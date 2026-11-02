До 15 ноември книгата ще се предлага ексклузивно в магазините на Lidl, а при покупка на плодове и/или зеленчуци за минимум 5 евро клиентите ще могат да я купят с 50% отстъпка

1541 Снимка: Lidl

Лидл България и издателство "Мармот" представиха детска книга за храненето в подкрепа на българските семейства. "На гости на планетата Храна" е книга, която има за цел да помогне в изграждането на полезни хранителни навици у децата. Чрез историите на космическите пътешественици Пип, Чип и Зипи, случайно попаднали на нашата планета, малките читатели опознават качествата на различните храни, научават повече за плодовете и зеленчуците и откриват връзката между храненето и околната среда. Изданието включва и рецепти, които семействата могат да приготвят заедно.

Снимка: Lidl

"Като отговорна компания, ние се стремим да осигурим чиста, качествена и достъпна храна на рафта, но тя няма да стигне до децата, ако не събудим тяхното любопитство чрез разговор на техния език. С тази книга искаме да подадем ръка на родителите и да ги подкрепим да изградят с децата си здравословни навици не със забрани, а с въображение и вдъхновение", коментира Кристина Наумова, ръководител "Корпоративна социална отговорност" в Лидл България.

Зад увлекателната история и илюстрациите застават талантливи български творци - авторката Мария Ангелова и илюстраторите Яна Попова и Боян Йорданов - Босилек. Всяко послание в изданието стъпва на медицинска експертиза, осигурена от специалисти диетолози от Националната асоциация по практическа диететика и интегративна медицина (НАПДИМ) и Медицински университет - Варна.

Книгата се предлага ексклузивно в магазините на Lidl в цялата страна на цена от 11 евро. За да насърчи консумацията на свежа храна, компанията предлага на своите клиенти и специална възможност, която обвързва четенето с полезните избори. До 15 ноември клиентите могат да я купят за 5,50 евро - с 50% отстъпка през Lidl Plus при покупка на плодове и/или зеленчуци за минимум 5 евро в рамките на един касов бон.

Снимка: Lidl

"Когато от Лидл България се обърнаха към нас, веднага припознахме темата като своя. За нас като издателство е чест да бъдем част от този проект. Силно се припознаваме в каузата за осъзнатото и балансирано хранене, особено когато става дума за децата. Знаем, че те не обичат дидактиката и размахването на пръст. Затова в "На гости на планетата Храна" потърсихме различен подход - през хумора и въображението. Вярваме, че когато полезната информация е вплетена в забавно космическо приключение, важните послания достигат до децата по най-естествения и увлекателен начин", сподели Радостина Николова, основател на издателство "Мармот".

Издаването на книгата е логична следваща стъпка от мащабната и дългосрочна образователна кампания на Лидл България - #ХраненеСмисъл. Тя стартира след задълбочени национални проучвания през 2024 г., които показаха, че българските семейства имат нужда от подкрепа в изграждането на балансирано меню в ежедневието.

Като изпълнение на своето обещание да бъде съюзник на родителите, Lidl последователно надгражда своите усилия. Веригата стартира с информационна кампания с практични съвети от експерти, а впоследствие те бяха разширени с платформата "Говори с експерта", чрез която лекари и диетолози дават безплатни съвети директно на клиентите в магазините. Следващ етап бе създаването на безплатната образователна инициатива "Фермата на Lidl", където децата опознават пътя на храната от полето до чинията. Днес, с "На гости на планетата Храна", знанията влизат и директно в домовете по най-увлекателния възможен начин.

Всички усилия в подкрепа на осъзнатото хранене стъпват върху солидната основа на оперативните действия на веригата. Със своя бизнес модел, базиран на продукти под собствена марка, Лидл България упражнява строг контрол от полето до пазарската количка, влизайки в ролята на сигурен филтър за качество. Следвайки този безкомпромисен подход, компанията не допуска използването на механично отделено месо в колбасите от собствените си марки, тества пресните плодове и зеленчуци за над 800 остатъка от пестициди и постепенно, но систематично намалява добавените сол и захар от рецептите на редица продукти. Lidl е и пионер в премахването на агресивния маркетинг към деца и анимационните герои от опаковките на храни, неподходящи за ежедневна детска консумация, спазвайки стриктно критериите на Световната здравна организация (с изключение на културни поводи като Хелоуин, Коледа и Великден).

В знак на подкрепа за насърчаването на детското любопитство и познания за храната Lidl дари екземпляри от "На гости на планетата Храна" на Столична библиотека. Малките читатели ще могат да открият книгата в Детския отдел на библиотеката, както и във всичките ѝ филиали.

За Лидл България

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа. Част е от немската Schwarz Gruppe и присъства в 31 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 147 магазина в 63 града и над 4200 служители. Предимствата на специфичния бизнес модел, широката гама продукти с оптимално съотношение качество-цена и въвеждането на редица иновативни практики и модели наложиха Lidl в България като смартдискаунтър, предлагащ високо качество на добра цена.