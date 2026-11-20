Новият фокус е подкрепен от предстояща публикация с ключово значение, написана от консултантката по изследвания и психолог д-р Нина Джейн Пател

641 Източник: YSL Beauty

Днес YSL Beauty обявява нов етап в развитието на глобалната си програма "Насилието не е любов", за да предприеме активни мерки срещу нарастващото насилие от интимен партньор, подпомагано от технологиите (TFIPV). В основата на инициативата е трайният ангажимент на марката да финансира значими изследвания, които оформят обществените нагласи и се основават на факти. Новият фокус е подкрепен от предстояща публикация с ключово значение, написана от консултантката по изследвания и психолог д-р Нина Джейн Пател.

Публикацията ще покаже как бързото навлизане на дигиталните технологии, новите форми на родителско наблюдение и инструментите с изкуствен интелект са размили границата между грижата и принудителния контрол при младите хора по света. Въз основа на задълбочен качествен анализ с водещи експерти от неправителствени организации в десет държави - Франция, Испания, САЩ, Обединеното кралство, Швеция, Южна Африка, Индонезия, Гърция, Бразилия и Чехия - предстоящата публикация показва, че насилието от интимен партньор, подпомагано от технологиите, е нарастващо световно предизвикателство. При глобален ръст от над 62% на сигналите за дигитално насилие младите хора на възраст от 16 до 24 години остават най-уязвимите, но и най-слабо подготвените да разпознаят и назоват това явление.

Източник: YSL Beauty

ОСНОВНИ ИЗВОДИ: КАК ДА РАЗЛИЧИМ ЛЮБОВТА ОТ ДИГИТАЛНИЯ КОНТРОЛ

В коментара си д-р Пател ще очертае четири основни системни пречки, които не позволяват на младите хора да разпознават дигиталното насилие, както и една тревожна нововъзникваща заплаха:

Нормализиране на дигиталния контрол: Споделянето на местоположение, редовното отчитане къде си и искането на пароли са станали толкова обичайни, че младите хора не ги поставят под съмнение. Липсата на видими физически следи прави това психологическо насилие трудно забележимо.

Модел на поведение от страна на родителите и възрастни, полагащи грижи за детето: Проследяването от родители с добри намерения внушава отрано посланието: "Щом ме обичаш, няма какво да криеш." По-късно партньорите изискват същото поведение като доказателство за преданост.

Недостиг на подходящи думи: Младите хора изпитват силна тревожност от постоянното дигитално наблюдение, но не разполагат с думи, за да го назоват. Те определят контролиращото поведение като "силни чувства", "загриженост" или "ревност", а не като насилие.

Пропуски в прилагането на закона: Въпреки наличието на законодателна рамка, в действителност има основни пропуски в мерките срещу насилие, подпомагано от технологиите. Съветът просто да "блокират" насилника или да излязат офлайн на практика изолира жертвата и я обвинява.

Изкуственият интелект като фактор за задълбочаване на вредата: Бързото развитие на генеративния изкуствен интелект улеснява изнудването чрез фалшиви интимни изображения (създавани с приложения за дигитално "събличане"), създаването на подвеждащи съобщения и работата на чатботове с изкуствен интелект, които активно оправдават токсичното контролиращо поведение.

Източник: YSL Beauty

ДЕВЕТТЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАКА, АДАПТИРАНИ ЗА ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА

През 2020 г. YSL Beauty създава програмата "Насилието не е любов", за да предотвратява насилието от интимен партньор и да допринася за борбата с него. Изградена върху четири основни стълба - вътрешни обучения, партньорства с организации с нестопанска цел, академичен принос и информиране на обществеността - програмата поставя акцент върху превенцията, като повишава осведомеността за ранните предупредителни знаци на насилие, преди то да ескалира. За да отговори на сложните и често невидими рискове, пред които са изправени младите хора днес, YSL Beauty насочва вниманието върху проявите на тези предупредителни знаци в дигиталната среда, с цел да даде на младите хора езика, с който да разбират ежедневието си онлайн, и да насърчи важна културна промяна в посока безопасни и здравословни взаимоотношения.

Игнориране: Умишлено неотговаряне на съобщения или изключване на известията като форма на мълчаливо дигитално наказание.

Изнудване: Заплахи за разпространяване на лични екранни снимки, снимки или фалшиви изображения, създадени с изкуствен интелект, с цел да бъде принуден партньорът да се подчини.

Унижаване: Публикуване на компрометиращо съдържание или публично коментиране и засрамване на партньора в социалните мрежи.

Манипулиране: Използване на думи, насаждащи чувство за вина, например: "Ако ме обичаше, щеше да ми дадеш паролата си."

Ревност: Разпитване на партньора за харесванията, профилите, които следва, или историите му в социалните мрежи.

Контрол: Налагане на правила за това кого партньорът може да следва, с кого да общува и какво да публикува онлайн.

Нарушаване на личното пространство: Изискване на пароли, проверяване на лични съобщения и проследяване на местоположението в реално време.

Изолиране: Принуждаване на партньора да изтрие профилите си в социалните мрежи, да блокира приятели или да напусне групови чатове.

Сплашване: Засипване на партньора с настойчиви съобщения или упражняване на натиск чрез. или известията за прочитане, с цел "наказания" за забавени отговори.

Източник: YSL Beauty

ЗА ПРОГРАМАТА "НАСИЛИЕТО НЕ Е ЛЮБОВ"

"Насилието не е любов" е глобалната програма на YSL Beauty за борба с насилието от интимен партньор и за предотвратяването му. То е най-разпространената форма на насилие срещу жените. Една от всеки три жени ще преживее насилие от партньор през живота си - сексуално, физическо, психологическо или финансово. Програмата е насочена към превенция, разпознаване и подкрепа. Тя поставя акцент върху обучението за предупредителните знаци на насилие, за да помогне то да бъде предотвратено, като специално внимание се отделя на младите хора на възраст 16-24 години, които са изложени на най-висок риск от насилие от партньор. Понастоящем програмата се реализира на 30 пазара по света.