"Насилието не е любов": YSL Beauty насочва вниманието към дигиталното насилие в интимните отношения
Новият фокус е подкрепен от предстояща публикация с ключово значение, написана от консултантката по изследвания и психолог д-р Нина Джейн Пател
Днес YSL Beauty обявява нов етап в развитието на глобалната си програма "Насилието не е любов", за да предприеме активни мерки срещу нарастващото насилие от интимен партньор, подпомагано от технологиите (TFIPV). В основата на инициативата е трайният ангажимент на марката да финансира значими изследвания, които оформят обществените нагласи и се основават на факти. Новият фокус е подкрепен от предстояща публикация с ключово значение, написана от консултантката по изследвания и психолог д-р Нина Джейн Пател.
Публикацията ще покаже как бързото навлизане на дигиталните технологии, новите форми на родителско наблюдение и инструментите с изкуствен интелект са размили границата между грижата и принудителния контрол при младите хора по света. Въз основа на задълбочен качествен анализ с водещи експерти от неправителствени организации в десет държави - Франция, Испания, САЩ, Обединеното кралство, Швеция, Южна Африка, Индонезия, Гърция, Бразилия и Чехия - предстоящата публикация показва, че насилието от интимен партньор, подпомагано от технологиите, е нарастващо световно предизвикателство. При глобален ръст от над 62% на сигналите за дигитално насилие младите хора на възраст от 16 до 24 години остават най-уязвимите, но и най-слабо подготвените да разпознаят и назоват това явление.
ОСНОВНИ ИЗВОДИ: КАК ДА РАЗЛИЧИМ ЛЮБОВТА ОТ ДИГИТАЛНИЯ КОНТРОЛ
В коментара си д-р Пател ще очертае четири основни системни пречки, които не позволяват на младите хора да разпознават дигиталното насилие, както и една тревожна нововъзникваща заплаха:
- Нормализиране на дигиталния контрол: Споделянето на местоположение, редовното отчитане къде си и искането на пароли са станали толкова обичайни, че младите хора не ги поставят под съмнение. Липсата на видими физически следи прави това психологическо насилие трудно забележимо.
- Модел на поведение от страна на родителите и възрастни, полагащи грижи за детето: Проследяването от родители с добри намерения внушава отрано посланието: "Щом ме обичаш, няма какво да криеш." По-късно партньорите изискват същото поведение като доказателство за преданост.
- Недостиг на подходящи думи: Младите хора изпитват силна тревожност от постоянното дигитално наблюдение, но не разполагат с думи, за да го назоват. Те определят контролиращото поведение като "силни чувства", "загриженост" или "ревност", а не като насилие.
- Пропуски в прилагането на закона: Въпреки наличието на законодателна рамка, в действителност има основни пропуски в мерките срещу насилие, подпомагано от технологиите. Съветът просто да "блокират" насилника или да излязат офлайн на практика изолира жертвата и я обвинява.
- Изкуственият интелект като фактор за задълбочаване на вредата: Бързото развитие на генеративния изкуствен интелект улеснява изнудването чрез фалшиви интимни изображения (създавани с приложения за дигитално "събличане"), създаването на подвеждащи съобщения и работата на чатботове с изкуствен интелект, които активно оправдават токсичното контролиращо поведение.
ДЕВЕТТЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАКА, АДАПТИРАНИ ЗА ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА
През 2020 г. YSL Beauty създава програмата "Насилието не е любов", за да предотвратява насилието от интимен партньор и да допринася за борбата с него. Изградена върху четири основни стълба - вътрешни обучения, партньорства с организации с нестопанска цел, академичен принос и информиране на обществеността - програмата поставя акцент върху превенцията, като повишава осведомеността за ранните предупредителни знаци на насилие, преди то да ескалира. За да отговори на сложните и често невидими рискове, пред които са изправени младите хора днес, YSL Beauty насочва вниманието върху проявите на тези предупредителни знаци в дигиталната среда, с цел да даде на младите хора езика, с който да разбират ежедневието си онлайн, и да насърчи важна културна промяна в посока безопасни и здравословни взаимоотношения.
- Игнориране: Умишлено неотговаряне на съобщения или изключване на известията като форма на мълчаливо дигитално наказание.
- Изнудване: Заплахи за разпространяване на лични екранни снимки, снимки или фалшиви изображения, създадени с изкуствен интелект, с цел да бъде принуден партньорът да се подчини.
- Унижаване: Публикуване на компрометиращо съдържание или публично коментиране и засрамване на партньора в социалните мрежи.
- Манипулиране: Използване на думи, насаждащи чувство за вина, например: "Ако ме обичаше, щеше да ми дадеш паролата си."
- Ревност: Разпитване на партньора за харесванията, профилите, които следва, или историите му в социалните мрежи.
- Контрол: Налагане на правила за това кого партньорът може да следва, с кого да общува и какво да публикува онлайн.
- Нарушаване на личното пространство: Изискване на пароли, проверяване на лични съобщения и проследяване на местоположението в реално време.
- Изолиране: Принуждаване на партньора да изтрие профилите си в социалните мрежи, да блокира приятели или да напусне групови чатове.
- Сплашване: Засипване на партньора с настойчиви съобщения или упражняване на натиск чрез. или известията за прочитане, с цел "наказания" за забавени отговори.
ЗА ПРОГРАМАТА "НАСИЛИЕТО НЕ Е ЛЮБОВ"
"Насилието не е любов" е глобалната програма на YSL Beauty за борба с насилието от интимен партньор и за предотвратяването му. То е най-разпространената форма на насилие срещу жените. Една от всеки три жени ще преживее насилие от партньор през живота си - сексуално, физическо, психологическо или финансово. Програмата е насочена към превенция, разпознаване и подкрепа. Тя поставя акцент върху обучението за предупредителните знаци на насилие, за да помогне то да бъде предотвратено, като специално внимание се отделя на младите хора на възраст 16-24 години, които са изложени на най-висок риск от насилие от партньор. Понастоящем програмата се реализира на 30 пазара по света.
НАЙ
Актьорът, който избра трудния път в Холивуд
BEGE EXPO 2026 ще заблести с диаманти, топмодели и световния блясък на FashionTV
Как Джоди Фостър успя да се спаси от сексуалните хищници в Холивуд?
Съпругата на Ръсел Бранд може да загуби правото да го посещава в затвора
Дъщерята на Майкъл Дъглас проговори за битката му с рака
Как Джоди Фостър успя да се спаси от сексуалните хищници в Холивуд?
Съпругата на Ръсел Бранд може да загуби правото да го посещава в затвора
Брад Пит не губи надежда за помирение с шестте си деца
Актьорът, който избра трудния път в Холивуд
Джон Траволта готви мемоари с разкрития за личния си живот и Холивуд