло и аксесоари, със специален акцент върху Emporio Armani 1981 Bag. Името на чантата препраща към 1981 г., когато е създадена марката Emporio Armani. Линията от аксесоари изразява съвременния подход на бранда към дизайна, съчетавайки функционалност, многообразие от възможности за употреба и характерна градска елегантност.

Събитието отбеляза и откриването на първото Armani/Caffè в България. С директна връзка към магазина, кафето е естествено продължение на света на Armani, обединявайки мода, дизайн и гостоприемство.

Снимка: Emporio Armani

Новият магазин Emporio Armani и Armani/Caffè в комплекс Central Park Burgas създават нов адрес на марката на българското Черноморие, където модата, дизайнът и начинът на живот се срещат в пространство, въплъщаващо съвременния свят на Emporio Armani.

EMPORIO ARMANI STORE AND ARMANI/CAFFÈ

Central Park Burgas

бул. "Даме Груев" 5

8000 Бургас, България

Email: [email protected]

www.armani.com

Работно време на магазина:

Понеделник - събота: 10:00 - 20:30 ч.

Неделя: 10:00 - 20:00 ч.