От 1 до 30 ноември Макдоналдс™ дарява по 0,50 € от всяко закупено детско меню Happy Meal™ на фондацията в подкрепа на създаването на първия в страната Дом Роналд Макдоналд

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През ноември Макдоналдс™ отново обединява своите посетители около добра кауза. За поредна година организира благотворителната инициатива McHappy Day™ в подкрепа на Благотворителна фондация "Дом Роналд Макдоналд България" и мисията ѝ да помага на семействата да бъдат близо до своите деца по време на лечение.

От 1 до 30 ноември Макдоналдс™ дарява по 0,50 € от всяко закупено детско меню Happy Meal™ на фондацията в подкрепа на създаването на първия в страната Дом Роналд Макдоналд. Домът ще предлага безплатно настаняване и подкрепа на семейства, чиито деца се лекуват далеч от дома, за да могат да бъдат близо до тях по време на лечението.

Първото издание на дарителската кампания е организирано през 2002 година, като към този момент са подпомогнати трите специализирани болници в България - Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания към УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ", София, Клиника по детски и генетични заболявания към УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив и Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология към УМБАЛ "Св. Марина", Варна.

Желаещите да подкрепят фондацията могат да го направят и извън рамките на кампанията. Дарения се приемат целогодишно в ресторантите на Макдоналдс™ чрез дарителските пунктове на касите и дигиталните екрани за самообслужване, както и по банковата сметка, публикувана на официалната страница на фондацията.

През този ноември любимото Happy Meal™ носи както усмивки, така и възможност да помогнем на повече семейства да бъдат заедно в трудните моменти.