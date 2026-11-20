Коледа в София започва с камбанен звън
Ако все още не сте превключили на празнична вълна, Bulgaria Mall ви дава перфектния повод да го направите още в първия ден на декември. Под мотото "За всички, които обичате - на едно място", търговският център превръща последния месец от годината в поредица от срещи, музика и малки поводи за усмивки - без излишно суетене.
Двоен повод за наздравица на 1 декември
Празничният маратон стартира точно на 1 декември от 19:00 ч. и носи двоен заряд - освен официалното откриване на коледния сезон, вечерта отбелязва и рождения ден на Bulgaria Mall. Вместо стандартна програма, домакините залагат на нещо истински впечатляващо: гостуването на единствения по рода си у нас Камбанен хор София. Под ръководството на диригента и мултиинструменталист Ами Опренова, 14 изпълнители ще вдъхнат живот на 74 камбани ( 37 медни камбани и 37 чаймови), за да пресъздадат любими коледни мелодии и химни в чист, кристален звук. Акустиката под стъкления купол обещава точно онзи филмов момент, от който градът има нужда в началото на зимата.
Ударна доза детска магия
През първите три уикенда на декември фокусът се измества към най-малките (и техните родители, които търсят спокойни и смислени занимания в почивните дни). Дядо Коледа ще бъде на линия за снимки и споделени тайни желания, а творческите работилници ще заемат малките ръчички с празнични проекти, докато вие отмятате списъка със задачи.
Подаръци с история на коледния Mallстивал
За онези от вас, които търсят нещо извън стандартните рафтове, от 11 до 13 декември се завръща любимият Mallстивал. Организиран съвместно с общността Mix&Match Concept, handmade форматът събира на едно място селекция от малки български брандове. Това е перфектната спирка за авторски бижута, ароматни свещи и находки с характер, зад които стоят истински хора и добри идеи.
Шопинг без стрес
Разбира се, декември не минава без търсенето на "онзи" подарък. През целия месец магазините в Bulgaria Mall ще поддържат празничното темпо със специални предложения и селекции, които да ви спестят лутането в последния момент.
А за да не пропуснете нито един детайл от декемврийския календар, пълната програма вече ви очаква на bulgariamall.bg.
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