Снимка: AI Какво е общото между Златка Димитрова и Фики Стораро? Неочакван тандем изненада феновете

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Какво може да свързва една от най-коментираните красавици у нас и един от най-обичаните попфолк изпълнители? На пръв поглед Златка Димитрова и Фики Стораро принадлежат на два напълно различни свята. Тя е известна с огнения си темперамент, впечатляващата си визия и любовта към предизвикателствата. Той пък от години покорява музикалните класации и сърцата на хиляди фенове. Оказва се обаче, че двамата имат нещо общо, което едва ли мнозина са подозирали.

Златка и Фики се оказаха в един отбор, при това шампионски! Двамата са сред звездните лица на "Новата игра на Шампиона" на Palms Bet - мащабна кампания, която срещна някои от най-разпознаваемите личности в родния шоубизнес и спорт.

И ако Фики е свикнал да вдига градуса на емоциите от сцената, Златка определено не му отстъпва, когато става въпрос за силни усещания. В рекламното видео красавицата е представена в зрелищна сцена със скок с парашут от летателен балон. Кадри, които напълно подхождат на нейния характер и любовта ѝ към адреналина.

Самата тя наскоро направи любопитно признание, че през годините е поемала немалко рискове, за които широката публика дори не подозира. А житейската ѝ философия може да се обобщи с няколко думи: "Рискувам, защото животът обича смелите".

Фики, от своя страна, влиза в проекта със самочувствието на човек, който знае как се прави шоу. Изпълнителят отдавна е доказал, че умее да изненадва публиката не само с музика, но и с чувство за хумор и неочаквани превъплъщения. В "Новата игра на Шампиона" именно той е сред звездите, които придават на кампанията характер и настроение.

Но Златка и Фики далеч не са единствените известни лица в тази необичайна компания. Към тях се присъединяват плеймейтката Нора Недкова, популярният Теодор Венков - Чикагото, и един от най-успешните български мотоциклетни състезатели Мартин Чой. Зад звездната селекция стои кампания, която продължава до 22 ноември и предлага лъскави, технологични, романтични и екзотични изненади.

И докато феновете на Златка и Фики са свикнали да ги следят предимно в светските хроники и на музикалната сцена, този път двамата имат съвсем различен повод да попаднат под светлините на прожекторите.

Кампанията вече е на финалната права, а кой ще бъде големият шампион, ще стане ясно до броени дни.