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Само в рамките на един уикенд Bulgaria Mall ще съчетае две различни теми - пъстрото настроение на Хелоуин и творчески занимания, вдъхновени от Деня на народните будители.

В събота, 31 октомври, от 11:00 до 16:00 ч. малките посетители ще могат да се включат в Хелоуин игри, арт занимания и рисуване на лице.

В специалния Хелоуин кът на ниво партер до Cake Collection, ще ги очакват три тематични предизвикателства - "Хвърляне на рингове върху вещерска шапка", "Нахрани чудовището" и "Тиквен боулинг".

Снимка: Bulgaria Mall

За малките творци е подготвена и арт и крафт работилница "Чудовище от отпечатък на ръчичка". С малко въображение всяко дете ще може да създаде свое собствено Хелоуин чудовище и да отнесе творбата си вкъщи.

Празничната програма ще бъде допълнена с рисуване на лице с Хелоуин мотиви, съобразени с възрастта и желанията на децата. Разбира се, бонбоните също са предвидени.

Снимка: Bulgaria Mall

В неделя, 1 ноември, от 11:00 до 16:00 ч. програмата ще бъде посветена на Деня на народните будители.

Децата ще могат да се включат в творческата работилница "Таен сандък на будителя", в която ще превърнат малка картонена кутийка в старинно ковчеже с орнаменти, печати, канап и златисти детайли. В него ще могат да поставят свои символични "съкровища" - мини книга, перо, карта или послание.

Снимка: Bulgaria Mall

Част от програмата ще бъде и калиграфия с перо и мастило, която ще запознае децата с красивото писане и ще им даде възможност сами да изпробват тази техника.

31 октомври, събота | 11:00-16:00 ч.

Хелоуин игри, арт занимания и рисуване на лице

1 ноември, неделя | 11:00-16:00 ч.

Творчески занимания за Деня на народните будители

Място: Bulgaria Mall

Участието е безплатно.

Съдържание на: Bulgaria Mall
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