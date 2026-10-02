Снимка: Lidl Max & Mila’s World: новата марка на Lidl за стопаните на кучета и котки

6360 Снимка: Lidl

За много стопани кучетата и котките са много повече от домашни любимци - те са верни членове на семейството, чието благосъстояние е от много голяма важност. Намирането на подходящата храна за четириногия приятел обаче често може да бъде объркващо сред морето от марки и безкрайни списъци със съставки. Ето защо Lidl представя Max & Mila's World - нова, обединена продуктова линия за кучета и котки - във всички свои магазини. С три ясно определени нива на качество, ясно описание на съставките и модерен дизайн, веригата има за цел да улесни стопаните при избора на храна за техния домашен любимец.

В същото време марката съчетава познатото за Lidl високо качество с отлична цена, правейки ежедневната храна и продуктите за грижа за домашните любимци достъпни за всички.

Ориентир за стопаните, качество на Lidl цени

Около половината от клиентите на Lidl имат домашен любимец, като при близо девет от десет това са кучета или котки. Очакванията за тяхното пълноценно хранене са високи, което води до повишено търсене на качествена храна и лесен за ориентиране асортимент.

„С Max & Mila's World за първи път създаваме единна марка за целия си асортимент за кучета и котки. Така клиентите ни могат да се ориентират по-лесно пред щанда и да видят с един поглед разликите между отделните нива на качество. Ясната информация, висококачествените продукти и характерното за Lidl добро съотношение между качество и цена помагат на стопаните да направят подходящ избор за своите кучета и котки", казва Себастиан Хайн, ръководител отдел „Бранд" (Head of Brand) в Lidl International.

Max & Mila's World залага на 100% натурални рецепти без добавена захар или изкуствени оцветители, разработени според насоките на Европейската федерация на производителите на храни за домашни любимци (FEDIAF). С тази стъпка Lidl продължава да изпълнява обещанието си за високо качество на справедлива цена и поетапно развива категорията за домашни любимци.

Три нива на качество в асортимента

В основата на новата марка стои ясна структура с три нива на качество: Basic (Основна грижа), Advanced Care (Специализирана грижа) и Gourmet (Гурме). Тази система, съчетана с цветови кодове на опаковките и единна визия на рафтовете, прави предимствата на продуктите мигновено разпознаваеми.

Серията Basic предлага всичко необходимо за ежедневието с балансирани съставки. Линията Advanced Care е насочена към стопани с по-високи изисквания, като се отличава с повишена хранителна стойност, сушено месо като основна съставка и продукти за специфични нужди. От своя страна, линията Gourmet е без зърнени култури и осигурява премиум качество с прясно месо и внимателно подбрани рецепти. Асортиментът се допълва от специално подбрани нехранителни продукти за кучета и котки.

Повече информация за Max & Mila"s World вижте тук.