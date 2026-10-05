Мъжете са от Марс, а жените са след тях

5616

Седем мъже влизат в Зала 1 на НДК, качват се на сцената и започват да говорят за себе си напълно доброволно - това не е начало на виц, нито меме от женска група за психологическа взаимопомощ. Говорим за първото мъжко издание на легендарния ONE NIGHT STAND - стендъп събитието, събиращо хиляди фенове веднъж годишно от 2019 година насам.

На 18 октомври от 17:00 часа свои авторски истории ще разкажат изпълнителят Любо Киров, един от създателите на „Ъпсурт" - Ицо Хазарта, журналистът Бойко Василев, актьорът Йордан Ръсин, писателят Георги Бърдаров и основателят на „Капачки за бъдеще" Лазар Радков.

Режисьорът Стоян Радев този път пък ще напусне сравнително безопасното място зад кулисите и ще излезе на сцената в ролята на водещ и участник в ексклузивното събитие.

След осем издания, десетки разпродадени спектакли и много жени, които са излизали в Зала 1 на НДК, за да говорят за успехите, провалите и страховете си, ONE NIGHT STAND връчва микрофона в ръцете на мъжете, а жените сядат да ги слушат - внимателно, разбира се, а където е необходимо - и с водене на записки.

За нещата, които не могат да се поберат в песен, за случките зад музиката и сцените, за това какво е да излизаш с въпроси пред цяла България всеки петък вечер, за ролите и историите зад тях, за художествените герои в книгите, за това как се създава национална кауза и колко работа стои зад нея - това ще са само част от темите в двучасовия стендъп спектакъл на великолепната седморка.

Нещата, които няма да видите и чуете тази вечер: панели за лидерство, презентации за личностно развитие и съвети как да станете най-добрата версия на себе си до понеделник сутрин. Със сигурност обаче ще има смях и признания за провали, страхове и грешки - неща, за които мъжете рядко говорят, камо ли пред хиляди зрители.

Организаторите обещават и малко неудобни истини, а вероятно и поне един момент, в който половината зала ще си каже: „Ето, знаех си!", а другата половина: „Аре стига, бе, не може да бъде!".

Билети за първото мъжко издание на ONE NIGHT STAND се продават в EpayGo и изчезват с бясна скорост, така че не чакайте последния момент.

А за смелите духом от 20:30 часа същата вечер Зала 1 предлага и женското издание на ONE NIGHT STAND, защото е 2026 година и времената изискват всички да получат еднаква възможност да се изложат пред хиляди хора едновременно. На сцената вечерта се качват Александра Раева, Милица Гладнишка, Снежина Петрова, Оля Малинова, Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова.

За неразбралите и за хората, които не помнят повече от две изречения наведнъж:

мъжкото издание на ONE NIGHT STAND MEN EDITION е от 17:00 часа билети тук.

женското издание на ONE NIGHT STAND- ONE MORE TIME е от 20:30 часа, билети тук.

Датата е 18 октомври, мястото е НДК, а събитието е един път и просто не е за изпускане.