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Дизайнерски тоалети, ослепителни бижута и луксозни аксесоари "ще дефилират" тази есен на най-голямото изложение на игралната индустрия BEGE EXPO 2026. На 25 и 26 ноември BEGE EXPO ще излезе извън рамките на традиционното гейминг изложение и ще съчетае света на бизнеса и развлеченията с магията на модата, лукса и премиум изживяването.

Тази година за първи път официален партньор на BEGE EXPO ще бъде FashionTV Gaming Group, която ще пренесе бляскавата атмосфера на световноизвестния моден бранд в сърцето на изложението. Ексклузивни модни дефилета, впечатляващи визии, звездни гости и диамантени паради ще превърнат събитието в истински празник на красотата и стила.

Част от програмата на изложението тази есен ще бъдат не само международните звезди на FashionTV, сред които едно от емблематичните лица на FashionTV Ania J, но и три български дизайнерски бранда със собствен почерк и амбиции да покорят световната сцена - ATELIER BANDEROL, Bran&Co. и MIA TOUCHÉ.

От червения килим до световните модни столици: Българска мода под светлината на прожекторите

Сред дизайнерските акценти на BEGE EXPO 2026 ще бъде ATELIER BANDEROL - българската модна къща, чиито творения вече са покорили подиуми от Европа до Азия. Зад бранда стоят дизайнерите Никола Карадамянов и Десислава Дамянова, които превръщат елегантността в изкуство чрез изискани силуети, луксозни материи и смели авторски решения.

Снимка: BEGE EXPO 2026

Историята им започва през 2002 г. от малко ателие в Карлово, а днес името ATELIER BANDEROL се свързва с международни модни форуми в Дубай, Италия, Турция и Нидерландия. Един от най-големите успехи на дизайнерския тандем идва през 2026 г., когато печели престижната Grand Award на Qingdao Fashion Week в Китай със своя авторска колекция от дамска и мъжка официална мода.

Снимка: BEGE EXPO 2026

Творенията на модната къща са добре познати и от телевизионния екран. Брандът е създавал облекла за Ники Кънчев и участниците в "Голямото преследване", както и за популярни телевизионни формати като "Ергенът: Любов в рая" и "Моето ново Аз". Всяка колекция носи характерния почерк на дизайнерите - съчетание от класа, артистична свобода и индивидуалност.

Бижутата на звездите: Bran&Co. добавя ослепителен блясък

Когато става дума за завършена звездна визия, бижутата са много повече от аксесоар. Те показват характер и са онзи финален щрих, който завършва всяка класна визия. Именно тази философия стои зад Bran&Co. - български бранд, чиито авторски творения вече са привлекли вниманието на някои от най-големите имена в шоубизнеса.

Снимка: BEGE EXPO 2026

Лили Иванова, Преслава, Азис, Гери-Никол, Алекс Богданска и сръбската звезда Теа Таирович са само част от популярните личности, за които Bran&Co. е създавал персонализирани бижута.

Снимка: BEGE EXPO 2026

Основан през 2024 г., брандът бързо изгражда свой разпознаваем стил, който включва ръчна изработка, лимитирани серии и смели дизайнерски решения. Неговите бижута са създадени не просто да допълват облеклото, а да привличат погледите и да подчертават индивидуалността на човека, който ги носи. С присъствието си на BEGE EXPO 2026 Bran&Co. ще добави още една доза блясък към срещата между модата и света на премиум развлеченията.

MIA TOUCHÉ - модерна елегантност с артистичен характер

Третият български бранд, който ще допълни модната атмосфера на изложението, е MIA TOUCHÉ - име, което се откроява със своя съвременен поглед към дизайнерските аксесоари.

Снимка: BEGE EXPO 2026

Създаден от дизайнерката Мария Радославова, брандът залага на лимитирани серии кожени аксесоари, впечатляващи геометрични форми и прецизна изработка. Всяко изделие носи характерна визуална идентичност, в която модерната естетика среща смелото творческо въображение.

MIA TOUCHÉ представя модата като пространство за индивидуалност и експерименти, а аксесоарите - като самостоятелен акцент в цялостната визия. Присъствието на бранда допълва дизайнерската селекция на BEGE EXPO 2026 с още едно ярко лице на съвременната българска мода.

FashionTV, звезден парад и гала вечер с международен размах

Блясъкът няма да oстане само в изложбената площ. FashionTV Gaming Group ще внесе своя характерен стил и в съпътстващите събития, сред които и ежегодното BEGE парти.

Запазете датите 25 и 26 ноевмри, защото тази година на BEGE EXPO 2026 не само геймингът ще бъде в светлината на прожекторите, модата също влиза в играта.

Съдържание на: BEGE EXPO 2026
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